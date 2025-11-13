Trực tiếp kết quả xổ số Bình Định hôm nay 13/11/2025 - XSBDI 13/11

XSBDI 13/11. Kết quả xổ số Bình Định hôm nay 13/11/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 17h15, tại trụ sở Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định. Kết quả XSBDI 13/11/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
- XSBDI 6/11, kết quả xổ số Bình Định thứ Năm ngày 6/11/2025
- XSBDI 30/10/2025
- XSBDI 23/10/2025
- XSBDI 16/10/2025
Vé số trúng thưởng có thời hạn lĩnh thưởng trong 30 ngày, kể từ có kết quả trúng thưởng (ngày quay số mở thưởng). Quá thời hạn này, vé xổ số trúng thưởng không còn giá trị nhận thưởng.
Thời gian trả thưởng chậm nhất là 5 ngày, kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết nhận được đề nghị trả thưởng từ người trúng thưởng. Trường hợp có phát sinh tranh chấp, khiếu nại, thời gian thanh toán được kéo dài đến khi có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Thứ Hai: XSMT sẽ quay số mở thưởng tại đài Huế, Phú Yên.
- Thứ Ba: XSMT tổ chức quay số mở thưởng tại đài Đắk Lắk, Quảng Nam.
- Thứ Tư: XSMT sẽ quay số mở thưởng tại đài Đà Nẵng, Khánh Hòa.
- Thứ Năm: XSMT sẽ quay số mở thưởng tại đài Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị.
- Thứ Sáu: XSMT tổ chức quay số mở thưởng tại đài Ninh Thuận và Gia Lai.
- Thứ Bảy: XSMT sẽ quay số mở thưởng tại đài Đắk Nông, Đà Nẵng và Quảng Ngãi.
- Chủ nhật: XSMT sẽ quay số mở thưởng tại đài Huế, Khánh Hòa và Kon Tum.
Theo dõi kết quả xổ số Bình Định hôm nay 13/11/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.