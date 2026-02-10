Ba anh em ruột cùng giành huy chương Olympic môn trượt tuyết nhảy xa

(VTC News) -

Ngày 7/2, VĐV Nika Prevc người Slovenia giành huy chương bạc ở nội dung trượt tuyết nhảy xa (ski jumping) cá nhân nữ tại Thế vận hội mùa đông Milano-Cortina 2026.

Thành tích này không chỉ đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của cô gái 20 tuổi, mà còn tạo nên kỳ tích hiếm thấy trong lịch sử thể thao. Với tấm HCB này, Nika trở thành người thứ 3 trong gia đình họ Prevc bước lên bục nhận huy chương Olympic môn trượt tuyết nhảy xa.

Trước đó, 2 người anh của Nika là Peter Prevc và Cene Prevc đã chinh phục thành công tấm huy chương Olympic.

Peter là huyền thoại môn trượt tuyết nhảy xa Slovenia với 4 huy chương Olympic, trong khi Cene giành huy chương bạc nội dung đồng đội nam.

Với thành tích mới đây của Nika tại Milano-Cortina 2026, 3 anh em ruột nhà Prevc nay đều đã có huy chương Olympic.

Dù mới 20 tuổi, Nika Prevc đạt được nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ. (Nguồn: Milano-Cortina 2026)

Gia đình Prevc từ lâu gắn liền với môn trượt tuyết nhảy xa. Cha của họ, Božidar “Dare” Prevc, là trọng tài quốc tế lâu năm và chính là người đặt nền móng cho niềm đam mê của các con.

Bốn trong 5 anh chị em nhà Prevc đều theo đuổi trượt tuyết nhảy xa chuyên nghiệp, trong đó Domen Prevc - người anh trai còn lại - đang dẫn đầu bảng xếp hạng World Cup nam. Anh cũng góp mặt tại Thế vận hội Mùa đông năm nay, giành hạng 6 ở nội dung cá nhân nam.

Peter và Cene hiện đã giải nghệ, trong khi Domen và Nika đang ở đỉnh cao phong độ.

Trượt tuyết nhảy xa từ lâu trở thành truyền thống của gia đình Prevc. (Nguồn: @olympics/Instagram)

Dù mới 20 tuổi, Nika sở hữu bảng thành tích "khủng" với 2 chức vô địch thế giới, chiến thắng World Cup và lập kỷ lục thế giới nữ với cú nhảy 236m.

Bên ngoài sàn đấu, cô vẫn là sinh viên đại học, đồng thời phục vụ trong lực lượng cảnh sát Slovenia. Cô gái 20 tuổi này được đánh giá là một trong những vận động viên trượt tuyết nhảy xa táo bạo và liều lĩnh nhất thế giới.

Sự kỷ luật và tập trung cao độ là điều Nika luôn nhắc đến khi nói về bí quyết thành công. “Không nói nhiều, chỉ chuyên tâm tập luyện. Mỗi ngọn đồi đều khác nhau, nên tôi phải giữ sự tập trung tuyệt đối mỗi ngày", cô chia sẻ.

Trong trận đấu nội dung cá nhân nữ ngày 7/2, Nika Prevc giành huy chương bạc với 266,2 điểm, xếp sau Anna Odine Strøm của Na Uy chỉ 1,1 điểm. Huy chương đồng thuộc về VĐV Nhật Bản Maruyama Nozomi với 261,8 điểm.