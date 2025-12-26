Báo Thái Lan nể phục chiến lược bóng đá Việt Nam

(VTC News) -

Truyền thông Thái Lan đánh giá bóng đá Việt Nam đang đi những bước dài mang tính chiến lược, khi kiên định với mô hình “ươm mầm sớm” bằng việc trao cơ hội cọ xát cho các cầu thủ trẻ, đặc biệt là lứa U21. Theo tờ Daily News, chính hướng đi này đã giúp Việt Nam gặt hái thành công liên tiếp trong những năm gần đây.

"Bóng đá Việt Nam đang chủ động chuẩn bị cho chặng đường dài bằng việc đưa đội tuyển U21 tham dự ASIAD năm 2026. Đây là bước đệm quan trọng cho lực lượng U23 trong tương lai. Cách làm này đã phát huy hiệu quả rõ rệt, minh chứng gần nhất là tấm huy chương vàng SEA Games mà Việt Nam vừa giành được trên đất Thái Lan", tờ Daily News nhận định.

Trong cuộc họp ngày 25/12, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã thống nhất lựa chọn phương án đưa đội tuyển U21 tham dự Á vận hội 2026 (ASIAD) tại Nhật Bản, thay vì sử dụng đội hình U23 kèm ba cầu thủ quá tuổi theo quy định thông thường.

Thể thức môn bóng đá nam tại ASIAD tương tự Olympic, cho phép các đội sử dụng lực lượng U23 và bổ sung ba cầu thủ trên tuổi. Tuy nhiên, Ban Chấp hành VFF quyết định trao cơ hội cho lứa U21, bao gồm các cầu thủ sinh từ ngày 1/1/2005 trở về sau. Quyết định này nhằm phục vụ mục tiêu phát triển lâu dài.

Truyền thông Thái Lan đánh giá bóng đá Việt Nam đang đi đúng hướng, gặt hái được nhiều thành công. (Nguồn: Daily News)

VFF đánh giá đây là dịp cọ xát quan trọng ở cấp độ châu lục, giúp các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm trước khi bước vào SEA Games 34 tổ chức tại Malaysia năm 2027. Đồng thời, ASIAD 2026 cũng được xem là bước chuẩn bị then chốt cho vòng chung kết U23 châu Á 2028, giải đấu đồng thời đóng vai trò vòng loại Olympic 2028 tại Mỹ.

Theo truyền thông Thái Lan, quyết định này được đưa ra dựa trên những kết quả tích cực đã được kiểm chứng trong quá khứ. Tại ASIAD 19 tổ chức ở Hàng Châu, bóng đá Việt Nam cũng từng tạo điều kiện cho nhiều cầu thủ thuộc lứa U21 tham dự.

"Sau giải đấu, các cầu thủ này không ngừng tiến bộ, dần trở thành nòng cốt của đội tuyển U23 Việt Nam, góp phần quan trọng vào chức vô địch ASEAN Cup 2025, tấm vé tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2026, và gần đây nhất là huy chương vàng SEA Games tại Thái Lan", truyền thông Thái Lan nhận xét.

Báo chí Thái Lan nhấn mạnh rằng việc “đặt nền móng từ U21” giúp các cầu thủ trẻ Việt Nam sớm tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế, đồng thời tạo ra sự liên thông giữa các cấp độ đội tuyển. Trường hợp của Lê Văn Thuận, cầu thủ mang áo số 10 và là nhà vô địch SEA Games, được xem là minh chứng điển hình khi anh vẫn đủ điều kiện tuổi để tiếp tục góp mặt tại ASIAD 2026.

Từ góc nhìn của Daily News, những thành công liên tiếp của bóng đá Việt Nam không mang tính nhất thời, mà là hệ quả của một chiến lược phát triển có định hướng rõ ràng, được triển khai bài bản và kiên trì. Việc tiếp tục đặt niềm tin vào lứa U21 tại ASIAD 2026 được xem là bước đi tiếp theo nhằm củng cố nền tảng, hướng tới sự ổn định và thành công lâu dài của bóng đá Việt Nam trong khu vực và châu lục.