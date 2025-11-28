Top 10 sao võ thuật Trung Quốc: Hồng Kim Bảo xếp thứ 5, người đứng đầu khiến tất cả bội phục

(VTC News) -

Dòng phim võ thuật Hoa Ngữ đã làm mưa làm gió toàn cầu hàng chục năm. Đằng sau những cảnh đánh đấm máu lửa trên màn ảnh là truyền kỳ do các thế hệ ngôi sao võ thuật dùng chính công phu thật và cả mạng sống để viết nên. Tính tới năm 2025, đây là 10 ngôi sao võ thuật có ảnh hưởng lớn nhất với điện ảnh Trung Quốc.

1. Lý Tiểu Long

Lý Tiểu Long không chỉ là võ sư, triết gia, mà còn là người đầu tiên đưa kungfu Trung Quốc ra toàn thế giới. Là người sáng lập Tiệt Quyền Đạo, được coi là “cha đẻ của MMA”, các tác phẩm như "Đường Sơn đại huynh", "Tinh Võ Môn"... đến nay vẫn là sách giáo khoa của dòng phim võ thuật.

Năm 1999, tạp chí Time bình chọn ông vào “100 người có ảnh hưởng nhất thế kỷ 20”. Do đó, Lý Tiểu Long xứng đáng đứng đầu bảng xếp hạng này.

Lý Tiểu Long là huyền thoại của dòng phim võ thuật

2. Thành Long

Từ phim "Túy Quyền" đến "Câu Chuyện Cảnh Sát", Thành Long đã sáng tạo ra thể loại “võ hiệp hài”. Ông là diễn viên Hoa ngữ đầu tiên nhận Oscar thành tựu trọn đời, cũng là người Trung Quốc duy nhất để lại dấu tay, dấu chân trên Đại lộ Danh vọng Hollywood.

Dù khả năng thực chiến thường bị nghi ngờ, nhưng những pha nguy hiểm không dùng cascadeur đã chứng minh tình yêu và sự cống hiến của ông với điện ảnh.

Thành Long đã tạo nên thể loại phim "võ hiệp hài"

3. Lý Liên Kiệt

Lý Liên Kiệt 5 năm liên tiếp vô địch võ thuật toàn quốc, nổi tiếng khắp nơi nhờ phim "Thiếu Lâm Tự", sau đó loạt phim Hoàng Phi Hồng giúp ông được gọi là “Hoàng đế kungfu”.

Khác với Thành Long, phong cách đánh của Lý Liên Kiệt thiên về võ thuật truyền thống, động tác uyển chuyển như mây trôi nước chảy, cực kỳ đẹp mắt. Dù những năm gần đây vì bệnh tật mà ít đóng phim, các vai diễn kinh điển của ông vẫn mãi khắc sâu trong lòng khán giả.

Lý Liên Kiệt được mệnh danh là "Hoàng đế kungfu"

4. Chân Tử Đan

Mẹ là danh sư võ thuật Mạch Bảo Thiền, Chân Tử Đan từ nhỏ đã được huấn luyện nghiêm khắc, tinh thông cả võ thuật truyền thống lẫn quyền Anh phương Tây. Loạt phim "Diệp Vấn" đưa anh lên đỉnh cao sự nghiệp, câu thoại “Tôi muốn đánh mười tên” trở thành kinh điển.

Động tác của Chân Tử Đan gọn gàng, dứt khoát, bùng nổ, là một trong những ngôi sao võ thuật có phong cách thực chiến nhất màn ảnh Hoa ngữ hiện nay.

Chân Tử Đan nổi tiếng với loạt phim "Diệp Vấn"

5. Hồng Kim Bảo

Là đại sư huynh của “Thất Tiểu Phúc”, Hồng Kim Bảo không chỉ là diễn viên xuất sắc mà còn là võ thuật chỉ đạo hàng đầu. Ông sáng lập Hồng Gia Ban, đào tạo vô số nhân tài hành động. Từ "Quỷ Đả Quỷ" đến "Diệp Vấn", Hồng Kim Bảo dùng thực lực chứng minh: kungfu không phân biệt mập ốm, linh hoạt mới là xuất sắc.

