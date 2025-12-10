Quốc hội 'chốt' đến năm 2050, Việt Nam thành nước phát triển, thu nhập cao

(VTC News) -

Với 100% đại biểu có mặt tán thành, chiều 10/12, Quốc hội thông qua Nghị quyết về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng trình bày báo cáo giải trình trước khi Quốc hội bấm nút.

Nghị quyết xác định tầm nhìn đến năm 2050, Việt Nam là quốc gia hùng cường, hưng thịnh, hạnh phúc; nước phát triển, thu nhập cao, có thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đầy đủ, đồng bộ, hiện đại, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; quản trị xã hội trên nền tảng xã hội số hoàn chỉnh.

Nền kinh tế vận hành theo phương thức của kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực tăng trưởng chủ yếu.

Việt Nam thuộc nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu khu vực châu Á; là một trung tâm tài chính khu vực và quốc tế; phát triển kinh tế nông nghiệp sinh thái giá trị cao thuộc nhóm hàng đầu thế giới; có vị thế vững chắc và vai trò quan trọng trong chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

Cùng với đó, Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, một trung tâm kinh tế biển của khu vực châu Á - Thái Bình Dương; tham gia chủ động, có trách nhiệm vào giải quyết các vấn đề quốc tế và khu vực về biển và đại dương. Quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc.

Người dân được hưởng thụ các dịch vụ xã hội chất lượng cao; hệ thống an sinh xã hội bền vững; dịch vụ trợ giúp xã hội đa dạng và chuyên nghiệp, kịp thời hỗ trợ và bảo vệ các đối tượng dễ bị tổn thương...

Nghị quyết nêu rõ, giai đoạn 2031-2050, phấn đấu tốc độ tăng truởng GDP bình quân khoảng 7-7,5%/năm. Đến năm 2050, GDP bình quân đầu nguời theo giá hiện hành đạt khoảng 38.000 USD; tỷ lệ đô thị hóa đạt 70-75%; chỉ số phát triển con nguời (HDI) đạt trên 0,85.

Nghị quyết cũng nêu mục tiêu phát triển đến năm 2030, về kinh tế, phấn đấu tốc độ tăng truởng tổng sản phẩm trong nuớc (GDP) bình quân đạt trên 8%/năm thời kỳ 2021-2030; trong đó giai đoạn 2026-2030 đạt từ 10%/năm trở lên. Đến năm 2030, GDP bình quân đầu ngưởi theo giá hiện hành đạt khoảng 8.500 USD.

Tỷ trọng trong GDP của khu vực dịch vụ đạt trên 50%, khu vực công nghiệp - xây dựng trên 40% (trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo khoảng 28%), khu vực nông, lâm, thủy sản duới 10%. Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân đạt khoảng 7%/năm thời kỳ 2021-2030; trong đó giai đoạn 2026-2030 đạt trên 8,5%/năm. Đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng truởng đạt trên 55%.

Tiềm lực, trình độ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đạt mức tiên tiến ở nhiều lĩnh vực quan trọng, thuộc nhóm dẫn đầu trong các nuớc có thu nhập trung bình cao. Nguồn nhân lực nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo đạt 12 nguời trên một vạn dân; có từ 40-50 tổ chức khoa học và công nghệ đuợc xếp hạng khu vực và thế giới.

Cùng đó là phát huy lợi thế của từng vùng kinh tế - xã hội; tập trung phát triển 2 vùng động lực phía Bắc và phía Nam gắn với 2 cực tăng truởng là Hà Nội và TP.HCM, hành lang kinh tế Bắc - Nam, hành lang kinh tế Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, hành lang kinh tế Mộc Bài - TP.HCM - Biên Hòa - Vũng Tàu với kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, có tốc độ tăng truởng cao, đóng góp lớn vào phát triển chung của đất nuớc.

Phát triển đô thị bền vững theo mạng luới; tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 50%; phấn đấu từ 3 - 5 đô thị ngang tầm khu vực và quốc tế. Xây dụng nông thôn mới phát triển toàn diện, bền vững và gắn với đô thị hoá....

Phòng chống thiên tai là nhiệm vụ trọng tâm

Báo cáo giải trình trước khi Quốc hội biểu quyết, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, Chính phủ chỉ đạo rà soát kỹ lưỡng các chỉ tiêu của quy hoạch đảm bảo thống nhất đồng bộ với các chỉ tiêu được nêu trong dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng và trong các nghị quyết của Bộ Chính trị được ban hành trong thời gian vừa qua. Bổ sung chỉ tiêu về tỷ trọng công nghiệp chế biến chế tạo đạt khoảng 28% GDP.

Về định hướng phát triển các vùng, theo Bộ trưởng, bổ sung các nội dung như phát triển công nghiệp văn hóa, bảo tồn gắn với phát huy giá trị các không gian và di sản văn hóa tại vùng Đồng bằng sông Hồng, làm nổi bật vai trò và định hướng phát triển của các trung tâm vùng đối với thành phố Đà Nẵng và thành phố Cần Thơ.

Nhấn mạnh thêm định hướng phát triển các khu thương mại tự do tại vùng Đông Nam Bộ, các khu kinh tế ven biển tại vùng Duyên Hải, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Về định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật, ông Nguyễn Văn Thắng cho biết, đã thể hiện hướng chung đẩy nhanh tiến trình đầu tư hạ tầng giao thông quan trọng, đáp ứng yêu cầu phát triển các hành lang kinh tế, nhu cầu kết nối vùng, liên vùng để mở ra không gian phát triển mới và tạo xúc bật mới thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đã bổ sung các nội dung về nghiên cứu kéo dài các tuyến đường sắt đô thị Hà Nội, TP.HCM, đầu tư các tuyến đường sắt trọng điểm.

Theo Bộ trưởng Tài chính, dự thảo Nghị quyết bổ sung nội dung về phòng chống thiên tai, coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm với nội dung quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, xây dựng, củng cố, nâng cấp hạ tầng phòng, chống thiên tai, lũ lụt, sạt lở, xử lý ngập úng nhất là tại các đô thị lớn.

Bên cạnh đó, trong Nghị quyết 81 của Quốc hội và dự thảo Nghị quyết đã nêu ra định hướng về hạ tầng phòng chống thiên tai, trong đó nhấn mạnh hạ tầng phải đáp ứng yêu cầu mới trong bối cảnh thiên tai diễn ra với cường độ mạnh và tần suất cao hơn.

Triển khai chương trình phòng chống lũ lụt sạt lở vùng trung du và miền núi. Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai, xây dựng hệ thống cảnh báo lũ sớm, lũ quét, sạt lở đất, chủ động di dời dân cư ra khỏi vùng có mức độ rủi ro cao về thiên tai.