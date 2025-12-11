Quốc hội yêu cầu cải cách mạnh mẽ chế độ tiền lương, đãi ngộ, thu hút nhân tài

(VTC News) -

Chiều 11/12, tại phiên bế mạc Kỳ họp thứ 10, với 467/467 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết về công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, TAND Tối cao, VKSND Tối cao và Kiểm toán Nhà nước.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và các đại biểu tại phiên bế mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Nghị quyết nêu rõ, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, TAND Tối cao, VKSND Tối cao và Kiểm toán Nhà nước đã nỗ lực vượt qua khó khăn, phối hợp chặt chẽ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ này mang tính toàn diện và nổi bật, đặc biệt là đã kiểm soát thành công đại dịch COVID-19 với tỷ lệ tử vong thuộc nhóm thấp nhất thế giới; thực hiện thành công cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy trong toàn hệ thống chính trị và sắp xếp đơn vị hành chính, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; ban hành và triển khai thực hiện nhiều quyết sách chiến lược, mang tính đột phá, có giá trị dài hạn đối với phát triển đất nước.

Những kết quả này thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và năng lực ứng phó của các cơ quan trong toàn hệ thống chính trị trong bối cảnh khó khăn chưa từng có.

Nghị quyết cũng nêu những nội dung các cơ quan cần chú trọng thực hiện trong thời gian tới.

Trong các nhiệm vụ chung, Quốc hội yêu cầu tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong, bảo đảm tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, cách thức làm việc để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và phù hợp với mô hình tổ chức mới, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

Hoàn thành việc ban hành và trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật để hoàn thiện đồng bộ hệ thống thể chế, pháp luật về tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và thực hiện chủ trương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật theo đúng thời hạn quy định tại các luật, nghị quyết của Quốc hội.

Cùng đó là tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ trong tổ chức và hoạt động, lấy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là khâu đột phá trong tổ chức thực hiện các chức năng, nhiệm vụ.

"Tập trung xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, chuyên nghiệp và đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới, gắn với cải cách mạnh mẽ chế độ tiền lương, đãi ngộ, thu hút nhân tài, có cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung", Nghị quyết nêu rõ.

Với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội, Nghị quyết nêu nhiệm vụ tiếp tục thực hiện chủ trương đổi mới tư duy trong công tác xây dựng pháp luật, thể chế hóa đầy đủ, kịp thời Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tháo gỡ những điểm nghẽn, vướng mắc do quy định của pháp luật, xây dựng đồng bộ thể chế phát triển, trọng tâm là hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo đảm tính thống nhất, ổn định, khả thi.

Với Chủ tịch nước, Quốc hội quyết nghị tiếp tục phát huy và thực hiện vai trò người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại, thực hiện nhiệm vụ thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Chủ tịch nước cần tập trung lãnh đạo đẩy mạnh cải cách tư pháp, xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, liêm chính, phụng sự Tổ quốc và phục vụ Nhân dân;

Với Chính phủ, Thủ tướng, Quốc hội lưu ý tiếp tục rà soát, đánh giá toàn diện hệ thống pháp luật, nghiên cứu những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn để kịp thời đề nghị Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành văn bản pháp luật điều chỉnh; gắn công tác xây dựng pháp luật với yêu cầu quản lý nhà nước, quản trị xã hội, bảo đảm quy định của luật có tính ổn định, dễ thực hiện, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.

Chính phủ, Thủ tướng cần đổi mới tư duy quản lý, phương thức chỉ đạo, điều hành để phù hợp với bối cảnh mới, bảo đảm sự quản lý thống nhất của Trung ương và phát huy vai trò chủ động, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của địa phương; nâng cao năng lực dự báo, phản ứng chính sách và quản trị rủi ro trước biến động của tình hình thế giới và khu vực; đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến tập trung trên phạm vi toàn quốc và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt trong các lĩnh vực đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường.

Quốc hội cũng yêu cầu Chính phủ, Thủ tướng xác lập mô hình tăng trưởng mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với các đột phá chiến lược, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính; phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, khai thác hiệu quả không gian phát triển mới.

Ngoài ra, xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, ngang tầm khu vực và thế giới, tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe của Nhân dân; tiếp tục thực hiện công tác sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập.

TAND Tối cao tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết các loại vụ án, vụ việc; có giải pháp căn cơ nhằm khắc phục những khó khăn, hạn chế trong giải quyết án hành chính. Đẩy mạnh tranh tụng trong xét xử, tiếp tục bảo đảm không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm và người phạm tội. Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bên trong giải quyết vụ việc dân sự.

VKSND Tối cao tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra, bảo đảm không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội. Phối hợp với Cơ quan điều tra các cấp quản lý chặt chẽ, giải quyết các vụ việc, vụ án tạm đình chỉ.

Kiểm toán Nhà nước được yêu cầu tiếp tục hoàn thiện pháp luật, hệ thống chuẩn mực, phương pháp, quy trình, hướng dẫn về hoạt động kiểm toán nhà nước để phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và các quy định mới của pháp luật có liên quan; xây dựng phương án tổ chức kiểm toán khoa học, hợp lý, bảo đảm không chồng chéo, trùng lặp và giảm thiểu tác động, ảnh hưởng của hoạt động kiểm toán đến hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị được kiểm toán...