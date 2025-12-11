Hồng Kim Bảo thu nhận 2 đệ tử, 1 người giỏi võ ngang Lý Liên Kiệt

(VTC News) -

Trong thời kỳ hoàng kim của điện ảnh Hồng Kông (Trung Quốc) những năm đầu 80, cái tên Hồng Kim Bảo (sinh năm 1952) gần như thống trị toàn bộ giai đoạn huy hoàng nhất của phim võ thuật xứ Cảng thơm.

Năm 2010, cảnh “đấu võ trên bàn tròn” giữa Hồng Kim Bảo và Chân Tử Đan trong phim Diệp Vấn 2 đã khiến khán giả trong và ngoài nước nhớ mãi. Lúc đó Hồng Kim Bảo đã 61 tuổi, nhưng toàn bộ các cảnh đánh võ trong phim đều do chính ông kiên quyết tự mình thực hiện, nhất quyết không dùng cascadeur (diễn viên đóng thế).

Hồng Kim Bảo chỉ nhận 2 đệ tử, là ai?

Vừa đánh giỏi, vừa chịu đòn giỏi, vừa béo lại vừa mềm dẻo – đó gần như là tất cả nhãn dán mà giới võ thuật dán cho Hồng Kim Bảo. Ngoài sự chuyên nghiệp trên màn ảnh, Hồng Kim Bảo còn hết lòng bồi dưỡng thế hệ sau. Ai cũng biết ông thành lập “Hồng Gia Ban”, nhưng phần lớn thành viên trong ban chỉ là đối tác làm việc cùng ông.

Bành Vu Yến là đệ tử thứ 2 của Hồng Kim Bảo

Người thực sự được Hồng Kim Bảo chính thức thu làm đồ đệ chỉ có đúng hai người: Bành Vu Yến và Trâu Triệu Long.

Bành Vu Yến (sinh năm 1982) là đồ đệ chính thức thứ hai, cũng là cuối cùng. So với Trâu Triệu Long, người từ nhỏ đã theo Hồng Kim Bảo học võ, Bành Vu Yến chỉ mới gia nhập làng võ hành chưa đầy chục năm.

Năm 2014, tại buổi họp báo phim “Hoàng Phi Hồng Chi Anh Hùng Hữu Mộng”, Bành Vu Yến chính thức bái Hồng Kim Bảo làm sư phụ, trở thành đồ đệ chính thức thứ hai, cũng là cuối cùng của ông.

Bành Vu Yến vốn không xuất thân võ thuật, nhưng lại có ý chí kiên định của người tập võ. Để đóng phim, anh có thể giảm hơn 30 cân trong 2 tháng. Trong Bành Vu Yến, Hồng Kim Bảo nhìn thấy chính mình thời trẻ.

Bánh Vu Yến từng tham gia phim võ thuật

Để truyền lại tinh hoa nhanh nhất có thể, Hồng Kim Bảo thường đích thân mang Bành Vu Yến theo bên cạnh, tay cầm tay dạy từng chiêu thức, đồng thời còn dạy anh đạo làm người. Hồng Kim Bảo thậm chí từng dạy Bành Vu Yến rằng: “Muốn làm chủ bàn nhậu, phải có thực lực và tư cách chủ động, không thì chỉ biết rót rượu cho người khác thôi”.

Trong nhiều năm qua, Bành Vu Yến nhiều lần được đề cử vai nam diễn viên chính xuất sắc ở các lễ trao giải. Năm 2024, Bành Vu Yến đóng vai chính trong phim Black Dog, tác phẩm ra mắt tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 77 và giành giải Un Certain Regard.

Châu Triệu Long chụp ảnh chung với Hồng Kim Bảo

So với ánh hào quang của Bành Vu Yến, đồ đệ đầu tiên của Hồng Kim Bảo, Trâu Triệu Long, lại vô cùng khiêm nhường, nhưng khiêm nhường không có nghĩa là không có thực lực.

Theo tờ Sohu, Trâu Triệu Long (sinh năm 1967) mới là đồ đệ mở màn chính thức và cho đến nay, người có thể ngang tầm với Lý Liên Kiệt, Chân Tử Đan trong làng võ thuật chỉ có mình anh.

“Đóng một phim ăn cả đời”

May mắn lớn nhất đời Trâu Triệu Long dùng hết vào phim Ma Trận 3 (The Matrix Reloaded). Tờ Sohu cho biết bộ phim này không chỉ giúp anh kiếm tiền nhiều tới nỗi có thể “ăn cả đời” mà còn để lại nguồn thu nhập ổn định cho con cháu.

