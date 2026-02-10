Trung Quốc dẫn độ hơn 1.500 nghi phạm lừa đảo trực tuyến từ Myanmar về nước

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, hơn 630 tòa nhà liên quan đến các hoạt động lừa đảo tại Khu phức hợp KK ở Myawaddy bị phá dỡ và tất cả các nghi phạm liên quan đến lừa đảo viễn thông đã được đưa trở lại Trung Quốc, đánh dấu kết quả thành công bước đầu của chiến dịch trấn áp chung.

Đầu năm 2025, Trung Quốc, Myanmar và Thái Lan thiết lập một cơ chế phối hợp cấp bộ trưởng để đấu tranh với tội phạm lừa đảo viễn thông và cho đến nay đã thực hiện được nhiều chiến dịch chung.

Năm nay, các lực lượng đặc nhiệm Trung Quốc, với sự hỗ trợ của các Đại sứ quán Trung Quốc tại Myanmar và Thái Lan, tổ chức các cuộc tham vấn với các đối tác ở hai nước này và thực hiện 10 chiến dịch hồi hương.

Cơ quan công an tỉnh Sơn Đông (miền Đông Trung Quốc) và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (miền Nam Trung Quốc) phối hợp nỗ lực hộ tống hơn 1.500 nghi phạm lừa đảo trở về Trung Quốc. (Ảnh: globaltimes.cn)

Một quan chức Bộ Công an Trung Quốc cho biết nước này sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác thực thi pháp luật quốc tế, mở rộng các hoạt động phối hợp, triệt phá các trung tâm tội phạm và truy bắt nghi phạm để củng cố thành quả đấu tranh với tội phạm lừa đảo viễn thông.

Trước đó, Bộ trên cho biết kể từ tháng 10/2025, Myanmar triển khai loạt hành động thực thi pháp luật mới tại Myawaddy và các khu vực khác theo thỏa thuận ba bên, bắt giữ nghi phạm và triệt phá các ổ tội phạm lừa đảo.

Ngày 15/12/2025, cảnh sát 3 nước phối hợp kiểm tra các địa điểm lừa đảo lớn, bao gồm cả Khu phức hợp KK và thành phố mới châu Á Thái Bình Dương. Ngày 25/12/2025, hơn 7.600 công dân Trung Quốc bị nghi ngờ liên quan đến đánh bạc trực tuyến và lừa đảo viễn thông tại khu vực Myawaddy đã bị di lý về nước.

Ngày 5/2/2026, trong một hội nghị trực tuyến toàn quốc, Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Vương Tiểu Hồng (Wang Xiaohong) cho biết Trung Quốc sẽ tăng cường quản trị toàn diện nhắm vào các cá nhân, thẻ điện thoại, mạng lưới và các kênh liên quan đến lừa đảo; tăng cường các cơ chế phối hợp và làm sâu sắc thêm các quan hệ hợp tác quốc tế để thu hẹp không gian hoạt động của tội phạm lừa đảo viễn thông và đóng góp các giải pháp trong việc ứng phó với thách thức toàn cầu này.