Điểm mới trong dự thảo văn kiện để đạt mục tiêu GDP bình quân 8.500 USD vào 2030

Chiều 15/10, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức họp báo quốc tế công bố Dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng để lấy ý kiến Nhân dân.

Thông tin về những điểm mới và kết cấu của văn kiện, GS.TS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, cho biết lần đầu tiên văn kiện đại hội được tổ chức xây dựng thống nhất thành một văn bản là Báo cáo chính trị.

"Đây là điểm khác biệt khi những nhiệm kỳ trước là các Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội, Báo cáo xây dựng Đảng. Tuy nhiên, tại nhiệm kỳ này, Bộ Chính trị thống nhất tích hợp ba báo cáo thành Báo cáo chính trị, đi kèm các phụ lục", ông Tấn nói.

GS.TS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương.

Theo ông Tấn, việc hợp nhất các báo cáo thể hiện quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng tập trung, thống nhất, và giúp Nhân dân tiếp cận văn kiện được thuận lợi hơn.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương nêu rõ, Báo cáo chính trị và các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng được lấy ý kiến Nhân dân có nhiều nội dung mới, quan trọng gồm các bài học, quan điểm phát triển mới.

Đó là việc kiên định với chủ nghĩa Mác - Lênin, mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội; kiên định với đường lối đổi mới, coi đây là cơ sở, một bộ phận của nền tảng, tư tưởng của Đảng.

"Đặc biệt, dự thảo đặt ra mục tiêu tham vọng là đến năm 2030 GDP bình quân đầu người phải đạt 8.500 USD, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình cao. Nếu như tính toán cách thực tế, năm 2025 cơ bản GDP bình quân đầu người đạt 5.100 USD. Để đạt mục tiêu ấy cần một loạt đổi mới, đặc biệt là cải cách về thể chế. Vậy nên, trong văn kiện lần này có mục riêng là hoàn thiện thể chế để phục vụ mục tiêu phát triển", GS Tấn nói.

Về xác định những nhiệm vụ, theo ông Tạ Ngọc Tấn, dự thảo bổ sung nội dung bảo vệ môi trường là một nội dung trọng yếu, sống còn, trung tâm gắn với phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, yêu cầu phát triển văn hóa con người là nền tảng, tăng cường quốc phòng an ninh và bổ sung thêm nội dung đối ngoại là trọng yếu, thường xuyên.

Dự thảo cũng đặt yêu cầu phát triển nguồn lực nội sinh, xác lập mô hình tăng trưởng mới, với kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia, mặc dù không bỏ qua vai trò dẫn đầu, chủ chốt của nền kinh tế Nhà nước.

Với nội dung liên quan tới xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, ông Tấn nhấn mạnh những điểm mới trong văn kiện đó là việc xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Chia sẻ về nội hàm "tự chủ chiến lược" đưa ra trong Báo cáo chính trị, GS.TS Tạ Ngọc Tấn cho biết vấn đề này được thể hiện ở ba phương diện.

Trước tiên là đảm bảo độc lập dân tộc, tự chủ về chính trị, tự chủ về con đường, mục tiêu của chúng ta đã lựa chọn và đi theo.

Tự chủ chiến lược thứ hai là tự chủ về kinh tế, đảm bảo kinh tế phát triển bền vững, không hoàn toàn phụ thuộc bên ngoài. Việt Nam tham gia mối liên kết kinh tế quốc tế, chuỗi giá trị toàn cầu thế giới, nhưng nền kinh tế không phụ thuộc.

"Trong bất kỳ tình huống nào nền kinh tế vẫn đảm bảo tính độc lập tương đối trong mối quan hệ hội nhập quốc tế sâu rộng, đó là bài toán rất khó", ông Tấn nói.

Và tự chủ chiến lược thứ ba được GS Tấn đề cập là tự chủ về quốc phòng - an ninh, đặc biệt trong điều kiện phức tạp của thế giới hiện nay. Trong đó có nhiều vấn đề đặt ra liên quan lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc, yêu cầu chúng ta kiên định với chính sách quốc phòng "bốn không".

"Ba quan điểm tự chủ, tự lực, tự cường trên là nội dung rất quan trọng trong văn kiện, nhấn mạnh việc phát huy nội lực, sức mạnh và tiềm lực con người Việt Nam, phát huy tiềm lực kinh tế và nội lực chứ không phụ thuộc vào quốc tế", Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương nói thêm.