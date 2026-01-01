Doanh số ô tô điện trên toàn cầu tăng kỷ lục trong năm 2025, Trung Quốc dẫn đầu

“Bức tranh” toàn cầu về xe ô tô điện vẫn tích cực

Không ít thông tin gần đây cho rằng thị trường xe điện đang rơi vào khủng hoảng khi một số hãng xe điều chỉnh kế hoạch, cắt giảm đầu tư hoặc trì hoãn lộ trình điện hóa. Tuy nhiên, nếu nhìn rộng ra toàn cầu, bức tranh thực tế lại cho thấy một câu chuyện khác.

Từ tháng 1 - 11/2025, khoảng 18,5 triệu xe EV và PHEV đã được bán ra trên toàn cầu. (Ảnh: Carscoops)

Theo số liệu mới công bố của Rho Motion, doanh số xe điện thuần pin (BEV) và xe hybrid sạc ngoài (PHEV) trên toàn thế giới vẫn tiếp tục tăng trưởng trong năm 2025. Tính từ tháng 1 - 11/2025, tổng cộng khoảng 18,5 triệu xe EV và PHEV đã được bán ra trên toàn cầu, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2024.

Điều này cho thấy đà điện hóa toàn cầu chưa hề “chết yểu”, chỉ đang diễn ra không đồng đều giữa các khu vực, chịu ảnh hưởng lớn từ chính sách và hành vi tiêu dùng địa phương.

Trung Quốc tiếp tục là “đầu tàu” của xe điện

Không nằm ngoài dự đoán, Trung Quốc vẫn là thị trường xe điện lớn nhất thế giới. Trong 11 tháng đầu năm 2025, quốc gia này ghi nhận 11,6 triệu xe EV và PHEV được bán ra, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái.

Với hệ sinh thái sản xuất pin, xe điện và hạ tầng sạc đã phát triển mạnh trong nhiều năm, Trung Quốc tiếp tục duy trì lợi thế vượt trội. Các hãng nội địa như BYD, SAIC, Geely hay Changan đang phủ kín thị trường bằng danh mục sản phẩm đa dạng, từ xe giá rẻ đến cao cấp, giúp xe điện ngày càng tiếp cận được số đông người tiêu dùng.

Châu Âu tăng trưởng mạnh nhờ BEV và PHEV

Dù quy mô nhỏ hơn Trung Quốc, châu Âu lại là khu vực có tốc độ tăng trưởng cao nhất. Trong cùng giai đoạn, thị trường này tiêu thụ 3,8 triệu xe EV và PHEV, tăng tới 33% so với năm 2024.

Doanh số xe điện tại các thị trường đều ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể. (Ảnh: Carscoops)

Đáng chú ý, doanh số BEV tại châu Âu tăng 35%, dòng xe PHEV tăng 39%, cho thấy cả hai loại hình xe điện đều được người tiêu dùng đón nhận mạnh mẽ. Pháp là một điểm sáng, lần đầu tiên trong năm 2025 ghi nhận tăng trưởng doanh số tính lũy kế vào tháng 11 dù mức tăng chỉ ở 1%.

Tại Italy, doanh số EV và PHEV trong tháng 11 đạt 25.000 xe, tăng mạnh nhờ một chương trình khuyến khích mới - người dân được hỗ trợ khi bán xe động cơ đốt trong cũ để chuyển sang xe điện hoặc xe lai sạc ngoài.

Tuy vậy, triển vọng tại châu Âu không hoàn toàn chắc chắn. Ủy ban châu Âu mới đây đã công bố kế hoạch rút lại đề xuất cấm bán xe động cơ đốt trong mới từ năm 2035, một bước lùi đáng kể so với lộ trình trước đó.

Quyết định này chịu ảnh hưởng lớn từ hoạt động vận động hành lang của ngành công nghiệp ô tô khi nhiều nhà sản xuất lo ngại chi phí chuyển đổi quá nhanh. Nếu chính sách thay đổi, tốc độ điện hóa tại châu Âu có thể chững lại trong những năm tới.

Mỹ trở thành “điểm trũng” của xe điện

Trái ngược hoàn toàn với Trung Quốc và châu Âu, Bắc Mỹ, đặc biệt là Mỹ đang tụt lại phía sau. Dữ liệu của Rho Motion cho thấy doanh số xe EV và PHEV tại khu vực này giảm 1% trong năm 2025, biến Mỹ thành thị trường chậm nhất trong quá trình chuyển đổi sang xe điện.

Dù doanh số tháng 11 có tăng so với tháng 10, đây lại là tháng đầu tiên không còn áp dụng ưu đãi thuế liên bang 7.500 USD cho xe điện. Kết quả là sức mua vẫn thấp hơn đáng kể so với giai đoạn ưu đãi còn hiệu lực.

Mỹ là thị trường chậm nhất trong quá trình chuyển đổi sang xe điện. (Ảnh: Carscoops)

Sau quyết định của Tổng thống Donald Trump về việc nới lỏng tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu CAFE, giới phân tích cho rằng doanh số EV và PHEV tại Mỹ khó có thể tăng mạnh, thậm chí có nguy cơ tiếp tục suy giảm trong thời gian tới.

Phần còn lại của thế giới đang tăng tốc âm thầm

Ngoài ba thị trường lớn kể trên, các khu vực khác trên thế giới ghi nhận 1,5 triệu xe EV và PHEV bán ra trong năm 2025, tăng tới 48% so với năm 2024.

Dù quy mô còn nhỏ, mức tăng trưởng này cho thấy điện hóa đang lan rộng tại nhiều thị trường mới nổi, nơi xe điện dần trở thành lựa chọn khả thi nhờ giá bán giảm và công nghệ pin ngày càng phổ biến.

Những con số mới nhất cho thấy xe điện chưa hề bước vào giai đoạn thoái trào, đang phát triển theo hướng phân hóa rõ rệt. Khi Mỹ chững lại vì chính sách và tâm lý tiêu dùng, Trung Quốc và châu Âu vẫn giữ vai trò đầu tàu, nhiều khu vực khác đang tăng tốc từ nền thấp.