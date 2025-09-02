Pháo hoa rực sáng bầu trời Hà Nội, TP.HCM mừng 80 năm Quốc khánh 2/9

Tối 2/9, Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại 6 trận địa để phục vụ người dân nhân dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Theo đó, Hà Nội tổ chức 2 điểm bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp và hỏa thuật gồm: trước trụ sở báo Hà Nội Mới và trước Bưu điện Hà Nội. 4 điểm bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp đặt tại: Đảo dừa - công viên Thống Nhất, trước Cung Thể thao dưới nước - Khu liên hợp thể thao quốc gia, vườn hoa Lạc Long Quân và hồ Văn Quán.