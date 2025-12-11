TP.HCM tổ chức loạt hoạt động chào năm mới 2026

(VTC News) -

Thông tin trên được ông Võ Văn Sơn, Phó Chánh Văn phòng, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cung cấp tại buổi họp báo về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 11/12.

Theo ông Sơn, các hoạt động chào đón Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2026 được tổ chức quy mô hơn, trải rộng ở cả trung tâm và nhiều địa phương lân cận.

Trong đó, tối 31/12, TP.HCM dự kiến bắn pháo hoa tại 4 điểm, gồm: 3 điểm tầm cao tại đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), khu trung tâm thành phố mới (phường Bình Dương) và Quảng trường Tam Thắng (phường Vũng Tàu).

Điểm bắn tầm thấp dự kiến bắn tại Công viên Văn hoá Đầm Sen (phường Bình Thới). Chương trình diễn ra từ 0h đến 0h15 ngày 1/1/2026. Kinh phí tổ chức được huy động theo hình thức xã hội hoá.

Ông Võ Văn Sơn, Phó Chánh Văn phòng, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM thông tin tại buổi họp báo.

Tại trung tâm TP.HCM, chương trình nghệ thuật Countdown sẽ diễn ra tối 31/12 trên phố đi bộ Nguyễn Huệ và mở rộng sang đường Lê Lợi. Việc mở rộng không gian được thực hiện nhằm giảm tải lượng người đổ về Nguyễn Huệ.

Nhiều màn hình lớn sẽ được lắp đặt dọc đường Lê Lợi để phục vụ người dân theo dõi các tiết mục nghệ thuật.

Sự kiện “Khơi sóng bình minh 2025” diễn ra xuyên suốt ngày 31/12 tại Quảng trường Tam Thắng, gồm giải chạy đón bình minh, đồng diễn yoga và chương trình nghệ thuật buổi tối.

Ngày hội Văn hoá Ẩm thực được tổ chức từ ngày 27/12 đến 1/1/2026 tại khu vực Bãi Sau.

Tối 31/12 sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật ngoài trời tại công viên trước Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương cũ.

Nhiều phường, xã như Dầu Tiếng, Xuân Sơn, Bình Khánh, Gò Vấp, Phú Thạnh… cũng có các hoạt động văn hoá - nghệ thuật phục vụ người dân đón năm mới 2026.

TP.HCM sẽ có 4 điểm bắn pháo hoa trong dịp Tết dương lịch 2026. (Ảnh minh họa)

Cùng thời gian này, TP.HCM cũng tổ chức nhiều sự kiện thể thao, trong đó có Giải Marathon TP.HCM lần thứ 12 và giải Việt dã mừng năm mới. Thành phố triển khai trang trí ánh sáng nghệ thuật trên các tuyến đường trung tâm.

Trụ sở UBND TP, Nhà hát thành phố, Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh TP.HCM, Bảo tàng Mỹ thuật và Bưu điện TP đồng loạt mở hệ thống đèn trang trí nhằm tạo không khí đón năm mới.