Ban đầu đoàn phim Ma trận 3 mời Lý Liên Kiệt, nhưng điều kiện là phải mua lại toàn bộ động tác võ thuật của anh để làm tư liệu nghiên cứu lâu dài cho phim võ thuật phương Tây. Với vị thế lúc bấy giờ, Lý Liên Kiệt đương nhiên không đồng ý, cơ hội bèn rơi vào tay Trâu Triệu Long.

Trâu Triệu Long nổi tiếng với phim "Quan Xẩm Lốc Cốc" và "Ma trận" 3

Sau bộ phim đó, Trâu Triệu Long gần như rút khỏi làng giải trí. Bản thân anh vốn không ham danh tiếng, giờ đã có nguồn thu nhập ổn định, lại để lại gia sản lớn cho con cháu.

Ít ai biết, Trâu Triệu Long có hoàn cảnh khó khăn khi còn nhỏ. Thuở nhỏ gia cảnh nghèo khó, Trâu Triệu Long đã đi làm thợ khắc đá từ năm 6 tuổi để phụ giúp gia đình. Một lần bị tai nạn lao động, anh đến võ quán điều trị chấn thương và tình cờ nhìn thấy người khác tập võ, lập tức bị cuốn hút và xin sư phụ nhận làm đệ tử.

Khi ấy còn nhỏ, Trâu Triệu Long chỉ biết đó là Vịnh Xuân, ngày ngày tập mộc nhân, đóng mã bộ, chỉ một lòng muốn luyện cho giỏi. Anh kể lại rằng khi đó còn chẳng biết “cay đắng” viết thế nào, chỉ thấy vui vì được luyện tập.

Khoảng 10 tuổi, anh làm học việc tiệm bánh, rảnh lúc nào là tự tập võ trong khu nhà xưởng. Tình cờ có một thầy trong giới điện ảnh đang tìm võ sư đóng thế, thấy Trâu Triệu Long nhỏ con nhưng nhanh nhẹn nên nhận làm người đóng thế cho các diễn viên nữ. Nhờ đó, anh bước chân vào làng phim.

Trâu Triệu Long tham gia nhiều phim của Lý Liên Kiệt

Những năm tháng làm phim trong Hồng Gia Ban là giai đoạn ảnh hưởng lớn nhất đời Trâu Triệu Long. Khoảng năm 18 tuổi, anh được Hồng Kim Bảo phát hiện và dẫn về đoàn làm phim của ông, từ đó chính thức bước vào con đường phim võ thuật.

Trâu Triệu Long cho biết Hồng Gia Ban giống như “Thiếu Lâm Tự của giới điện ảnh”, nơi đào tạo ra vô số nhân tài. Sư phụ Hồng Kim Bảo luôn dựa theo sở trường và tính cách của mỗi người để trao cơ hội: muốn làm đạo diễn thì bắt đầu từ trợ lý đạo diễn; muốn làm chỉ đạo võ thuật thì làm phó võ chỉ; muốn lên màn ảnh thì sẽ được tạo cơ hội từng chút một.

Trâu Triệu Long dùng bốn chữ “tâm như đại hải” để mô tả tình nghĩa mà sư phụ dành cho anh em. Mười năm trong Hồng Gia Ban là ký ức khiến anh vô cùng tự hào.

Ngoài vai Thường Uy trong "Quan Xẩm Lốc Cốc", hay vai diễn trong phim Ma trận thì màn đấu MMA giữa Trâu Triệu Long và Chân Tử Đan trong "Đạo Hỏa Tuyến" (2007) là cảnh khiến nhiều khán giả nhớ mãi. Anh cho biết mình đã học MMA từ năm 1997 sau khi sang Mỹ định cư, vì có nền tảng võ thuật nên tiếp thu rất nhanh.

Cảnh giao đấu giữa Trâu Triệu Long và Chân Tử Đan trong phim "Đạo Hỏa Tuyến"

Phim “Đạo Hỏa Tuyến” áp dụng MMA vào phim hành động, nhưng MMA có nhiều đòn khóa hiểm hóc, động tác nhỏ, khó thấy bằng mắt thường. Chỉ dựa vào biểu cảm đau đớn là không đủ, vì vậy Chân Tử Đan – với tư cách đạo diễn hành động – đã tận dụng góc máy để người xem cảm nhận được sự “đau thật, đánh thật”.

Trong một chương trình, khi được hỏi liệu có thể đánh bại Chân Tử Đan, Châu Triệu Long thẳng thắn nói: “Chân Tử Đan không phải đối thủ của tôi. Hạ anh ấy không có vấn đề gì cả". Anh còn đùa rằng: “Tử Đan có tiền hơn tôi, nên tôi đánh sẽ càng gan hơn”.