Ông Trump đề cử đồng minh của Elon Musk làm Giám đốc NASA

(VTC News) -

Hồi đầu năm nay, phi hành gia Jared Isaacman từng bị loại khỏi danh sách ứng cử viên lãnh đạo NASA do bất đồng quan điểm nghiêm trọng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump Trump và tỷ phú Elon Musk. Sau đó, ông Trump chọn Bộ trưởng Giao thông Sean Duffy làm nhà lãnh đạo tạm thời của NASA.

Ông Trump đăng tải bài viết trên mạng xã hội với nội dung: "Tối nay, tôi rất vui mừng được đề cử Jared Isaacman, một nhà lãnh đạo doanh nghiệp, nhà từ thiện, phi công và phi hành gia tài năng làm Giám đốc NASA".

Phi hành gia Jared Isaacman. (Ảnh: Reuters)

Để có thể nắm giữ vị trí này, ông Isaacman cần được Thượng viện phê chuẩn, nơi thành viên Đảng Cộng hòa của ông Trump chiếm thế đa số.

Hồi cuối năm 2024, với tư cách Tổng thống đắc cử, ông Trump cũng chọn ông Isaacman làm người lãnh đạo NASA theo đề xuất của tỷ phú Elon Musk. Tổng thống Trump đánh giá cao thành tựu kinh doanh của ông Isaacman và tin rằng phi hành gia tư nhân này có thể thúc đẩy NASA.

Thời điểm đó, ông Trump chia sẻ: "Isaacman sẽ dẫn dắt sứ mệnh khám phá và truyền cảm hứng của NASA, mở đường cho những thành tựu đột phá trong khoa học, công nghệ và thám hiểm không gian".

Phi hành gia Jared Isaacman, sinh tại Union, New Jersey, nổi tiếng với niềm đam mê hàng không và vũ trụ. Nhờ tiềm lực tài chính, ông Isaacman tham gia nhiều sứ mệnh không gian, bao gồm Inspiration4, chuyến bay quỹ đạo toàn dân thường đầu tiên sử dụng tên lửa Falcon 9 và tàu vũ trụ Dragon của SpaceX vào tháng 9/2021. Sứ mệnh kéo dài ba ngày với 4 thành viên bay quanh Trái Đất.

Ông Isaacman cũng tham gia Polaris Dawn, sứ mệnh 5 ngày vào tháng 9 năm nay, đạt nhiều cột mốc quan trọng. Đây là sứ mệnh bay qua hai cực Trái Đất đầu tiên với chuyến đi bộ ngoài không gian tư nhân đầu tiên, khi Isaacman và đồng đội Sarah Gillis rời khỏi tàu Dragon.

"Niềm đam mê của Isaacman đối với không gian, kinh nghiệm làm phi hành gia và sự cống hiến trong việc mở rộng ranh giới của hoạt động khám phá, giải mã những bí ẩn của vũ trụ và thúc đẩy nền kinh tế không gian mới khiến ông trở thành người lý tưởng để dẫn dắt NASA bước vào một Kỷ nguyên mới táo bạo", ông Trump viết trong bài đăng của mình.