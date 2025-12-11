Xử lý nghiêm các hành vi cố tình trốn đóng, gian lận trục lợi quỹ BHXH, BHYT

(VTC News) -

BHXH TP Hải Phòng và Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP Hải Phòng vừa tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Hội nghị nhằm tăng cường hiệu quả quản lý, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là tình trạng trốn đóng, chậm đóng, gian lận, trục lợi quỹ BHXH, BHYT.

Hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp, giữa BHXH Hải Phòng và Công an Thành phố.

Phát biểu tại hội nghị, bà Trần Thị Hương - Giám đốc BHXH TP Hải Phòng cho biết: Thời gian qua, công tác phối hợp giữa BHXH thành phố và phòng Cảnh sát Kinh tế được triển khai đồng bộ, chặt chẽ và đạt nhiều kết quả rõ nét. Hai đơn vị đã duy trì trao đổi thông tin thường xuyên, kịp thời xác minh dấu hiệu vi phạm, qua đó phát hiện và ngăn chặn nhiều trường hợp trốn đóng, chậm đóng, gian lận, trục lợi quỹ BHXH, BHYT.

Theo Giám đốc BHXH thành phố, tình hình vi phạm trong lĩnh vực BHXH, BHYT ngày càng phức tạp, đặc biệt là các doanh nghiệp cố tình chây ỳ, nợ đọng kéo dài. Vì vậy, sự phối hợp chặt chẽ với Công an TP, nhất là Phòng Cảnh sát Kinh tế có vai trò then chốt trong việc bảo đảm kỷ cương pháp luật, bảo vệ quyền lợi người lao động và an toàn quỹ an sinh xã hội, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực BHXH, BHYT.

Bà Trần Thị Hương – Giám đốc BHXH TP Hải Phòng

Đại diện Phòng Cảnh sát Kinh tế, Thượng tá Trần Quang Tuấn - Phó phòng khẳng định, mọi hành vi gian lận, trốn đóng, giả mạo hồ sơ để trục lợi quỹ BHXH, BHYT đều ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi người lao động. Phòng Cảnh sát kinh tế xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm và sẽ phối hợp chặt chẽ với BHXH thành phố để điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là các trường hợp cố tình trốn đóng, gian lận, giả mạo trục lợi quỹ BHXH, BHYT gây ảnh hưởng lớn đến trật tự kinh tế xã hội của thành phố.

Theo báo cáo, trong năm 2025, hai đơn vị phối hợp làm việc với 115 doanh nghiệp chậm đóng BHXH, BHTN, BHYT, yêu cầu khắc phục tổng số tiền chậm đóng 57 tỷ đồng. Nhiều doanh nghiệp sau khi được mời lên làm việc đã thực hiện đóng trả, góp phần giảm tỷ lệ nợ đọng trên địa bàn.

Thượng tá Trần Quang Tuấn - Phó phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an TP Hải Phòng)

BHXH thành phố phối hợp Công an xã đôn đốc thu hồi nợ, lập đoàn liên ngành xuống các đơn vị đôn đốc và mời doanh nghiệp chậm đóng lên làm việc, góp phần giảm rõ rệt tỷ lệ chậm đóng BHXH, BHTN, BHYT. Tuy nhiên, đến nay toàn thành phố vẫn còn khoảng 400 doanh nghiệp chậm đóng hoặc trốn đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN. Theo Nghị định 274/2025/NĐ-CP, từ ngày 30/11, các đơn vị vi phạm sẽ phải chịu chế tài xử phạt nghiêm như tính lãi 0,03%/ngày trên số tiền và số ngày chậm đóng, không được xét khen thưởng, bị xử phạt vi phạm hành chính và có nguy cơ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tại hội nghị, BHXH TP Hải Phòng và Phòng Cảnh sát Kinh tế thống nhất triển khai Kế hoạch 954/KH-CSKTCA-BHXH, tập trung vào công tác chia sẻ thông tin, điều tra, xác minh vi phạm, tăng cường tuyên truyền pháp luật, phối hợp thanh tra kiểm tra tại doanh nghiệp và xử lý nghiêm hành vi gian lận, trốn đóng theo quy định tại Điều 214, 215 và 216 Bộ luật Hình sự.

Việc tăng cường phối hợp giữa hai đơn vị được kỳ vọng sẽ nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của doanh nghiệp, bảo vệ tốt hơn quyền lợi người lao động và góp phần xây dựng hệ thống an sinh xã hội bền vững tại Hải Phòng.