Kết quả xổ số Bình Định hôm nay 2/10/2025 - XSBDI 2/10

XSBDI 2/10. Kết quả xổ số Bình Định hôm nay 2/10/2025 được quay thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định. Kết quả XSBDI 2/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBDI 2/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Định hôm nay 2/10/2025 - XS đài Bình Định ngày 2/10/2025

Thời hạn lĩnh thưởng

Vé trúng có thời hạn lĩnh tiền thưởng trong vòng 30 ngày, được tính kể từ ngày mở thưởng. Quá 30 ngày quy định, vé trúng sẽ không còn giá trị lĩnh thưởng.

Thời gian trả thưởng

Thời gian trả thưởng cho người chơi chậm nhất là 5 ngày kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết nhận được yêu cầu trả thưởng từ người chơi. Trường hợp có phát sinh tranh chấp hoặc khiếu nại, thời gian thanh toán sẽ kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay thưởng XSMT

- Thứ 2: XSMT sẽ mở thưởng tại đài Phú Yên, Huế.

- Thứ 3: XSMT sẽ mở thưởng tại đài đài Đắk Lắk, Quảng Nam.

- Thứ 4: XSMT sẽ mở thưởng tại đài Khánh Hòa và Đà Nẵng.

- Thứ 5: XSMT sẽ mở thưởng tại đài Quảng Bình, Bình Định, Quảng Trị.

- Thứ 6: XSMT sẽ mở thưởng tại Ninh Thuận và Gia Lai.

- Thứ 7: XSMT sẽ mở thưởng tại đài Quảng Ngãi, Đà Nẵng và Đắk Nông.

- Chủ nhật: XSMT sẽ mở thưởng tại đài Khánh Hòa, Kon Tum, Huế.

Theo dõi kết quả xổ số Bình Định hôm nay 2/10/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.