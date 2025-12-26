Đổi tên sân Hoà Xuân thành Chi Lăng: Tìm lại ký ức đỉnh cao bóng đá Đà Nẵng

(VTC News) -

Ngày 24/12, Hội đồng nhân dân Thành phố Đà Nẵng thông qua Nghị quyết về việc đổi tên một số đường và công trình công cộng, trong đó có việc sân vận động Hòa Xuân (thuộc khu Liên hợp Thể dục thể thao Hòa Xuân) chính thức mang tên sân Chi Lăng.

Trong quá khứ, bóng đá Đà Nẵng từng có thời gian rất dài gắn bó với sân vận động Chi Lăng - nằm ở phường Hải Châu, Đà Nẵng.

Tiếp nối giá trị lịch sử

"Tôi không thể chờ đợi thêm lâu nữa, được thi đấu trở lại ở sân đấu mang cái tên Chi Lăng lịch sử là một niềm hạnh phúc lớn lao", đội trưởng Đặng Anh Tuấn trả lời câu hỏi của Báo Điện tử VTC News.

Những ngày vừa qua, người hâm mộ Đà Nẵng và nhiều cầu thủ, ban huấn luyện và cán bộ của CLB Đà Nẵng bàn tán về câu chuyện cái tên Chi Lăng một lần nữa được hồi sinh. Trong kí ức của người Đà thành, Chi Lăng gắn với bao thế hệ danh thủ, những trận cầu rực lửa cùng 2 danh hiệu vô địch V.League, 2 chiếc cúp Quốc gia.

Đặng Anh Tuấn là cầu thủ từng được thi đấu

Kể từ khi thi đấu ở sân Hòa Xuân, CLB Đà Nẵng không còn duy trì được một "chảo lửa" bậc nhất miền Trung. Thành tích của đội bóng dần sa sút và đỉnh điểm là lần xuống hạng ở mùa giải 2023. Chỉ mất một năm để trở lại V.League nhưng người ta vẫn dễ dàng cảm nhận rằng cái tên Hòa Xuân dường như không phù hợp.

Đặng Anh Tuấn - cầu thủ duy nhất trong đội hình của Đà Nẵng từng thi đấu tại Chi Lăng, giờ mang băng đội trưởng. Anh vẫn luôn có những hoài niệm riêng của mình về giấc mơ thuở bé.

"Lần đầu tôi được thi đấu cho đội 1 SHB Đà Nẵng từ năm 2013 trong trận đấu với HAGL ở V.League, đối với tôi đó là khoảnh khắc quá hạnh phúc khó có thể quên được. Nhưng cũng rất lâu rồi, cảm xúc ấy không trở lại. Có lúc, tôi cũng tự nhủ rằng mình thật may mắn khi được đá ở Chi Lăng và cũng nên cất sâu kí ức ấy. Vậy mà giờ đây, cái tên Chi Lăng trở lại", tiền vệ sinh năm 1994 bồi hồi.

Nỗ lực tìm lại tính kế thừa lịch sử

Ở khu vực miền Trung, bóng đá Đà Nẵng luôn sản sinh ra nhiều ngôi sao trong quá khứ lẫn kỉ nguyên bóng đá chuyên nghiệp V.League. Từ Lê Quang Cường, Võ Hoàng Quãng, Châu Lê Phước Vĩnh hay Nguyễn Thanh Bình, Trần Hải Lâm, Phan Thanh Hưng, Phan Thanh Phúc rồi gần đây là Võ Huy Toàn, Phạm Đình Duy, Nguyễn Phi Hoàng,...

Sân vận động Hòa Xuân được đổi tên thành sân Chi Lăng.

Tính kế thừa của một địa phương giàu truyền thống bóng đá trở thành huyết mạch trong kế hoạch "hồi sinh" CLB Đà Nẵng. Màn trụ hạng thần kì với pha lập công của thủ thành Bùi Tiến Dũng hay cú sút đánh gục Trường Tươi Đồng Nai đến từ Hà Minh Tuấn tiếp thêm ngọn lửa cho các nhà quản trị.

Họ hiểu rằng, một thỏi nam châm với sức hút đủ lớn, cùng quyết tâm trên sân của các cầu thủ mới có thể kéo cổ động viên trở lại. Ý tưởng mang cái tên Chi Lăng trở lại bản đồ bóng đá Việt Nam được "nhen nhóm" từ đầu năm 2025, giữa lúc CLB Đà Nẵng chìm trong khó khăn. Nhưng, sự linh thiêng của một địa danh "huyền thoại" như chiếc mỏ neo níu giữ những đôi chân đã ở gần cửa "tử".

Ông Nguyễn Trọng - Giám đốc điều hành CLB Đà Nẵng: "Phần đông người dân Quảng - Đà cũng có những tình cảm đặc biệt với sân Chi Lăng. Lãnh đạo Công ty cổ phần thể thao SHB Đà Nẵng hiểu được tâm tư nguyện vọng của người hâm mộ và không ít cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của đội bóng.

Chúng tôi kì vọng rằng giá trị lịch sử của sân Chi Lăng cùng quyết tâm gây dựng, phát triển CLB Đà Nẵng một lần nữa sẽ giúp bóng đá nơi đây tìm lại vinh quang".

Dĩ nhiên, một đội bóng không thể thoát khỏi vòng xoáy trụ hạng rồi đua vô địch chỉ nhờ việc đổi tên sân vận động. Nhưng, trong thời đại bóng đá kim tiền, hành trình đi tìm ánh hào quang xưa và nay cần những bước đi vững chắc như vậy. Đà Nẵng - Chi Lăng có thể trở thành ẩn số ở giai đoạn lượt về V.League 2025/26.