Hoàng mai Huế quý hiếm giá bạc tỷ bung nở rực rỡ dịp cận Tết

Chiêm ngưỡng những gốc Hoàng mai Huế quý hiếm đồng loạt khoe sắc đón Tết Bính Ngọ

Năm nay dù thời tiết không thuận lợi nhưng nhờ bàn tay chăm sóc khéo léo của những nghệ nhân nên những chậu Hoàng mai Huế đồng loạt nở rực sắc vàng đúng dịp cận Tết làm người dân, du khách say đắm.

Những ngày này, tại không gian trưng bày Nghênh Lương Đình - Phu Văn Lâu (phường Phú Xuân, TP Huế) đang trưng bày gần 500 tác phẩm Hoàng mai Huế gồm mai cổ thụ, mai đại và các tác phẩm bonsai được tạo tác công phu, tinh xảo.

Mỗi tác phẩm là kết tinh của thời gian, tâm huyết và tài hoa của các nghệ nhân, nhà vườn đến từ các chi hội Hoàng mai hàng đầu ở Huế. Trong đó có những gốc mai tuổi đời cả trăm tuổi được giới sành chơi định giá cả tỷ đồng.

Nhiều gốc Hoàng mai thuộc diện quý hiếm thuộc dạng bảo tồn đang khoe sắc vàng rực rỡ cũng được trưng bày tại Nghênh Lương Đình - Phu Văn Lâu.

Cùng với mai cổ thụ, các tác phẩm bonsai cũng được trưng bày với những tạo tác công phu, tinh xảo; cùng với đó là sự xuất hiện của những gốc Hoàng mai không chỉ cổ thụ mà còn có dáng độc lạ.

Tại ven đường nút giao Lý Thường Kiệt - Đống Đa (phường Thuận Hoá, TP Huế) hàng trăm gốc mai cổ thụ cũng đồng loạt "bung lụa" báo hiệu Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang đến gần.

Được biết, đây là bộ sưu tập của một đại gia chơi mai có tiếng ở Huế. Trong số Hoàng mai này có nhiều cây thuộc dạng quý hiếm được định giá nhiều tỷ đồng.

Trong số này có gốc Hoàng mai có tuổi đời trên 300 năm được giới chơi mai định giá khoảng 10 tỷ đồng.

Nhiều du khách đến từ Châu Âu mê mẩn khi ngắm những gốc Hoàng mai cổ thụ đồng loạt khoe sắc để đón mùa Xuân mới đang đến.

Được biết, với người Huế, Hoàng mai không chỉ là một loài cây cảnh, mà được xem là "quốc hồn quốc túy" của vùng đất cố đô... Do đó từng gốc Hoàng mai luôn được người chơi chăm sóc một cách kỹ càng và cố gắng ra những sản phẩm mang tính nghệ thuật cao.

Mai vàng là loại hoa nổi tiếng của Việt Nam. Đối với Huế, mai vàng có nguồn gen bản địa đặc hữu thường gọi là Hoàng mai Huế, được trồng từ lâu đời ở cung đình, phủ đệ, dinh thự, sân đình, cửa chùa, sân nhà người dân... tạo nên vẻ đẹp, trở thành biểu tượng sắc xuân của thiên nhiên và con người Huế, gắn liền với đời sống thường nhật của Huế.

Tuy nhiên một thời gian dài, do thiên tai, sự phát triển đô thị, sự mai một dần về giống, kỹ thuật chăm sóc và thiếu định hướng nên ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của loài hoa này.

Năm 2021, Huế phát động phong trào 'Mai vàng trước ngõ'. Phong trào vận động các hộ gia đình, cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh (có điều kiện) trồng mai vàng trước ngõ, trong sân vườn; trong đó các cơ quan nhà nước, trường học, bệnh viện, doanh nghiệp tiên phong làm trước nhằm đưa Huế trở thành xứ sở mai vàng của Việt Nam.