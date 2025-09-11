Kết quả xổ số Bình Định hôm nay 11/9/2025 - XSBDI 11/9

XSBDI 11/9. Kết quả xổ số Bình Định hôm nay 11/9/2025 được quay thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định. Kết quả XSBDI 11/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBDI 11/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Định hôm nay 11/9/2025 - XS đài Bình Định thứ Năm ngày 11/9/2025

Xem lại KQXS Bình Định các kỳ quay thưởng gần đây nhất

- XSBDI 4/9, kết quả xổ số Bình Định thứ Năm ngày 4/9/2025

- XSBDI 28/8/2025

- XSBDI 21/8/2025

- XSBDI 14/8/2025

Thời hạn lĩnh thưởng

Vé số trúng có thời hạn lĩnh thưởng trong 30 ngày, kể từ ngày có kết quả trúng thưởng (ngày mở thưởng). Quá thời hạn 30 ngày, các vé trúng thưởng sẽ không còn giá trị đổi thưởng. Do đó, người có vé số trúng thưởng cần lưu ý về thời hạn này để lĩnh thưởng theo đúng quy định.

Thời gian trả thưởng

Thời gian trả thưởng cho người trúng thưởng không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết nhận được yêu cầu trả thưởng hợp lệ từ người trúng thưởng. Trường hợp có tranh chấp hoặc khiếu nại, thời gian trả thưởng sẽ kéo dài cho đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay thưởng XSMT

- Thứ 2: Xổ số miền Trung có đài Phú Yên và Huế quay thưởng.

- Thứ 3: Xổ số miền Trung do đài Đắk Lắk và Quảng Nam quay số mở thưởng.

- Thứ 4: Xổ số miền Trung do đài Khánh Hòa, Đà Nẵng quay số mở thưởng.

- Thứ 5: Xổ số miền Trung có đài Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị quay thưởng.

- Thứ 6: Xổ số miền Trung do đài Ninh Thuận và Gia Lai quay số mở thưởng.

- Thứ 7: Xổ số miền Trung do đài Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đắk Nông quay thưởng.

- Chủ nhật: Xổ số miền Trung có đài Khánh Hòa, Kon Tum, Huế quay thưởng.

