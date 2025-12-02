Mâu thuẫn trên mạng xã hội, 20 học sinh rủ nhau hỗn chiến

Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Công an xã Kỳ Anh vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn hai nhóm học sinh THCS mang theo nhiều hung khí nguy hiểm để giải quyết mâu thuẫn nảy sinh trên mạng xã hội.

Theo cơ quan điều tra, quá trình quen biết, T.Q.T (SN 2013, trú xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) và N.Đ.T (SN 2013, trú xã Kỳ Khang, tỉnh Hà Tĩnh) xảy ra mâu thuẫn, dẫn tới những lời thách thức, đe dọa nhau. Mâu thuẫn kéo dài khiến hai bên nhiều lần hẹn gặp để nói chuyện, nhưng bất đồng vẫn không chấm dứt.

Hai nhóm học sinh cùng hung khi tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Các ngày 28 và 29/11, cả hai tiếp tục rủ thêm bạn học cùng trường, mang theo các loại hung khí như ná cao su cải tiến, dao phóng, ống tuýp sắt, đèn rọi laser, côn nhị khúc… để hẹn nhau “nói chuyện phải trái”.

Nắm được thông tin, Công an xã Kỳ Anh khẩn trương xác minh, triệu tập hai nhóm gồm 20 học sinh liên quan để làm việc. Tại cơ quan công an, các em được giáo dục, răn đe, giải thích về hành vi vi phạm, ký cam kết không tái phạm. Đồng thời, lực lượng công an thu giữ toàn bộ hung khí liên quan.

Công an xã Kỳ Anh cũng thông báo tới nhà trường và gia đình để phối hợp giáo dục, theo dõi, đồng thời đưa các em vào diện quản lý nhằm phòng ngừa nguy cơ xảy ra các vụ việc tương tự, bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

Cách đây 1 tháng, Công an phường Chương Mỹ (TP Hà Nội) cũng kịp thời phát hiện 2 nhóm học sinh tụ tập, chuẩn bị hung khí để đánh nhau.

Theo điều tra, do mâu thuẫn về khoản vay 50.000 đồng, hai học sinh là N.V.V (SN 2011, trú tại thôn 2) và N.N.K (SN 2011, trú tại thôn 4, phường Chương Mỹ) rủ rê, lôi kéo bạn bè tụ tập, chuẩn bị dao, phóng lợn, vỏ chai bia, ná cao su cải tiến… nhằm giải quyết mâu thuẫn.

Vụ việc có 21 học sinh của Trường THCS Đại Yên và một số trường lân cận tham gia. Đáng chú ý, một số em còn chế tạo hung khí, chụp ảnh đăng lên mạng xã hội để khoe khoang, gây ảnh hưởng xấu trong dư luận và tiềm ẩn nguy cơ bạo lực học đường.

Ngay sau khi phát hiện, Công an phường Chương Mỹ nhanh chóng vào cuộc, thu giữ toàn bộ số hung khí, mời các em học sinh cùng phụ huynh và đại diện nhà trường lên làm việc. Quá trình làm việc, các em thành khẩn khai báo, nhận thức được hành vi sai trái và ký cam kết không tái phạm.

Phụ huynh và nhà trường cũng cùng ký cam kết phối hợp chặt chẽ trong việc quản lý, giáo dục con em, không để xảy ra các vụ việc tương tự.