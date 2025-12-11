Trực tiếp kết quả xổ số Bình Định hôm nay 11/12/2025 - XSBDI 11/12

XSBDI 11/12. Kết quả xổ số Bình Định hôm nay 11/12/2025 do Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSBDI 11/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBDI 11/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Định hôm nay 11/12/2025 - XS đài Bình Định thứ Năm ngày 11/12/2025

Xem lại kết quả XSBDI các ngày quay số mở thưởng gần đây nhất

- XSBDI 4/12, kết quả xổ số Bình Định thứ Năm ngày 4/12/2025

XSBDI 4/12, kết quả xổ số Bình Định hôm nay 4/12/2025.

- XSBDI 27/11/2025

XSBDI 27/11, kết quả xổ số Bình Định ngày 27/11/2025.

- XSBDI 20/11/2025

XSBDI 20/11, kết quả xổ số Bình Định ngày 20/11/2025.

- XSBDI 13/11/2025

XSBDI 13/11, kết quả xổ số Bình Định ngày 13/11/2025.

Thời hạn lĩnh thưởng

Vé số trúng thưởng có thời hạn nhận thưởng trong 30 ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng (ngày mở thưởng). Quá 30 ngày quy định, vé số trúng thưởng không còn giá trị lĩnh tiền thưởng.

Thời gian trả thưởng

Thời gian trả thưởng chậm nhất là 5 ngày làm việc, kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết tiếp nhận yêu cầu trả thưởng của người trúng thưởng. Nếu có phát sinh tranh chấp, khiếu nại thì thời gian trả thưởng kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai mở thưởng tại đài Huế và Phú Yên.

- XSMT thứ Ba mở thưởng tại đài Đắk Lắk và Quảng Nam.

- XSMT thứ Tư mở thưởng tại đài Đà Nẵng và Khánh Hòa.

- XSMT thứ Năm mở thưởng tại đài Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị.

- XSMT thứ Sáu mở thưởng tại đài Ninh Thuận và Gia Lai.

- XSMT thứ Bảy mở thưởng tại đài Đắk Nông, Đà Nẵng và Quảng Ngãi.

- XSMT Chủ nhật mở thưởng tại đài Huế, Kon Tum và Khánh Hòa.

Theo dõi kết quả xổ số Bình Định hôm nay 11/12/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.