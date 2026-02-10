Hiểu đúng về xét tuyển thẳng các trường đại học quốc tế

(VTC News) -

Vì sao phụ huynh và học sinh thường hiểu sai về “xét tuyển thẳng”?

Nhiều người cho rằng xét tuyển thẳng là một dạng đặc cách bởi vì sẽ không bị áp lực thi cử và học tập quá nhiều. Sự nghi ngờ này xuất phát từ suy nghĩ thi đại học là thời điểm quan trọng nhất của cả đời học sinh, việc không tham gia thi đồng nghĩa với việc ít áp lực hơn.

Thực tế, các trường đại học quốc tế không gạt bỏ đi những tiêu chuẩn vốn có mà thay đổi cách đo lường. Thay vì đánh giá qua một bài thi duy nhất, họ nhìn vào toàn bộ quá trình học tập của học sinh.

Bên cạnh đó, nếu học sinh tự mình tìm hiểu thì đôi khi sẽ bị thiếu thông tin về cơ chế tuyển sinh quốc tế. Mọi người thường cho rằng giáo dục ở đâu cũng như nhau khi chưa quen với hệ thống đánh giá dựa trên tín chỉ, học thuật và chuẩn đầu ra. Việc áp dụng cách nhìn của giáo dục trong nước để lý giải một mô hình hoàn toàn khác cũng dẫn đến hiểu sai.

Xét tuyển thẳng không đồng nghĩa học dễ

Xét tuyển thẳng không đồng nghĩa với việc học tập dễ dàng hơn. Điểm cốt lõi cần hiểu là đây không phải con đường “nhẹ hơn”, mà là một phương thức đánh giá năng lực khác. Để từng bước chạm tới cánh cửa đại học Úc, học sinh vẫn phải đáp ứng các yêu cầu về tiếng Anh học thuật và năng lực học tập, nhằm theo kịp chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế.

Việc xét chuyển phụ thuộc hoàn toàn vào kết quả học tập thực tế của mỗi người. Học sinh cần chứng minh mình có đủ năng lực học thuật để theo kịp bậc đại học. Chỉ cần phía Đại học Úc đánh giá sinh viên không đạt chuẩn, thì sẽ đánh mất cơ hội chuyển tiếp. Vậy nên, xét tuyển thẳng là một lộ trình đòi hỏi tính kỷ luật cao và áp lực không hề nhỏ khi cần phải chuẩn bị từ sớm!

Để được xét tuyển thẳng, học sinh cũng cần trải qua rất nhiều áp lực trong quá trình học.

Điều kiện học thuật phía sau các chương trình quốc tế

Phần lớn các trường đại học Úc đánh giá tổng thể năng lực học tập của sinh viên thông qua quá trình học tập, trình độ tiếng Anh và mức độ sẵn sàng với môi trường đại học. Những sinh viên đáp ứng được loạt tiêu chí trên thì mới theo kịp cường độ học tập cao và phương pháp đào tạo mang tính tự chủ đặc trưng của giáo dục Úc.

Đặc biệt, năng lực tiếng Anh đóng vai trò then chốt, không chỉ để giao tiếp mà để đọc hiểu tài liệu chuyên ngành, viết bài luận, tham gia thảo luận học thuật và trình bày quan điểm cá nhân. Đây là rào cản lớn đối với nhiều học sinh quốc tế khi nộp hồ sơ trực tiếp, đặc biệt nếu chưa có thời gian rèn luyện tiếng Anh trong bối cảnh học thuật thực thụ.

Học sinh đáp ứng được điều kiện học thuật nghiêm ngặt mới có cơ hội học tập tại Úc.

Đây cũng là lý do mà học sinh nên tham gia chương trình Global Pathways – lộ trình chuyển tiếp được thiết kế như một bước đệm học thuật, giúp học sinh từng bước đáp ứng đầy đủ những yêu cầu đầu vào của đại học Úc trước khi chính thức nhập học.

Global Pathways đơn giản hóa lộ trình xét tuyển đại học quốc tế

Global Pathways được xây dựng như một lộ trình học tập có cấu trúc rõ ràng, giúp học sinh tiếp cận việc tuyển thẳng quốc tế một cách bài bản ngay từ đầu. Học sinh sẽ được định hướng chương trình phù hợp với mục tiêu chuyển tiếp và năng lực cá nhân, đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn của các trường đại học quốc tế.

Thông qua việc liên kết với nhiều trường đại học uy tín, trong đó có các trường tại Úc thuộc nhóm top 1% thế giới, Global Pathways là bước đệm hoàn hảo để học sinh được tuyển thẳng dựa trên kết quả học tập thực tế.

Cơ hội xét tuyển thẳng vào đại học Úc cùng Global Pathways.

Global Pathways – chương trình xét tuyển thẳng du học Úc, New Zealand hoặc Canada bậc Cử nhân được thiết kế bởi các Đại học top 1% thế giới. Sinh viên sẽ có một giai đoạn học tập tại Viện Đào tạo quốc tế (UEH.ISB), sau đó chuyển tiếp học tập và nhận bằng tại các Đại học hàng đầu thế giới.