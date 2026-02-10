Thần đồng âm nhạc 13 tuổi hát hit 'Nhà tôi có treo một lá cờ' của Hà Anh Tuấn

(VTC News) -

Được xem là ''hiện tượng'' làng nhạc phía Bắc năm 2025, ca sĩ nhí Dương Đức Hải vừa có màn kết hợp đặc biệt với nhóm DTAP trong chương trình Xuân quê hương.

Ngay từ những câu hát mở đầu “Nhà tôi có treo một lá cờ, đỏ thắm những câu chuyện xưa…”, giọng ca 13 tuổi nhanh chóng cuốn khán giả bằng chất giọng sáng, khỏe, vang và giàu cảm xúc.

Không chỉ truyền tải trọn vẹn tinh thần tự hào dân tộc của ca khúc, Dương Đức Hải còn tạo ấn tượng mạnh nhờ phong thái tự tin, đĩnh đạc khi đứng trên sân khấu lớn. Nhà tôi có treo một lá cờ từng được Hà Anh Tuấn thể hiện, nhưng qua cách xử lý của Dương Đức Hải, bài hát mang sắc thái trong trẻo, hồn nhiên mà vẫn đầy nội lực.

Ca sĩ nhí Dương Đức Hải thể hiện ca khúc "Nhà tôi có treo một lá cờ".

Chia sẻ sau buổi biểu diễn, Dương Đức Hải cho biết: “Em rất tự hào khi được tham gia một chương trình nghệ thuật lớn như Xuân Quê hương, lại còn được hát cùng các anh DTAP nên càng phấn khởi". Khi được nhạc sĩ Lê Anh Thủy giao thể hiện ca khúc này, Dương Đức Hải chủ động tìm nghe nhiều phiên bản khác nhau trên mạng để nghiên cứu, từ đó tìm ra cách hát phù hợp nhất với tinh thần chương trình và yêu cầu của đạo diễn.

Năm vừa qua, Dương Đức Hải liên tiếp gặt hái thành công từ các giải thưởng trong nước, quốc tế, góp mặt trên các sân khấu lớn. Đây được xem là bước đệm vững chắc để Dương Đức Hải tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp, đặc biệt là dòng nhạc Opera mà em dành nhiều đam mê và đầu tư nghiêm túc.

Chương trình Xuân Quê hương 2026 có sự tham dự của khoảng 1.500 kiều bào tiêu biểu từ khắp nơi trên thế giới, góp phần lan tỏa thông điệp về khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khẳng định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài luôn là bộ phận không thể tách rời của quê hương.

Chương trình Xuân Quê hương 2026 có nhiều tiết mục được dàn dựng công phu.

Với chủ đề “Khát vọng Việt Nam: Hòa bình, Thịnh vượng”, chương trình được dàn dựng thành ba chương: Những cánh én trở về, Hà Nội – Niềm tin và hy vọng và Khát vọng Việt Nam: Hòa bình, Thịnh vượng. Dưới bàn tay của Tổng đạo diễn Hoàng Công Cường, âm nhạc trở thành sợi dây kết nối cảm xúc, đưa những người con xa xứ trở về với ký ức gia đình, cội nguồn lịch sử và niềm tự hào dân tộc trong khoảnh khắc đầu năm mới.

Bên cạnh Dương Đức Hải, chương trình còn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ được công chúng yêu mến như: NSND Tấn Minh, Tùng Dương, Đào Tố Loan, Võ Hạ Trâm, Dương Hoàng Yến, Nguyễn Trần Trung Quân, Lâm Phúc, Đỗ Hoàng Hiệp, Tiêu Minh Phụng, Thu Thủy, Bạch Trà.