Viettel Store bùng nổ ưu đãi 'Sale đôi 12/12'

(VTC News) -

Tâm điểm chương trình là loạt smartphone mới nhất từ Samsung, OPPO, Xiaomi, Honor đến Apple, tất cả đều được hỗ trợ trả góp 0% và nhiều quà tặng độc quyền. iPhone 17 Pro Max 512GB có giá 42.990.000 đồng, giảm thêm đến 3 triệu đồng khi tham gia thu cũ đổi mới.

Galaxy S25 FE được ưu đãi 13.690.000 đồng (128GB) và 16.990.000 đồng (512GB), kèm tặng thêm 1 năm bảo hành. Bộ đôi Galaxy A36 5G và A56 5G có giá lần lượt 6.490.000 đồng và 7.890.000 đồng. Ở phân khúc tầm trung, Xiaomi 15T 12GB+512GB được bán 13.290.000 đồng, hỗ trợ thu cũ giảm 2,5 triệu và bảo hành 24+6 tháng.

Các lựa chọn giá rẻ như Honor X7d, Tecno Spark Go 2 và Nubia A56 cũng có mức giá lần lượt 4.890.000 - 2.090.000 - 1.740.000 đồng.

Ngoài smartphone, nhiều sản phẩm khác cũng được ưu đãi mạnh như laptop HP 240 G10 i5-1334U (14.990.000 đồng), nồi cơm điện Sunhouse SHD8955 (1.690.000 đồng), máy lọc không khí Xiaomi Air Purifier 4 Lite (1.890.000 đồng, giảm thêm 100.000 đồng khi mua online) và camera DJI Osmo 360 Standard Combo (8.620.000 đồng, tặng sạc dự phòng Energizer 10.000mAh).

Viettel Store đồng thời mở bán 50.000 sim số đẹp cùng ưu đãi gói 5G lên đến 500GB, đáp ứng nhu cầu kết nối tốc độ cao dịp cuối năm. Khách hàng có thể truy cập ngay website Viettel Store hoặc đến siêu thị Viettel Store nơi gần nhất hoặc liên hệ hotline miễn phí 1800.8123 để biết thêm chi tiết.