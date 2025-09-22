Ông Trump và Elon Musk trò chuyện công khai lần đầu sau xung đột

(VTC News) -

Khoảnh khắc Tổng thống Mỹ Donald Trump và tỷ phú Elon Musk trò chuyện công khai với nhau.

Hôm 21/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump và tỷ phú Elon Musk được nhìn thấy ngồi cùng nhau trong phòng riêng và trò chuyện tại lễ tưởng niệm nhà hoạt động Charlie Kirk. Tài khoản mạng xã hội chính thức của Nhà Trắng cũng đăng tải đoạn trao đổi giữa họ.

Có lúc, ông Trump dường như còn giới thiệu tỷ phú Musk với CEO của giải đấu võ Ultimate Fighting Championship (UFC) Dana White.

Truyền thông Mỹ đánh giá cuộc tái ngộ giữa hai người là dấu hiệu cho thấy sự tan băng trong mâu thuẫn cá nhân và điều này có thể tác động tới đảng Cộng hòa, phong trào MAGA và mối quan hệ của ngành công nghệ với chính quyền Tổng thống Trump.

Đây là lần đầu tiên hai người xuất hiện cùng nhau ở nơi công cộng kể từ khi ông Musk rời bỏ vai trò là nhân viên chính phủ đặc biệt trong điều kiện căng thẳng. Thời điểm đó, tỷ phú Elon Musk chỉ trích gay gắt dự luật chính sách mang tính biểu tượng của Nhà Trắng và lưu ý nó làm tăng thêm nợ quốc gia.

Sau khi vị tỷ phú này lên mạng xã hội chỉ trích ông Trump, Tổng thống Mỹ đe dọa sẽ hủy bỏ hợp đồng liên bang với công ty của Musk.

Lễ tưởng niệm Charlie Kirk diễn ra tại sân vận động State Farm có sự tham gia của hàng chục nghìn người đến tiễn biệt Kirk - người bị ám sát hôm 10/9. Trong lễ tưởng niệm, ông Trump bày tỏ thương tiếc về sự ra đi của nhà hoạt động 31 tuổi và gọi Charlie Kirk là "người tử vì đạo” cho tự do nước Mỹ.

Ông cũng mô tả sự tận tâm của Kirk, kể lại nhiều lần được mời tham dự sự kiện với thông báo gấp gáp nhưng không thể từ chối: “Bạn không bao giờ muốn làm Charlie thất vọng. Anh ấy làm việc chăm chỉ đến mức không ai nỡ từ chối".

Trước đó, Erika Kirk, vợ của nhà hoạt động này, phát biểu trong nước mắt rằng cô tha thứ cho người đã nổ súng giết chồng mình, đồng thời hứa sẽ tiếp tục di sản mà anh để lại bằng cách mở rộng phong trào ra nhiều trường học và sinh viên hơn nữa.