Giết người sau cuộc liên hoan tất niên cuối năm

(VTC News) -

Ngày 8/2, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin kết quả điều tra ban đầu về vụ giết người xảy ra chiều 7/2 tại địa bàn xã Phụ Dực gây xôn xao dư luận địa phương.

Theo cơ quan công an, khoảng 13h ngày 7/2, sau cuộc liên hoan tất niên cuối năm cùng mọi người trong công ty tại một nhà hàng trên địa bàn xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên thì Nguyễn Văn Biển (sinh năm 1992, trú tại xã Vĩnh Hải, TP Hải Phòng) đến nhà anh P.V.H. (sinh năm 1983, ở xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên) chơi và xảy ra mâu thuẫn với anh P.V.T. (sinh năm 1981, trú tại phường Lê Chân, TP Hải Phòng).

Hiện trường vụ án mạng.

Quá trình xô xát, Biển đã dùng dao đâm vào người anh T. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Biển chủ động đến Công an xã Phụ Dực đầu thú.

Nhận được thông tin, lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an xã Phụ Dực, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên, Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 8 tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân.

Căn cứ vào các tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Biển về hành vi giết người.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.