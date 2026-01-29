Trung Quốc tử hình 11 thành viên của gia tộc tội phạm chuyên lừa đảo, giết người

(VTC News) -

Theo Tân Hoa Xã, 11 người bị tử hình vào ngày 29/1 là những người đã bị tòa án thành phố Ôn Châu, miền đông Trung Quốc tuyên án tử hình hồi tháng 9/2025 với các tội danh bao gồm giết người, giam giữ trái phép và lừa đảo.

Có hai trong số 11 bị cáo kháng cáo, nhưng đơn kháng cáo bị Tòa án nhân dân cấp cao tỉnh Chiết Giang bác bỏ và giữ nguyên phán quyết ban đầu. Sau đó, Tòa án nhân dân cấp cao tỉnh Chiết Giang chuyển hồ sơ vụ án lên Tòa án nhân dân tối cao (SPC) để xem xét theo quy định pháp luật.

Tòa án tuyên án tử hình 11 thành viên bị cáo buộc liên quan đến đường dây lừa đảo ở Myanmar. (Ảnh: CCTV)

Trong số 11 người bị hành quyết có thành viên của “băng đảng gia tộc họ Minh”, những đối tượng gây ra cái chết của 14 công dân Trung Quốc và khiến “nhiều người khác” bị thương.

Băng nhóm tội phạm này do Minh Xuechang đứng đầu, từ lâu có liên hệ với khu phức hợp khét tiếng mang tên Biệt thự Ngọa Hổ ở Kokang - khu tự trị nằm trên biên giới Myanmar với Trung Quốc. Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), vào thời kỳ đỉnh cao, nhóm này có tới 10.000 người làm việc để thực hiện các vụ lừa đảo và những hoạt động tội phạm khác.

Gia tộc họ Ming là một trong 4 gia tộc quyền lực ở miền bắc Myanmar - nơi những băng đảng tội phạm bị cáo buộc điều hành hàng trăm cơ sở kinh doanh lừa đảo trực tuyến, mại dâm và sản xuất ma túy.

Trung Quốc từng ban hành lệnh truy nã đối với thành viên gia tộc họ Ming, cáo buộc các đối tượng này lừa đảo, giết người và buôn người, đồng thời treo thưởng từ 14.000 đến 70.000 USD cho việc bắt giữ. Tuy nhiên, Ming Xuechang đã lựa chọn tự sát khi đang bị giam giữ.

Theo Tân Hoa Xã, gia tộc họ Ming cũng cấu kết với thủ lĩnh của băng đảng khác là Ngô Hồng Minh để giết hại, làm bị thương và giam giữ trái phép công nhân lừa đảo, dẫn đến cái chết của 14 công dân Trung Quốc.

Thủ phủ Laukkaing của tỉnh Kokang là trung tâm của ngành công nghiệp lừa đảo trị giá hàng tỷ USD, bắt nguồn từ những khu vực hoạt động trái phép ở Myanmar, nơi những người lao động được sử dụng để lừa đảo người lạ bằng các thủ đoạn trực tuyến tinh vi.