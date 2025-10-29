Kết quả xổ số Bình Định hôm nay 30/10/2025 - XSBDI 30/10

XSBDI 30/10. Kết quả xổ số Bình Định hôm nay 30/10/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định. Kết quả XSBDI 30/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBDI 30/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Định hôm nay 30/10/2025 - XS đài Bình Định ngày 30/10/2025

Xem lại KQXSBDI các ngày quay số mở thưởng gần đây nhất

Thời hạn lĩnh thưởng

Vé số trúng có thời hạn nhận thưởng trong 30 ngày, kể từ ngày mở thưởng trên tờ vé số. Quá thời hạn 30 ngày quy định, vé trúng không còn giá trị nhận tiền thưởng.

Thời gian trả thưởng

Thời gian trả thưởng chậm nhất là 5 ngày, kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết nhận yêu cầu trả thưởng từ người trúng thưởng. Nếu có phát sinh tranh chấp hoặc khiếu nại, thời gian trả thưởng được kéo dài đến khi có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay thưởng XSMT

- Thứ Hai: XSMT có đài Huế, Phú Yên sẽ quay thưởng.

- Thứ Ba: XSMT do đài Đắk Lắk, Quảng Nam sẽ quay thưởng.

- Thứ Tư: XSMT có đài Đà Nẵng, Khánh Hòa quay thưởng.

- Thứ Năm: XSMT quay thưởng tại đài Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Trung sẽ quay số mở thưởng tại đài Gia Lai và Ninh Thuận.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung sẽ quay thưởng tại đài Đắk Nông, Đà Nẵng, Quảng Ngãi.

- Chủ nhật: XSMT quay thưởng tại đài Huế, Khánh Hòa và Kon Tum.

