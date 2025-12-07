GDP năm 2026 tăng từ 10%, chuyên gia nói 'Việt Nam sẽ làm được'

(VTC News) -

Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 đã được Quốc hội thông qua, xác định 2026 là năm có ý nghĩa quan trọng; là năm đầu triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030, đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng.

Theo Nghị quyết, tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2026 phấn đấu từ 10% trở lên; GDP bình quân đầu người đạt 5.400 - 5.500 USD.

Hộ kinh doanh cá thể đóng góp 1% GDP

Thời điểm cận kề năm mới, các chuyên gia kinh tế có nhiều dự báo lạc quan về bức tranh tăng trưởng 2026, đặc biệt là về lãi suất và tỷ giá đã có những chuyển biến tích cực.

Ông Dominic Scriven - Chủ tịch Dragon Capital cho rằng, 2026 là năm khá thuận lợi cho các doanh nghiệp.

Ông Dominic Scriven - Chủ tịch Dragon Capital, nhận định mục tiêu tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt từ 10% là chỉ tiêu khá tham vọng. Nhưng với gần 30 năm sống và đầu tư ở Việt Nam, ông nhìn thấy quyết tâm cùng các giải pháp cụ thể được Chính phủ đưa ra, và tin rằng Việt Nam sẽ làm được.

Một trong những cơ sở để Chủ tịch Dragon Capital tin Việt Nam có thể đạt tăng trưởng hai con số từ năm 2026 là đến từ khối hộ kinh doanh cá thể.

Hiện cả nước có khoảng 5 triệu hộ, nhưng đóng góp vào tăng trưởng nhiều năm qua là "chưa chính thức". Chính phủ đang thúc đẩy quá trình “chính thức hóa” khu vực này, trong đó đáng chú ý là chuyển từ thuế khoán sang thuế kê khai, nhằm minh bạch hoạt động, mở rộng nguồn thu và ghi nhận đầy đủ đóng góp vào GDP.

"Nhiều hộ kinh doanh quy mô nhỏ nhưng hoạt động rất bài bản, chuyên nghiệp và có đóng góp thực chất cho nền kinh tế. Với sự dịch chuyển của hộ kinh doanh cá thể, chúng tôi đánh giá trong 3 năm tới, nhóm này sẽ đóng góp khoảng 1% GDP/năm. Cho nên theo tôi, chỉ tiêu tăng trưởng GDP 10% là có khả thi", ông Dominic Scriven nhận định.

Bên cạnh đó, một động lực hỗ trợ tăng trưởng rất lớn là đầu tư công. Ông Dominic Scriven tính toán tỷ trọng đầu tư hiện tương đương 150 tỷ USD. Trong đó 25 tỷ USD là của đầu tư công, 25 tỷ USD của FDI và 100 tỷ USD của kinh tế tư nhân.

"Chìa khóa lớn là của đầu tư công, chúng ta đã thấy rõ mục tiêu đầu tư công kéo đầu tư tư. Đầu tư công sẽ đạt 25-30 tỷ USD giai đoạn 2025-2026 và tăng tiếp trong những năm tới. Hiện các doanh nghiệp tư nhân đang đầu tư rất mạnh mẽ vào hạ tầng. Đây là chìa khóa tăng trưởng", ông Dominic Scriven nói thêm.

Đầu tư công tiếp tục được xem là chia khóa cho tăng trưởng.

Chuyên gia này nhận định 2025 là năm kinh tế Việt Nam phục hồi ấn tượng sau nhiều năm khó khăn từ đại dịch COVID-19. Đặc biệt, Nghị quyết 68 ra đời đang tạo sự hưng phấn, tạo niềm tin, khích lệ sự phục hồi, vươn lên mạnh mẽ với khu vực kinh tế tư nhân.

Một vấn đề mà ông Dominic Scriven cho rằng "chúng tôi khá ngạc nhiên" là xuất khẩu của Việt Nam năm 2025 tăng rất tốt, dù ngay từ đầu năm đã bị tác động liên quan đến chính sách thuế đối ứng mà Mỹ đưa ra.

