Bắt giữ 2 thanh niên chém chết người ở Hưng Yên

(VTC News) -

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, căn cứ vào các tài liệu điều tra thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Quang Minh và Lại Tiến Đạt (cùng sinh năm 2008) để điều tra về hành vi “Giết người” xảy ra tại xã Kiến Xương vào đêm 9/2.

Vụ việc vẫn đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên củng cố hồ sơ, xử lý.

Cơ quan điều tra xác định, do có mâu thuẫn từ trước nên khoảng 20h30 ngày 9/2, Trần Quang Minh (trú tại xã Bình Định, tỉnh Hưng Yên) điều khiển xe máy chở Lại Tiến Đạt (trú tại xã Kiến Xương, tỉnh Hưng Yên) mang theo một thanh đao và một thanh kiếm đến quán bi-a trên đường Trần Nhân Tông ở xã Kiến Xương để tìm đánh nhóm 3 thanh niên khác.

Khi đến quán, giữa hai nhóm thanh niên đã xảy ra xô xát hỗn chiến gây náo loạn khu vực. Trong lúc hỗn chiến, Đạt vung kiếm chém trúng vùng nách trái của T.H.L. (sinh năm 2006, trú tại xã Bình Thanh, tỉnh Hưng Yên) khiến nạn nhân bị thương nặng.

Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng L. được xác định tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Kiến Xương do vết thương trúng vị trí hiểm.

Nhận thấy đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an xã Kiến Xương, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên, Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 8 khẩn trương khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tập trung điều tra làm rõ.

Cơ quan điều tra nhanh chóng khoanh vùng, bắt giữ được Minh và Đạt để phục vụ công tác điều tra.

(Ảnh minh họa)

Trước đó, trong tháng 1/2026, một vụ hỗn chiến tương tự cũng xảy ra ở TP.HCM. Công an TP.HCM đang điều tra, xử lý vụ việc hai nhóm thanh niên mang theo hung khí rượt đuổi, đánh nhau trên đường phố tại phường Chánh Hưng, gây mất an ninh trật tự và tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân.

Thông tin ban đầu, khoảng 1h ngày 12/1, trước số nhà 456C1 đường Dương Bá Trạc, phường Chánh Hưng, xảy ra vụ việc hai nhóm thanh niên mang theo hung khí nguy hiểm, rượt đuổi và đánh nhau trên đường.

Sự việc khiến khu vực náo loạn, ảnh hưởng đến an toàn giao thông và trật tự xã hội. Toàn bộ diễn biến được người dân ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng đã vào cuộc truy xét, làm rõ những người liên quan.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan công an đưa 19 người có liên quan về trụ sở để làm việc.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa Nguyễn Quốc Thắng (tên gọi khác Năm Heo, sinh năm 2006, ngụ phường Chánh Hưng) và L.T.H. (sinh năm 2013, ngụ cùng phường).

Từ mâu thuẫn, các bên đã lôi kéo thêm nhiều thanh niên khác, chuẩn bị hung khí và tụ tập đông người để giải quyết bằng bạo lực.

Kết quả điều tra, nhóm thanh niên chuẩn bị nhiều loại hung khí như mã tấu, dao rựa, chĩa, cất giấu tại khu vực hẻm 35 Cao Lỗ, phường Chánh Hưng.

Sau đó, các nhóm này chạy xe máy mang theo hung khí di chuyển qua nhiều tuyến đường đông dân cư trong đêm khuya. Tại khu vực chân cầu Kênh Xáng và đường Dương Bá Trạc, hai nhóm đã lao vào hỗn chiến, truy đuổi và chém nhau.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, mức độ vi phạm của từng người liên quan.