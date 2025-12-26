20 người bị đề nghị truy tố cùng cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan gồm những ai?

(VTC News) -

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra và đề nghị truy tố bị can Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (cũ) cùng 20 bị can về các tội Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Cụ thể, 9 bị can phạm tội Nhận hối lộ gồm:

Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Tống Hải Nam, cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước.

Nguyễn Gia Liêm, cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước.

Phạm Viết Hương, cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước.

Lê Thanh Hà, cựu Trưởng phòng Hàn Quốc, Cục Quản lý lao động ngoài nước.

Bị can Nguyễn Bá Hoan.

Nguyễn Thành Hưng, chuyên viên Văn phòng Cục Quản lý lao động ngoài nước.

Phan Thị Thu Trang, chuyên viên Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Cục Quản lý lao động ngoài nước.

Đỗ Vân Hương, cựu Phó Trưởng phòng Pháp chế, Cục Quản lý lao động ngoài nước.

Tạ Thị Thanh Thuý, cựu Trưởng phòng Pháp chế, Cục Quản lý lao động ngoài nước.

11 bị can phạm tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng:

Nghiêm Quốc Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Long.

Phạm Thị Hạnh, phụ trách bộ phận kế toán Công ty Hoàng Long.

Đặng Thị Phương, kế toán trưởng Công ty Hoàng Long.

Trần Hồng Hạnh, kế toán Công ty Hoàng Long.

Bị can Nghiêm Quốc Hưng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Hoàng Long (góc trái trên cùng) cùng các bị can trong vụ án.

Nguyễn Thị Cẩm Anh, kế toán Công ty Hoàng Long.

Nguyễn Đình Thám, Tổng Giám đốc Công ty JHL.

Nguyễn Đức Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Sona.

Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Tổng Giám đốc Công ty Sona.

Phương Trường Long, Trưởng phòng Xuất khẩu lao động 3, Công ty Sona.

Nguyễn Thị Thanh Hằng, Trưởng phòng Xuất khẩu lao động 2, Công ty Sona.

Nghiêm Văn Định, Giám đốc Công ty Incoop3.

Bị can bị đề nghị truy tố tội Môi giới hối lộ: Đỗ Sơn Sơn, Giám đốc Công ty Thành Đô.

Theo kết luận, Cục Quản lý lao động ngoài nước thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và có quyền quyết định việc cấp, đổi, thu hồi giấy phép tổ chức người lao động Việt Nam đi nước ngoài làm việc.

Các doanh nghiệp đưa người đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài phải đăng ký hợp đồng cung ứng lao động, do Cục Quản lý lao động ngoài nước cấp.

Quá trình cấp phép, Cục trưởng Tống Hải Nam và các lãnh đạo Cục đã gây khó khăn, tạo rào cản cho doanh nghiệp bằng cách trả hồ sơ, yêu cầu bổ sung thông tin, tài liệu nhiều lần; cố tình kéo dài thời gian thẩm định hồ sơ sau đó gợi ý đưa tiền. Các doanh nghiệp cũng có thể đưa tiền hối lộ thông qua bị can Nguyễn Lâm Sơn, luật sư.

Điều tra xác định, năm 2022, khi bắt đầu triển khai thị trường xuất khẩu lao động Hàn Quốc theo chương trình Visa E7-3, ông Hoan đã chỉ đạo Cục trưởng Tống Hải Nam xây dựng quy trình thủ tục riêng trong việc thẩm định, phê duyệt hồ sơ hợp đồng xuất khẩu lao động của các doanh nghiệp.

Khi triển khai chương trình Visa E7-3, bị can Nghiêm Quốc Hưng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Hoàng Long đã đến gặp và nhờ ông Nguyễn Bá Hoan chỉ đạo tạo điều kiện giúp phê duyệt nhanh hồ sơ. Đổi lại, ông Hoan được hưởng từ 100 đến 200 USD/một người lao động đi xuất khẩu lao động.

Theo thỏa thuận này, từ năm 2023 đến 2025, ông Hoan đã hai lần nhận của Hưng tổng cộng 170.000 USD (khoảng 4,3 tỷ đồng), tương ứng với 129 lao động xuất cảnh.

Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan còn nhận 50 triệu đồng của Nguyễn Đức Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty Sona, khi chỉ đạo phê duyệt nhanh hồ sơ. Các dịp lễ Tết, ông Hoan cũng nhận của Công ty Hoàng Long và Sona, Incoop3 để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp này, tổng 450.000 USD và 90 triệu đồng.

Với Tống Hải Nam, điều tra cáo buộc giai đoạn 2018 đến 2025, bị can chỉ đạo cấp dưới xây dựng, ban hành quy trình riêng về việc phê duyệt hồ sơ hợp đồng xuất khẩu lao động theo chương trình Visa E7-3.

Trong đó, Phòng Hàn Quốc yêu cầu doanh nghiệp phải có tài liệu chứng minh về hạn mức tuyển dụng lao động của chủ sử dụng lao động tại nước ngoài. Tài liệu này buộc phải có xác nhận của cơ quan thẩm quyền Hàn Quốc.

Tuy nhiên, thực tế các doanh nghiệp không thể thu thập, cung cấp được tài liệu này nên đặt vấn đề "đưa tiền cảm ơn" nhờ ông Nam giúp đỡ, tạo điều kiện bỏ qua lỗi và phê duyệt nhanh hồ sơ. Ông Nam đồng ý và đã 5 lần nhận từ cấp dưới tổng số 54.000 USD; nhận của Tổng giám đốc Incoop3 Nguyễn Văn Định 4 lần, tổng 40.000 USD và 20 triệu đồng; nhận của Chủ tịch Sona 80 triệu đồng trong 2 lần.

Ông Nam còn bị cáo buộc nhận gần 3,2 tỷ đồng của Hoàng Long và Sona, Incoop3 vào các dịp lễ tết và nhờ chỉ đạo can thiệp việc khác.

Ngoài nhận tiền liên quan dự án Visa E7-3 đi Hàn Quốc, nhóm ông Hoan còn bị cáo buộc nhận hối lộ liên quan hoạt động cấp giấy phép xuất khẩu lao động.

Từ năm 2018 đến 2025, ông Nam đã chỉ đạo cấp dưới thu tiền "bôi trơn" từ các doanh nghiệp đang xin cấp giấy phép xuất khẩu lao động. Tiền thu về được đưa cho ông Nam và lãnh đạo Bộ Lao động Thương binh Xã hội.

Cơ quan điều tra cho rằng, các bị can đã nhận tổng cộng 15,3 tỷ đồng tiền "bôi trơn" để chạy giấy phép cho 29 doanh nghiệp tương ứng với 30 hồ sơ. Trong đó, ông Hoan nhận 950 triệu đồng, Nam nhận 3,2 tỷ đồng, Nguyễn Thành Hưng (chuyên viên văn phòng Cục quản lý lao động ngoài nước) nhận 3,1 tỷ đồng...

Tổng cộng trong vụ án này, cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan bị xác định nhận hối lộ 5,2 tỷ đồng; cựu Cục trưởng Tống Hải Nam nhận 7,9 tỷ đồng.