VinFast VF 7 chạy đường trường: Đường xấu chạy vô tư, rộng rãi, sạc tiện lợi

(VTC News) -

0 đồng mua xe, nuôi xe cũng… 0 đồng

Theo đánh giá từ chủ kênh YouTube A7 TV, năm 2026 đang chứng kiến một đợt ưu đãi hiếm thấy của các dòng xe VinFast, trong đó VF 7 là một trong những mẫu xe hưởng lợi rõ nét nhất.

Cụ thể, VF 7 được áp dụng mức hỗ trợ 6% theo chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”. Ngoài ra, người mua xe tới 10/2 và đăng ký xe tại Hà Nội hoặc TP.HCM còn được nhận thêm 35 triệu đồng dưới dạng điểm VinClub để sử dụng trong hệ sinh thái Vingroup và các đối tác. Cũng trong giai đoạn này, VF 7 Plus được ưu đãi bổ sung lên tới 50 triệu đồng (tùy phiên bản). Tổng các hình thức ưu đãi lên tới hơn 140 triệu đồng.

Theo đại diện kênh A7 TV, nếu cộng dồn các chính sách, mức giá sau ưu đãi của VF 7 Eco chỉ còn dưới 750 triệu đồng, trong khi VF 7 Plus cũng xuống mức 850 triệu đồng. Đặc biệt, chính sách trả góp 0% vốn đối ứng của VinFast giúp nhiều người dùng có thể nhận xe mà không cần bỏ tiền ban đầu. Người mua cũng có thể lựa chọn đổi chính sách ưu đãi 6% thành gói lãi suất cố định chỉ 7%/năm trong 3 năm đầu - con số rất có lợi trong bối cảnh lãi suất vay tiêu dùng thường ở mức 2 chữ số.

Từ góc nhìn người dùng thực tế, anh Hoàng Dũng – reviewer kênh GenZ Việt cũng cho rằng chi phí lăn bánh của VF 7 hiện “tốt" nhờ được miễn 100% lệ phí trước bạ.

Không chỉ dễ mua, chi phí nuôi xe là yếu tố khiến nhiều người sớm “gật đầu” với VF 7, đặc biệt nhờ chính sách miễn phí sạc tới hết 10/2/2029 (tối đa 10 lần/tháng) với khách hàng mua xe từ 10/2/2026. Chính sách trên giúp chủ xe có 3 năm gần như không phải chi tiền sạc. Bên cạnh đó, xe điện không cần thay dầu, ít hạng mục bảo dưỡng, giúp chi phí bảo trì thấp hơn rõ rệt.

Reviewer Tâm Phan (kênh Autozone) chia sẻ rằng trải nghiệm “không phải tốn một đồng nào để di chuyển” mang lại sự thoải mái tài chính mà anh chưa từng có với bất kỳ chiếc xe nào trước đó. “Không lo tiền xăng, không lo thay nhớt, không lo phí vận hành - cảm giác này thực sự rất khác”, anh nhận xét.

Từ bài toán kinh tế, nhiều reviewer đồng thuận rằng VF 7 đang ở giai đoạn hiếm hoi mà cả giá sở hữu lẫn chi phí sử dụng đều ở mức tối ưu, giúp người mua dễ dàng đưa ra lựa chọn.

Treo êm, chạy đường xấu vẫn sướng, đi xa không còn áp lực

Trong hành trình xuyên Việt bằng VF 7, chủ kênh A7 TV đánh giá cao nhất hệ thống treo trên mẫu C-SUV điện. Anh cho hay, VF 7 sử dụng hệ thống treo đa điểm, cho khả năng thích ứng mặt đường rất tốt. Trên những cung đường xấu như đoạn Kỳ Anh - Cam Lộ hay các tuyến ven biển nhiều ổ gà, ổ trâu, xe vẫn vận hành chắc chắn, không tạo cảm giác “rón rén” cho người lái.

“Có những đoạn đường tôi sẵn sàng cho VF 7 đi thẳng qua”, VF 7 theo anh mang lại cảm giác lái chắc, gọn và “sướng” hơn khi chạy đường trường.

Một điểm đáng chú ý khác là chiều dài trục cơ sở của VF 7 lên tới 2.840 mm, ngang ngửa nhiều mẫu xe hạng D. Theo vị chủ xe, thông số này giúp khoang cabin VF 7 rộng rãi, đủ thoải mái cho 4-5 người lớn, nhưng vẫn giữ được sự linh hoạt khi đi phố.

Reviewer Tâm Phan lại dành nhiều lời khen với trải nghiệm sạc tiện lợi khi sử dụng VF 7 tại TP.HCM. Theo anh, sạc lên 80% chỉ mất khoảng 30-40 phút và “uống xong ly cà phê là xe đã đầy pin”. Quan trọng hơn, hệ thống 150.000 cổng sạc V-Green đã phủ rộng khắp 34 tỉnh, thành phố giúp người dùng dễ dàng nạp năng lượng ở mọi ngõ ngách trên cả nước.

Cộng hưởng giữa khả năng vận hành, không gian rộng rãi và chi phí sử dụng gần như bằng 0, VF 7 đang cho thấy hình ảnh một mẫu xe điện vừa đáng mua, vừa dễ sống chung lâu dài.