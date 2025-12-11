Hơn 20 thiếu niên Đà Nẵng lao vào hỗn chiến cạnh trường học, nhiều người bị thương

(VTC News) -

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại khu vực đường Việt Hàn, thôn An Lương, xã Tam Anh, TP Đà Nẵng.

Trong đó, cơ quan chức năng thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Chí Khiêm (SN 2006, trú thôn Trung Hòa, xã Đức Phú); áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 5 đối tượng gồm: Nguyễn Tiến Long, Đỗ Ung Nho Nga, Nguyễn Phan Thanh Bảo, Nguyễn Văn Lập, Trần Đăng Hiếu.

Nhóm đối tượng tham gia hỗn chiến bị khởi tố. (Ảnh: C.A)

Kết quả điều tra xác định, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, chiều 12/9, Trần Đăng Hiếu (SN 2008, trú thôn Thạch Kiều, xã Tam Xuân) đã hẹn Lương Anh Khôi (SN 2009, trú thôn Mỹ Sơn, xã Tam Anh) đánh nhau tại tuyến đường Việt Hàn. Cả hai sau đó rủ rê thêm nhiều bạn học và thanh thiếu niên "ngoài xã hội" tham gia, hình thành hai nhóm với tổng cộng hơn 20 người.

Nhóm của Khôi gồm Khôi, Võ Anh Kiệt, Võ Thanh Trung, Nguyễn Duy Long, Huỳnh Văn Chính và Nguyễn Anh Huy. Nhóm của Hiếu gồm Hiếu, Nguyễn Tiến Long, Đỗ Ung Nho Nga, Nguyễn Phan Thanh Bảo, Nguyễn Văn Lập.

Đáng chú ý, do từng có mâu thuẫn với Kiệt, Nguyễn Chí Khiêm đã tự chuẩn bị một con dao Shasimi dài 54cm, đi cùng nhóm Hiếu nhằm tấn công nhóm Khôi.

Sáng 13/9, hai nhóm tập trung quanh Trường THPT Cao Bá Quát rồi kéo đến điểm hẹn. Hơn 20 thanh thiếu niên đi trên nhiều xe máy, rồ ga gây náo loạn khu vực.

Khi đối đầu, Hiếu dùng đoạn sắt nhặt ven đường đánh liên tiếp vào vùng gáy, lưng và đùi của Khôi; Nga rút súng ngắn dí vào đầu đe dọa.

Thấy Kiệt can ngăn, Hiếu tiếp tục dùng đoạn sắt đánh vào lưng Kiệt. Khiêm lao vào chém liên tiếp vào balo và mũ bảo hiểm Kiệt khiến mũ vỡ, đồng thời làm Trung bị thương do mũi dao trúng lưng.

Hiếu, Long, Bảo, Nga, Khiêm và Lập cùng xông vào đánh Khôi. Toàn bộ sự việc diễn ra trong tình trạng hỗn loạn, rất đông học sinh đứng xem và một số dùng điện thoại quay video.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, giám định thương tích, củng cố hồ sơ và xử lý nghiêm các đối tượng liên quan.