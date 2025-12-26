Đóng

Khám phá công nghệ châu Âu ở nhà máy điện rác Greenity Nam Định

Nhà máy điện rác Greenity Nam Định sử dụng công nghệ lò đốt của Đức giúp xử lý rác triệt để, từng bước phát triển xanh bền vững.