Cùng với đó, chính sách tiền tệ ổn định. Thị trường chứng khoán Việt Nam cũng đã được nâng hạn thị trường mới nổi; khiến sau mấy năm trầm lắng, thị trường Việt Nam năm 2025 tăng trưởng mạnh nhất châu Á. Dragon Capital thống kê lợi nhuận của 1.500 doanh nghiệp niêm yết đều tăng trưởng ổn định. Điều này thể hiện ở sự phục hồi không chỉ ở doanh nghiệp lớn mà còn doanh nghiệp nhỏ.

"Kinh tế Việt Nam năm 2026, theo nhận xét của Dragon Capital là khá thuận lợi với doanh nghiệp. Nhìn thực tế tăng trưởng hiện nay, chúng tôi tính lợi nhuận doanh nghiệp năm 2026 sẽ đạt khoảng 16-20%.

Với năm 2025, nhóm phân tích của chúng tôi đang nâng dự báo lợi nhuận của các doanh nghiệp lên. Đầu năm dự kiến lợi nhuận tăng 15%, nhưng tình hình hiện tại, chúng tôi dự kiến các doanh nghiệp niêm yết có lợi nhuận đạt 20%", Chủ tịch Dragon Capital lạc quan.

Mục tiêu tăng trưởng GDP 10% hoàn toàn đạt được

Chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực cho rằng doanh nghiệp đã bước vào trạng thái mới, chuẩn bị tâm thế mới cho năm mới. Năm 2026, kinh tế thế giới dù vẫn bị tác động từ thuế quan nhưng không suy thoái, dự báo tiếp tục tăng trưởng tích cực ở mức 3%, tương đương năm 2025.

Tiêu dùng, dịch vụ đang tăng trở lại là trụ đỡ tích cực cho tăng trưởng cuối 2025 và hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số của năm 2026.

"Với Việt Nam, chúng tôi đề nghị mức tăng trưởng 9-10%, phấn đấu đạt 10%. Mục tiêu này hoàn toàn đạt được nếu không có các biến cố lớn thiên tai bão lụt. Lạm phát thì không đáng lo, giá hàng hóa vẫn đi ngang, nhiều nhóm hàng chủ lực đang được Chính phủ kiểm soát giá rất tốt", ông Lực nói.

Theo ông Lực, các động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế được dự báo phục hồi đồng đều. Trong đó đầu tư công được thúc đẩy mạnh mẽ, nếu đạt kế hoạch giải ngân 100% - khoảng 34-35 tỷ USD, có thể giúp tăng trưởng kinh tế thêm khoảng 2 điểm %.

Chuyên gia này cũng cho rằng GDP năm 2025 sẽ đạt mức tăng trưởng 8%.

"Chúng ta có 3 quý tăng tốt, đạt 7,85% đến hết quý III. Quý cuối kỳ vọng 8,4%, để đạt mức tăng khoảng 8% cuối năm. Nếu không có thiệt hại bão lũ, nhất là 3 cơn bão gây thiệt hại nặng nề ở miền Trung những ngày qua, thì tăng trưởng có thể đạt 8,4-8,5%", ông Lực nói thêm.

Dự báo của các tổ chức quốc tế và trong nước về tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2025 và 2026. (Nguồn: Viện NCKT BIDV)

Ông Huỳnh Minh Tuấn - nhà sáng lập Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Quản lý Tài sản FIDT, cho biết ông kỳ vọng TP.HCM sẽ là cực thúc đẩy tăng trưởng năm 2026. Ông nói bên cạnh những tiềm lực của 3 địa phương sau sáp nhập đang bắt đầu phát huy thế mạnh, ông nhìn thấy sự "quay trở lại" của ngành dịch vụ, tiêu dùng thành phố.

"Hàng quán đông đúc, mua sắm tiêu dùng rộn ràng hơn. Tôi đơn cử mình quan sát các quán ăn, nhà hàng, thời điểm trước trung bình lắp đầy 20-30% thôi, mấy tháng nay tỷ lệ này phải là 50-60%. Đó là tín hiệu rất mừng vì dịch vụ, tiêu dùng chiếm hơn 60% tăng trưởng của TP.HCM trước đây.

Tiêu dùng dịch vụ tăng lên sẽ thúc đẩy mạnh các ngành khác của thành phố. Đà này được duy trì, cộng với các động lực đầu tư công, công nghiệp, logistics đang đẩy mạnh, tôi nghĩ GRDP của TP.HCM năm 2026 sẽ đạt 11-12%", ông Tuấn khẳng định.