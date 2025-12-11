Châu Âu họp khẩn, thảo luận với ông Trump chốt thoả thuận hòa bình Nga - Ukraine

(VTC News) -

Lãnh đạo Anh, Pháp và Đức ngày 10/12 đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump để thảo luận về những nỗ lực hòa bình mới nhất của Washington nhằm chấm dứt chiến sự tại Ukraine, trong bối cảnh họ gọi đây là “thời điểm then chốt” của tiến trình.

Kiev đang chịu sức ép từ Nhà Trắng phải sớm đạt được thỏa thuận hòa bình, song phản đối kế hoạch do Mỹ hậu thuẫn được đề xuất vào tháng trước, vốn bị đánh giá là có lợi cho Moskva.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Reuters

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết ông đã cuộc trao đổi kéo dài 40 phút với ông Trump và các đối tác châu Âu để bàn cách thúc đẩy tiến trình liên quan đến “một vấn đề liên quan tới tất cả chúng ta”.

Các tuyên bố riêng từ nhóm ba cường quốc E3 cho biết các nhà lãnh đạo hoan nghênh những nỗ lực hòa giải của chính quyền Tổng thống Trump nhằm đạt được một nền hòa bình vững chắc và lâu dài cho Ukraine.

“Tất cả các nhà lãnh đạo đều thống nhất rằng đây là thời điểm mang tính quyết định đối với Ukraine, đối với người dân nước này và đối với an ninh chung của khu vực Euro-Atlantic”, thông cáo từ phía Anh nêu rõ.

Ukraine chịu áp lực ngày càng lớn

Trong vài tuần gần đây, Ukraine cùng ba nước E3 và các đối tác châu Âu khác đã gấp rút làm việc để điều chỉnh các đề xuất ban đầu của Mỹ, trong đó đề nghị Kiev nhượng lại một số vùng lãnh thổ cho Moskva, từ bỏ tham vọng gia nhập NATO và chấp nhận các giới hạn về quy mô lực lượng vũ trang.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bắt tay Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, bên cạnh Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Thủ tướng Anh Keir Starmer, tại London, Anh, ngày 8/12/2025. (Ảnh: REUTERS/Isabel Infantes)

Một trong những nội dung then chốt mà E3 đang nỗ lực hoàn thiện là các bảo đảm an ninh dành cho Ukraine nếu đạt được thỏa thuận hòa bình.

“Tình trạng làm việc khẩn trương đối với kế hoạch hòa bình vẫn đang tiếp diễn và sẽ tiếp tục trong những ngày tới”, E3 tuyên bố.

Tổng thống Macron, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại London hôm 8/12 và tái khẳng định cam kết tiếp tục ủng hộ Kiev.

Theo Phủ Tổng thống Pháp, các nhà lãnh đạo của nhóm được gọi là “Liên minh những nước sẵn sàng” – gồm các quốc gia ủng hộ Ukraine – sẽ tổ chức một cuộc họp tiếp theo qua hình thức trực tuyến vào ngày 11/12, với sự tham dự của ông Zelensky.

Ngoài ra, theo hai nhà ngoại giao Liên minh châu Âu trao đổi với Reuters, Tổng thống Macron và Thủ tướng Starmer sẽ cùng Thủ tướng Merz tham gia vòng thảo luận tiếp theo tại Berlin vào ngày 15/12 tới.