Công an Hà Nội điều tra người đàn ông đẩy CSGT vào đầu xe tải

(VTC News) -

Video: Người đàn ông đẩy CSGT vào đầu xe tải đang lao tới

Trả lời Báo Điện tử VTC News, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Hà Nội cho biết đã chỉ đạo các đơn vị điều tra người đàn ông đẩy CSGT vào đầu xe tải, suýt gây ra tai nạn.

Vụ việc xảy ra tại xã Phượng Dực, Hà Nội.

Ngày 11/12, mạng xã hội chia sẻ đoạn video ghi lại hình ảnh một cán bộ CSGT dắt xe máy điện đi sát lề đường, người đàn ông đi bộ bên cạnh. Khi thấy một xe tải đang lao tới, người đàn ông liền đẩy chiếc xe và CSGT ra trước đầu xe.

Cán bộ CSGT bị đẩy mạnh, ngã ra đường ngay trước đầu ô tô tải. Trước tình huống nguy hiểm, cán bộ CSGT vội vàng xoay người tránh bánh xe tải chèn qua.

Mặc dù tài xế xe tải phải phanh gấp, tránh được tai nạn nghiêm trọng xảy ra với CSGT nhưng vẫn cán qua chiếc máy điện.

Người đàn ông sau khi gây ra hành vi vô nhân tính liền bỏ chạy.