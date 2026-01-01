Thua U22 Việt Nam ở SEA Games, U22 Thái Lan vẫn được thưởng lớn

(VTC News) -

Quỹ Phát triển Thể thao Quốc gia Thái Lan đã công bố chi tiết tiền thưởng SEA Games 2025 với tổng giá trị hơn 487 triệu baht (khoảng 407 tỷ đồng), bao gồm mức phân bổ cho vận động viên, huấn luyện viên và các liên đoàn thể thao Thái Lan. Trong đó, LĐBĐ Thái Lan nhận thưởng 11.655.000 baht (9,7 tỷ đồng) dù thất bại toàn tập trong mục tiêu thâu tóm 100% huy chương vàng.

Đội tuyển U22 Thái Lan chỉ giành huy chương bạc môn bóng đá nam sau khi thua U22 Việt Nam ở chung kết. Đội tuyển futsal nam Thái Lan cũng giành HCB sau khi thua Indonesia ở chung kết. Đội tuyển bóng đá nữ và futsal nữ Thái Lan giành huy chương đồng.

Mục tiêu giành 4 HCV ở SEA Games 33 của Madam Pang phá sản

Với việc không giành được HCV nào, LĐBĐ Thái Lan được xem là thất bại toàn diện ở kỳ SEA Games 33. Trước kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 33, tỷ phú Nualphan Lamsam (Madam Pang), chủ tịch LĐBĐ Thái Lan, đã tuyên bố rằng các đội tuyển Thái Lan sẽ thâu tóm 4 HCV ở các nội dung bóng đá và futsal nhưng sau đó, mục tiêu này đã phá sản.

Tại SEA Games 33, chủ nhà Thái Lan đứng đầu bảng tổng sắp với thành tích 233 HCV, 154 HCB, 112 HCĐ, tổng cộng 499 huy chương. Tổng số tiền thưởng được Quỹ Phát triển Thể thao Quốc gia Thái Lan trao là là 487.365.000 baht, trong đó 335.700.000 baht (281 tỷ đồng) dành cho vận động viên, 50.955.000 baht (42 tỷ đồng) cho huấn luyện viên và 100.710.000 baht (84,3 tỷ đồng) cho các liên đoàn.

Theo thống kê, có 54 liên đoàn thể thao Thái Lan được thưởng vì thành tích đoạt huy chương tại SEA Games 33. Những liên đoàn nhận thưởng nhiều nhất gồm Rowing, Hockey, Sepak Takraw, Jujitsu, Thể thao dưới nước, Kabaddi và Điền kinh. Mỗi liên đoàn nhận thưởng dựa trên số lượng và giá trị huy chương đạt được.

Trong đó, Liên đoàn Rowing Thái Lan nhận thưởng nhiều nhất, lên tới 36,83 triệu baht (30,8 tỷ đồng) do giành 12 HCV (10 HCV ở Canoeing và 2 HCV Rowing), 9 HCB và 5 HCĐ ở SEA Games 33.

Đứng thứ 2 là Liên đoàn Hockey Thái Lan với tiền tưởng 34 triệu baht (28,4 tỷ đồng), giành 4 HCV, 1 HCB và 3 HCĐ. Liên đoàn cầu mây Thái Lan nhận 25,2 triệu baht (21,11 tỷ đồng) sau khi giành 6 HCV, 3 HCB và 2 HCĐ, trong khi Liên đoàn Jujitsu Thái Lan được trao 24,58 triệu baht (20,5 tỷ đồng) với thành tích 14 HCV, 11 HCB và 5 HCĐ.

Liên đoàn Thể thao dưới nước Thái Lan cũng nằm trong nhóm nhận thưởng lớn với 24,9 triệu baht (20,8 tỷ đồng) nhờ giành 11 HCV, 10 HCB và 12 HCĐ. Liên đoàn Kabaddi Thái Lan nhận 22,18 triệu baht (18,5 tỷ đồng) sau khi giành 4 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ. Trong khi đó, Liên đoàn Điền kinh Thái Lan dưới sự bảo trợ Hoàng gia Thái Lan được thưởng 18,22 triệu baht (15,26 tỷ đồng) với thành tích 13 HCV, 13 HCB và 4 HCĐ.