Hồng Kim Bảo dù có thân hình to béo nhưng khi đóng các cảnh võ thuật lại rất linh hoạt, uyển chuyển

6. Triệu Văn Trác

Cùng xuất thân quán quân võ thuật toàn quốc, Triệu Văn Trác nổi bật khi đóng vai phản diện trong phim "Phương Thế Ngọc" của Lý Liên Kiệt. Anh tinh thông kiếm thuật, thương thuật và Thái cực quyền, biết đánh hơn 300 đường quyền cước.

Những năm gần đây, qua các phim như "Hoàng Phi Hồng chi Vương Giả Chi Phong", "Đại Hiệp Hoắc Nguyên Giáp"… anh tiếp tục thể hiện vẻ đẹp của võ thuật Trung Hoa trên màn ảnh.

Triệu Văn Trác nổi tiếng với các cảnh võ thuật đẹp mắt

7. Ngô Kinh

6 tuổi đã học võ, Ngô Kinh sớm nổi tiếng nhờ phim "Thái Cực Tông Sư", nhưng chính việc tự biên tự diễn loạt phim "Chiến Lang" đã đưa anh lên hàng ngũ ngôi sao hàng A. "Chiến Lang 2" đạt 52 tỷ NDT, lập kỷ lục phim Hoa ngữ, chứng minh tiềm năng thị trường của phim hành động Trung Quốc.

Từ diễn viên trở thành đạo diễn, Ngô Kinh đã lột xác ngoạn mục.

Ngô Kinh hiện là sao hạng A của dòng phim võ thuật

8. Chu Tỷ Lợi (Billy Chow)

Thành tích chuyên nghiệp 43 thắng 8 thua (31 trận KO), Chu Tỷ Lợi từng giành đai vô địch tự do quyền Anh thế giới. Cảnh chiến đấu của Chu Tỷ Lợi với Lý Liên Kiệt trong "Tinh Võ Anh Hùng" được coi là kinh điển, những cú đấm sắc bén khiến khán giả thấy được sức mạnh thực sự của một võ sĩ chuyên nghiệp.

Chu Tỷ Lợi có võ công thực chiến đáng nể

9. Trần Huệ Mẫn

“Quyền có Trần Huệ Mẫn, cước có Lý Tiểu Long”, đó là câu nói nổi tiếng lưu truyền về võ công của Trần Huệ Mẫn ở xứ Cảng Thơm ngày trước. Việc được so sánh với Lý Tiểu Long cho thấy võ công của Trần Huệ Mẫn cao cường đến thế nào.

Từng là dân giang hồ và là võ sĩ chuyên nghiệp, năm 39 tuổi, Trần Huệ Mẫn vẫn hạ knock-out võ sĩ Nhật Bản, thực lực không cần bàn cãi. Từ giang hồ bước vào điện ảnh, cuộc đời của Trần Huệ Mẫn còn ly kỳ hơn phim. Vai diễn Lạc Đà của ông trong loạt phim "Người trong giang hồ" đã trở thành phản diện kinh điển.

Trần Huệ Mẫn cũng có võ công đáng nể

10. Nguyên Bưu

Là thành viên Thất Tiểu Phúc, Nguyên Bưu thường bị ánh hào quang của Thành Long và Hồng Kim Bảo che lấp. Nhưng các phim như "Tạp Gia Tiểu Tử", "Bại Gia Tử" đã chứng minh năng lực của Nguyên Bưu.

Động tác gọn gàng, võ thuật cơ bản cực vững, Nguyên Bưu là ngôi sao võ thuật không thể thiếu của thời kỳ hoàng kim điện ảnh Hồng Kông (Trung Quốc).