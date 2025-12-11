TP.HCM được lập khu thương mại tự do

(VTC News) -

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, sáng 11/12, với 433/438 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 98 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Nghị quyết này quy định thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM về quản lý đầu tư; tài chính, ngân sách Nhà nước; quản lý đô thị, tài nguyên, môi trường; danh mục ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược; thành lập và hoạt động của khu thương mại tự do TP.HCM; quản lý khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; tổ chức bộ máy của chính quyền thành phố.

Các đại biểu Quốc hội tại Hội trường Diên Hồng sáng 11/12.

Theo Nghị quyết, khu thương mại tự do TP.HCM là khu vực có ranh giới địa lý xác định, được thành lập để thực hiện thí điểm các cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội, mang tính đột phá nhằm thu hút đầu tư, tài chính, thương mại, dịch vụ chất lượng cao thúc đẩy xuất khẩu, công nghiệp, hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D), thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.

Khu thương mại tự do được tổ chức thành các khu chức năng bao gồm: khu sản xuất, khu cảng và hậu cần cảng, trung tâm logistics, khu thương mại - dịch vụ và các loại hình khu chức năng khác theo quy định của pháp luật.

HĐND TP.HCM được quyết định trình tự, thủ tục thành lập, mở rộng ranh giới khu thương mại tự do. Trong khi đó, UBND thành phố có quyền quyết các vấn đề trên đối với khu thương mại tự do gắn với cảng biển khu vực Cái Mép Hạ. Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp là đơn vị trực tiếp quản lý khu thương mại tự do.

Các dự án tại khu thương mại tự do TP/.HCM (trừ nhà ở thương mại) được miễn đấu giá, đấu thầu đất, nhằm đẩy nhanh thu hút đầu tư và phát triển hạ tầng. Đây là cơ chế chưa có trong Luật Đất đai với dự án sản xuất, kinh doanh.

Doanh nghiệp thực hiện dự án trong khu vực này cũng được quyền đăng ký đầu tư theo thủ tục đặc biệt. Họ được giảm một nửa thuế thu nhập (về 10%) trong 20 năm, trong đó miễn thuế 4 năm đầu và 9 năm tiếp theo giảm thêm 50%. Lao động chất lượng cao, chuyên gia, nhà khoa học cũng được giảm 50% thuế thu nhập cá nhân trong 10 năm.

Ngoài ra, các doanh nghiệp được phép niêm yết, định giá và thanh toán bằng ngoại tệ. Đây cũng là điểm mới so với quy định quản lý ngoại hối thông thường.

Tại Nghị quyết, Quốc hội cũng cho phép UBND TP.HCM được quyết định việc đầu tư xây dựng kết hợp với xây dựng nhà ở, xây dựng công trình thương mại dịch vụ, công trình sự nghiệp, công trình công cộng tại nhà ga đường sắt, khu tập kết bảo dưỡng, sửa chữa tàu (depot) và vùng phụ cận các nút giao thông dọc tuyến đường vành đai 3 được xác định phát triển theo mô hình TOD.

UBND TP.HCM được quyết định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch khác với quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch đô thị và nông thôn nhưng phải bảo đảm đáp ứng về hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và quy định về an toàn môi trường đối với khu dân cư theo quy định.

Về quy hoạch, nghị quyết xác định trên địa bàn TP.HCM chỉ lập một quy hoạch tổng thể thành phố trên cơ sở cụ thể hóa các nội dung quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và tích hợp, lồng ghép các nội dung của quy hoạch tỉnh, quy hoạch chung thành phố.

Quy hoạch tổng thể thành phố được phê duyệt và thay thế quy hoạch tỉnh, quy hoạch chung thành phố. Quy hoạch tổng thể thành phố có giá trị pháp lý như quy hoạch tỉnh theo quy định về quy hoạch và quy hoạch chung thành phố theo quy định về quy hoạch đô thị và nông thôn.

Quy hoạch này được phê duyệt là căn cứ để lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch đô thị và nông thôn, là cơ sở để đánh giá sự phù hợp của dự án theo quy định. UBND thành phố phê duyệt quy hoạch tổng thể thành phố, điều chỉnh quy hoạch tổng thể sau khi HĐND TP.HCM thông qua...

Căn cứ quy hoạch tổng thể TP.HCM, HĐND thành phố quyết định danh mục quy hoạch đô thị và nông thôn được tổ chức lập đồng thời quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết. Trường hợp quy hoạch chi tiết được lập, thẩm định xong trước thì được phê duyệt trước và được cập nhật vào quy hoạch phân khu.

11 nhóm dự án ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược

Một nội dung quan trọng trong Nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua là danh mục ưu tiên và chính sách thu hút nhà đầu tư chiến lược. Trong đó nghị quyết bổ sung 11 nhóm dự án ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược.

Trong đó có nhóm các dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh khu phức hợp giải trí nghỉ dưỡng bao gồm dịch vụ lưu trú phục vụ khách du lịch đạt chuẩn tối thiểu 5 sao, dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp và các dịch vụ mua sắm, vui chơi giải trí tổng hợp tại hành lang sông Sài Gòn, sông Đồng Nai và hành lang ven biển để tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội có quy mô vốn đầu tư từ 30.000 tỷ đồng trở lên.

Dự án đầu tư cụm y tế chuyên sâu, khu liên hợp thể thao, công viên văn hóa hoặc công viên chuyên đề có quy mô vốn đầu tư từ 6.000 tỷ đồng trở lên.

Dự án cải tạo, di dời nhà trên sông, nhà ven sông, nhà trên kênh rạch, nhà ven kênh rạch có quy mô vốn đầu tư từ 6.000 tỷ đồng trở lên.

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng tại khu thương mại tự do bao gồm: đầu tư bến cảng quy mô vốn từ 75.000 tỷ đồng trở lên; đầu tư trung tâm logistics quy mô vốn đầu tư từ 25.000 tỷ đồng trở lên; đầu tư khu chức năng công nghiệp, đô thị, dịch vụ với quy mô vốn đầu tư từ 20.000 tỷ đồng trở lên...