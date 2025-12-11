BestPrice Travel hợp tác Cục Du lịch Đài Loan - Trung Quốc: Nhiều ưu đãi lớn

(VTC News) -

Thị trường khách Việt sang Đài Loan tăng mạnh năm 2025

Chỉ riêng 9 tháng đầu năm 2025, Đài Loan đón hơn 330.000 lượt khách Việt, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước.

Đài Loan thu hút du khách Việt nhờ sự giao thoa hài hòa giữa văn hóa Á Đông quen thuộc và nhịp sống hiện đại năng động. Từ những biểu tượng nổi tiếng như Taipei 101, Ximending, Cửu Phần - Thập Phần, đến ẩm thực đường phố phong phú khiến nhiều du khách “ghiền” ngay từ lần đầu trải nghiệm.

Cục Du lịch Đài Loan (Trung Quốc) mang đến tiết mục biểu diễn sôi động tại gian hàng BestPrice Travel trong Hội chợ Du lịch VITM 2025.

Ông Bùi Thanh Tú - Giám Đốc Marketing Công ty Du lịch BestPrice chia sẻ: “Để đưa hình ảnh Đài Loan đến gần hơn với du khách Việt, từ đầu năm 2025 đến nay BestPrice Travel đã đẩy mạnh hợp tác cùng Cục Du lịch Đài Loan (Trung Quốc), triển khai chuỗi hoạt động truyền thông đa kênh từ mạng xã hội, báo chí, livestream cho đến đồng hành tại nhiều sự kiện du lịch lớn trong năm…”

Ngày hội Du lịch Đài Loan 2025: Trải nghiệm bản sắc xứ Đài cùng loạt ưu đãi hấp dẫn

Tại Ngày hội Du lịch Đài Loan 2025 diễn ra từ 13-14/12, Aeon Mall Tân Phú (TP.HCM), khách tham quan có thể check in các địa danh nổi tiếng của Đài Loan, thưởng thức trà sữa, ẩm thực đường phố, thử DIY thủ công, xem các tiết mục biểu diễn nghệ thuật theo phong cách Đài Loan.

Tiếp tục nối dài chuỗi các hoạt động hợp tác quảng bá du lịch giữa BestPrice Travel và Cục Du lịch Đài Loan (Trung Quốc), tại gian hàng BestPrice Travel, các chương trình tour du lịch Đài Loan trọn gói được giới thiệu, tập trung vào các trải nghiệm độc đáo, khám phá văn hóa, thiên nhiên và ẩm thực - phù hợp nhóm bạn và gia đình.

Ưu đãi ngập tràn tại gian hàng BestPrice Travel tại Ngày hội du lịch Đài Loan.

Trong hai ngày sự kiện, BestPrice mang tới đặc sản minigame chơi là trúng quà. Khách hàng có cơ hội bốc thăm nhiều phần quà giá trị: gồm vali, túi du lịch, gấu bông, ô và sản phẩm lưu niệm từ TTA…

Đặc biệt, khách hàng đăng kí tour du lịch Đài Loan tại gian hàng BestPrice sẽ nhận ngay ưu đãi giảm tới 2,1 triệu đồng, tiết kiệm được rất nhiều cho chuyến du lịch tới xứ sở trà sữa nổi tiếng.

Hiểu được những lo ngại của du khách về thủ tục, giấy tờ visa, duy nhất tại BestPrice Travel có chính sách hoàn 100% phí nếu visa không đạt, giúp khách an tâm khi đặt tour Đài Loan.

BestPrice Travel: “Thị trường khách Việt tới Đài Loan sẽ còn bùng nổ hơn nữa”

Có hơn 15 năm kinh nghiệm, BestPrice Travel tự hào là một trong số ít công ty lữ hành tại Việt Nam được chính thức cấp phép làm visa theo diện Quan Hồng - loại hình visa du lịch nhóm đặc biệt, giúp đơn giản hóa thủ tục và rút ngắn thời gian xét duyệt.

Với xu hướng tăng trưởng ấn tượng của thị trường khách Việt tới Đài Loan, BestPrice dự kiến sẽ tiếp tục nâng cấp các tuyến tour, và hợp tác sâu rộng hơn với Cục Du lịch Đài Loan (Trung Quốc) để mang đến những sản phẩm khác biệt:

Phát triển gói sản phẩm theo chủ đề: tour chăm sóc sức khỏe - detox, tour gia đình, tour văn hóa - ẩm thực, tour nghỉ dưỡng.Đẩy mạnh truyền thông song phương, đa kênh hơn nữa.Hợp tác đào tạo và chia sẻ thông tin thị trường, giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận nhanh xu hướng du lịch mới.

Đoàn du khách của BestPrice khám phá Đài Loan sắc màu.

Các hoạt động hợp tác giữa BestPrice và Cục Du lịch Đài Loan (Trung Quốc) trong thời gian vừa qua không chỉ thắt chặt mối quan hệ chiến lược giữa hai bên, mà còn như bước tạo đà cho giai đoạn 2026 - năm dự báo thị trường Đông Bắc Á sẽ “bùng nổ” về lượng khách Việt nhờ sự mở rộng đường bay và nhu cầu du lịch quốc tế tăng.