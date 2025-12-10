Diễn biến chiến sự Nga - Ukraine ngày 10/12: Giằng co trên mặt trận Pokrovsk

(VTC News) -

Giằng co trên mặt trận Pokrovsk

Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi tuyên bố Ukraine đã giành lại một phần thành phố Pokrovsk, The Kyiv Independent đưa tin ngày 10/12.

Binh sĩ khai hỏa pháo tự hành Caesar nhằm vào các vị trí của quân Nga tại một trận địa tiền tuyến, gần thị trấn Pokrovsk, vùng Donetsk, Ukraine, ngày 23/11/2025. (Ảnh: REUTERS/Anatolii Stepanov)

“Cuộc phòng thủ Pokrovsk vẫn đang tiếp diễn”, ông Syrskyi nhấn mạnh, cho hay lực lượng Ukraine đã tái kiểm soát khoảng 13 km² trên tổng diện tích 29 km² của thành phố kể từ giữa tháng 11, đồng thời quy mô binh lực tại khu vực này sẽ tiếp tục được tăng cường.

Theo ông Syrskyi, Nga đang đẩy mạnh tập trung lực lượng tại hướng Pokrovsk, với hơn 155.000 binh sĩ được triển khai. Khu vực này hiện chiếm tới 40-50% tổng số bom lượn KAB mà Nga sử dụng trên toàn tuyến mặt trận.

Ông cũng cho biết thành phố lân cận Myrnohrad chưa bị bao vây, dù hoạt động hậu cần đang gặp nhiều khó khăn.

Trước đó, Tổng tham mưu trưởng Nga Valery Gerasimov khẳng định quân đội Nga đang tiến công trên toàn bộ mặt trận tại Ukraine và hiện nhắm đến thị trấn Myrnohrad, nằm ở phía đông thành phố Pokrovsk. Theo ông Gerasimov, Nga đã kiểm soát hơn 30% các toà nhà tại Myrnohrad.

Ukraine sẵn sàng tổ chức bầu cử

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 9/12 cho biết ông sẵn sàng tổ chức bầu cử trong vòng 2-3 tháng tới, với điều kiện Mỹ và các đồng minh của Ukraine có thể bảo đảm an ninh cho quá trình bỏ phiếu.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters)

Theo luật hiện hành, Ukraine không được tổ chức bầu cử trong thời chiến. Tuy nhiên, ông Zelensky – người đã hết nhiệm kỳ từ năm ngoái – đang chịu sức ép từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong bối cảnh Washington thúc đẩy Kyiv sớm đạt được một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài với Nga.

Phát biểu này được đưa ra sau khi Tổng thống Trump, trong cuộc phỏng vấn với Politico, cho rằng chính quyền Ukraine đang “lấy xung đột quân sự làm cái cớ để trì hoãn bầu cử”.

Ông Zelensky cho biết sẽ đề nghị Quốc hội chuẩn bị các phương án lập pháp nhằm cho phép tổ chức bầu cử trong tình trạng thiết quân luật.

Cộng hòa Chuvashia của Nga ban bố tình trạng khẩn cấp

Cộng hòa Chuvashia của Nga, nằm cách Ukraine hơn 1.000 km, đã ban bố tình trạng khẩn cấp cấp khu vực sau vụ tấn công bằng UAV khiến ít nhất 14 người bị thương, theo hãng tin độc lập Astra ngày 9/12.

Nhiều toà nhà bị hư hại sau khi UAV tấn công Cộng hòa Chuvashia của Nga. (Ảnh: Moscow Times/Mạng xã hội)

Thống đốc Chuvashia Oleg Nikolayev cho biết nhiều khu nhà dân tại thủ phủ Cheboksary bị hư hại, một số tuyến đường chính phải tạm thời phong tỏa để phục vụ công tác khắc phục hậu quả.

Theo Astra, UAV đã đánh trúng một tòa nhà dân cư cách cơ sở VNIIR-Progress khoảng 450m. Đây là nhà máy sản xuất hệ thống ăng-ten “Kometa”, được quân đội Nga sử dụng để bảo vệ UAV trước tác chiến điện tử của Ukraine.

Phía Ukraine hiện chưa đưa ra bình luận về vụ tấn công.

Anh áp lệnh trừng phạt

Chính phủ Anh ngày 9/12 đã mở rộng danh sách trừng phạt chống Nga, bổ sung thêm 7 đối tượng, trong đó có nhà tư tưởng Alexander Dugin và trung tâm phân tích - quân sự Rybar, bao gồm cả giám đốc của tổ chức này là Mikhail Zvinchuk.

Triết gia Nga Alexander Dugin (Ảnh: 60 minutes)

Ngoài ra, London cũng áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Quỹ Bảo vệ và Hỗ trợ quyền lợi của Kiều bào Nga ở nước ngoài, Trung tâm Nghiên cứu Địa chính trị, cùng hai nền tảng thông tin có trụ sở tại Brussels là Golos và Euromore. Các biện pháp trừng phạt bao gồm lệnh cấm nhập cảnh vào Anh và phong tỏa tài sản nếu bị phát hiện.

Theo phía Anh, các đối tượng này bị cáo buộc liên quan đến các hoạt động “gây bất ổn tại Ukraine hoặc làm suy yếu, đe dọa toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền và nền độc lập của Ukraine”.

Cùng ngày, Anh cũng công bố trừng phạt tập đoàn công nghệ Trung Quốc Integrity Technology Group Incorporated và công ty Sichuan Anxun Information Technology (Trung Quốc) với các cáo buộc liên quan đến các hoạt động tấn công mạng.

Kế hoạch hoà bình tiếp tục được sửa đổi

Tổng thống Zelensky ngày 9/12 cho biết Ukraine cùng các đối tác châu Âu đã hoàn tất việc chỉnh sửa đề xuất hòa bình nhằm chấm dứt cuộc chiến toàn diện với Nga.

“Theo đánh giá của chúng tôi, các nội dung từ phía Ukraine và châu Âu hiện đã được hoàn thiện hơn và sẵn sàng trình bày với các đối tác tại Mỹ”, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh. “Cùng với phía Mỹ, chúng tôi kỳ vọng có thể sớm biến những bước đi tiềm năng thành các phương án khả thi”.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bắt tay Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy bên cạnh Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Thủ tướng Anh Keir Starmer tại London, Anh, ngày 8/12/2025. (Ảnh: REUTERS/Isabel Infantes)

Ngày 8/12, ông Zelensky đã có các cuộc trao đổi với Thủ tướng Anh Keir Starmer và một số lãnh đạo châu Âu khác, trước khi tới Brussels để làm việc với Tổng Thư ký NATO Mark Rutte cùng các quan chức cấp cao EU.

Tổng thống Ukraine cho rằng tiến trình thực chất cuối cùng vẫn phụ thuộc vào việc Nga có sẵn sàng thực hiện “những bước đi hiệu quả nhằm chấm dứt đổ máu và ngăn chặn chiến sự bùng phát trở lại” hay không.

Trước đó, trong cuộc trao đổi với Bloomberg, ông Zelensky cho biết quá trình đàm phán với Washington vẫn vấp phải nhiều “vấn đề nhạy cảm”, bao gồm các bảo đảm an ninh cũng như quy chế của các khu vực miền đông Ukraine.