Hồng Kim Bảo học dùng vũ khí lừng danh của Lý Tiểu Long chỉ trong 30 phút

(VTC News) -

Video Hồng Kim Bảo sử dụng côn nhị khúc trên phim

Một trong những vũ khí nổi tiếng nhất trong giới võ thuật, nunchaku (côn nhị khúc) có nguồn gốc từ Okinawa và được Lý Tiểu Long sử dụng trên phim ảnh trong suốt sự nghiệp của mình. Nunchaku cơ bản là 2 cây gậy được nối với nhau bằng một sợi xích. Người sử dụng múa côn để phòng thủ và tấn công.

Lý Tiểu Long giới thiệu côn nhị khúc cho Hồng Kim Bảo

Trong những năm đầu của thể loại phim võ thuật, vũ khí được lựa chọn cho các nhân vật chính là trường kiếm. Mãi đến khi Lý Tiểu Long xuất hiện vào năm 1971, côn nhị khúc mới bắt đầu hiện diện đáng kể trong phim võ thuật và văn hóa đại chúng nói chung.

Chính Dan Inosanto, cao thủ người Philippines, đã dạy côn nhị khúc (nunchaku) cho Lý Tiểu Long. Hai người gặp nhau vào năm 1964 ở giải giải vô địch karate quốc tế lần thứ nhất ở Long Beach, California. Đây cũng là nơi là Lý Tiểu Long đã trình diễn tuyệt kỹ “cú đấm 1 inch” trứ danh của mình và màn chống đẩy bằng 2 ngón tay. Sau đó, Dan Inosanto đã trở thành học trò của Lý Tiểu Long cũng như huấn luyện ông về côn nhị khúc.

Côn nhị khúc xuất hiện nhiều trong các phim võ thuật của Lý Tiểu Long

Inosanto nhớ lại trong bộ phim tài liệu "I Am Bruce Lee" năm 2012: “Lúc đầu Lý Tiểu Long nghĩ vũ khí đó là một thứ vô giá trị”. Có lẽ Inosanto không ngờ rằng sau này, chính Lý Tiểu Long đã học sử dụng côn nhị khúc rất nhanh. “Trong 3 tháng, Lý Tiểu Long đã vung côn nhị khúc thành thạo tới mức như ông ấy đã sử dụng nó cả đời vậy”, Dan Inosanto tiết lộ.

Tuy nhiên Hồng Kim Bảo từng tiết lộ ông học côn nhị khúc trong có nửa tiếng đồng hồ, tức là nhanh hơn cả Lý Tiểu Long. Một điều thú vị là chính Lý Tiểu Long đã giới thiệu côn nhị khúc cho Hồng Kim Bảo. Dù lúc đầu, Hồng Kim Bảo không hứng thú với thứ vũ khí này lắm nhưng sau đó, ông đã phải học cách sử dụng nó.

Hồng Kim Bảo tham gia phim "Long Tranh Hổ Đấu" của Lý Tiểu Long

“Khi tôi đang quay phim, Lý Tiểu Long thường đến phim trường và kể về các chiêu thức chiến đấu cùng những loại vũ khí của anh ấy. Tôi chưa bao giờ chạm vào vũ khí đó, côn nhị khúc”, Hồng Kim Bảo kể lại.

Ông chia sẻ về việc học côn nhị khúc trong lúc đảm nhiệm vai trò đạo diễn hành động: “Tôi nhớ khi đang làm đạo diễn hành động ở Bangkok, đạo diễn đưa cho tôi cặp côn và bảo tôi dùng nó. Tôi nghĩ: ‘Trời ơi, mình chưa từng chạm vào thứ này bao giờ”.

“Nhưng tôi biết cách Lý Tiểu Long sử dụng nó, nên ra sau trường quay tự tập. Sau đó quay lại dạy cho diễn viên chính cách chiến đấu với côn nhị khúc. Ba ngày sau, đạo diễn hỏi: ‘Hồng Kim Bảo, anh học côn nhị khúc bao nhiêu năm rồi? Tôi tập karate nhiều năm mà vẫn chưa biết dùng nó’. Tôi đáp: ‘Xin lỗi, tôi chỉ mất nửa tiếng thôi'. Anh ta không tin”, Hồng Kim Bảo kể tiếp.

Hồng Kim Bảo và Châu Tinh Trì đều sử dụng côn nhị khúc trên phim

Từ lời nói của Hồng Kim Bảo, sẽ không quá lời nếu cho rằng chính Lý Tiểu Long là người đã giúp quảng bá côn nhị khúc trên toàn thế giới với các tác phẩm của mình. Theo Screenrant, Lý Tiểu Long đã sử dụng côn nhị khúc ở 4 trong số 5 bộ phim võ thuật của ông. Một trong số đó là phim “Long Tranh Hổ Đấu” (1973). Đây cũng là bộ phim mà Hồng Kim Bảo tham gia diễn xuất.

Hồng Kim Bảo sử dụng côn nhị khúc trong phim "Hổ gầy Rồng béo” (1990)

Cụ thể, Hồng Kim Bảo và Lý Tiểu Long có màn so tài nảy lửa ngay ở đầu bộ phim nhưng lúc đó, hai người chiến đấu bằng tay không. Trong trận chiến ở hang động của “Long Tranh Hổ Đấu”, Lý Tiểu Long đã tước côn nhị khúc từ đối thủ và sử dụng vũ khí này. Tiếp đó, Lý Tiểu Long đã hạ gục liền 3 người bằng côn nhị khúc.

Không có gì bất ngờ nếu Hồng Kim Bảo chứng kiến Lý Tiểu Long dùng côn nhị khúc trong lúc quay bộ phim này. Sau này, Hồng Kim Bảo cũng sử dụng côn nhị khúc khi đóng các cảnh võ thuật. Điều này được xem là hành động tri ân của ông với Lý Tiểu Long.

Một trong số những bộ phim mà Hồng Kim Bảo dùng côn nhị khúc là “Phì Long Quá Giang” (1978). Ngoài ra, khán giả còn được chiêm ngưỡng Hồng Kim Bảo múa côn điêu luyện, hạ gục nhiều kẻ địch trong một phân cảnh chiến đấu của phim “Hổ gầy Rồng béo” 1990.

Châu Tinh Trì sử dụng côn nhị khúc trong phim hài "Vua ăn mày"

Một diễn viên nổi tiếng khác của điện ảnh xứ Cảng thơm là Châu Tinh Trì cũng thể hiện một phân cảnh múa côn trong phim “Vua ăn mày” (Võ trạng nguyên Tô Khất Nhi) 1992. Trên thực tế, Châu Tinh Trì rất ngưỡng mộ Lý Tiểu Long và nhiều lần tái hiện hình ảnh của huyền thoại võ thuật này trong các bộ phim của mình.

Trong phim "The Spy Dad" (2003) Lương Gia Huy tái hiện hình ảnh của Lý Tiểu Long với côn nhị khúc

Trong phim hài “The Spy Dad” 2003, nam diễn viên Lương Gia Huy thậm chí còn tái hiện 1 cảnh chiến đấu với trang phục và côn nhị khúc của Lý Tiểu Long ở phim “Long Tranh Hổ Đấu”.

Thậm chí cả chi tiết căn phòng gương và vết thương trên mặt (khí Lý Tiểu Long đối đầu Thạch Kiên) cũng được Lương Gia Huy tái hiện lại. Điều đó càng khẳng định vị thế của Lý Tiểu Long đối với điện ảnh xứ Cảng thơm.