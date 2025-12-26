+
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Công nghệ
World Cup 2018
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
Đại hội Đảng XIV
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Khám phá công nghệ châu Âu ở nhà máy điện rác Greenity Nam Định
(VTC News) -
Nhà máy điện rác Greenity Nam Định sử dụng công nghệ lò đốt của Đức giúp xử lý rác triệt để, từng bước phát triển xanh bền vững.
Can thiệp nội mạch lấy dị vật mắc kẹt trong tim nữ bệnh nhân
10:56 26/12/2025
Tin tức
Long Châu hợp lực xây dựng hệ thống chăm sóc sức khỏe tuyến nhi khoa
10:51 26/12/2025
Sức khỏe
Thiếu tướng Nguyễn Thành Long làm Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội
10:48 26/12/2025
Tin nóng
Khám phá công nghệ châu Âu ở nhà máy điện rác Greenity Nam Định
10:43 26/12/2025
VTC NEWS TV
Hạ tầng trạm sạc, đổi pin: Điều kiện để người dân yên tâm dùng xe điện
10:40 26/12/2025
Giao thông xanh
Đổi tên sân Hoà Xuân thành Chi Lăng: Tìm lại ký ức đỉnh cao bóng đá Đà Nẵng
10:36 26/12/2025
Bóng đá Việt Nam
An ninh thắt chặt trong phiên tòa xét xử vợ chồng giang hồ Vi 'ngộ'
10:33 26/12/2025
Pháp đình
5 thực phẩm dù giảm giá rẻ bèo, chị em cũng đừng mua, nhất là món đầu tiên
10:15 26/12/2025
Tư vấn
Phim 'Lằn ranh' tập 40: Triển bất an đáng ngờ, thanh tra Nguyệt suy sụp bật khóc
10:14 26/12/2025
Phim
Điều gì xảy ra với cơ thể nếu ăn một thìa tỏi ngâm mật ong mỗi sáng?
10:12 26/12/2025
Tư vấn
Xúc xích và chân giò ủ muối Đức Việt lọt top Hàng Việt được yêu thích 2025
10:04 26/12/2025
Đời sống
Kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài, đường sắt bổ sung 20.000 vé
10:04 26/12/2025
Thị trường
Công nghệ 26/12: Zalo góp mặt Top 10 toàn cầu, Bưu điện Pháp lao đao vì tin tặc
09:57 26/12/2025
Khoa học - Công nghệ
Bé gái 2 tuổi chết đuối trong xô nước tại nhà đêm Giáng sinh
09:54 26/12/2025
Chuyện bốn phương
Vingroup hợp tác với chính phủ Uzbekistan, mở ra cơ hội đầu tư tại Trung Á
09:44 26/12/2025
Đầu Tư
NSƯT Lan Anh tiết lộ khoảnh khắc 'đau tim, hồi hộp' vì học trò
09:01 26/12/2025
Ca Nhạc
Hầm xương bao lâu là tốt nhất, ngọt nước mà không nồng?
08:57 26/12/2025
Gia đình
Rộ trào lưu uống hỗn hợp baking soda và chanh chữa tiểu đường, bác sĩ nói gì?
08:34 26/12/2025
Bệnh và thuốc
Đào tạo người làm truyền thông trở thành những người kiểm soát và điều hành AI
08:16 26/12/2025
AI
Israel lại tung đòn ám sát, chỉ huy cấp cao của Iran tử trận tại Lebanon?
07:52 26/12/2025
Thời sự quốc tế
Mỹ sẵn sàng làm trung gian đàm phán giữa Campuchia và Thái Lan
07:40 26/12/2025
Thời sự quốc tế
Trung Quốc hành động lạ, âm thầm tiến vào 'sân sau' chiến lược của Mỹ?
07:37 26/12/2025
Quân sự
Cách chữa cổ áo phông bị giãn rộng đơn giản, hiệu quả
07:30 26/12/2025
Gia đình
Điều gì xảy ra với cơ thể nếu bỏ bữa sáng?
07:22 26/12/2025
Tư vấn
Cách em 1 milimet tập 34: Hiếu sững người khi Đức công khai mối quan hệ với Tú
07:21 26/12/2025
Phim
Bàn tay âm thầm nuôi dưỡng tình yêu bóng đá Việt Nam
07:02 26/12/2025
Bóng đá Việt Nam
Nữ diễn viên đóng vợ trẻ, kém Mạnh Trường 16 tuổi trong phim giờ vàng VTV là ai?
07:00 26/12/2025
Sao Việt
Người dân tháo dỡ lều chặn đường, mỏ đồng Tả Phời hoạt động trở lại
07:00 26/12/2025
VTC NEWS TV
Sư phụ Chân Tử Đan giỏi hơn Lý Liên Kiệt, gặp côn đồ vẫn bị đánh nhập viện
06:56 26/12/2025
Võ Thuật
90% người đọc thất bại trước bài kiểm tra ngôn ngữ này, bạn có khác?
06:56 26/12/2025
Hỏi - Đáp