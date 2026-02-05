Xúc động khoảnh khắc anh bộ đội lao đến ôm vợ và con sơ sinh trong ngày trở về

(VTC News) -

Clip anh bộ đội vừa ra quân ôm vợ và đứa con sơ sinh vào lòng khiến dân mạng xúc động. (Nguồn: @chintin71121)

Trong video đang lan tỏa mạnh trên nền tảng TikTok là cảnh được ghi lại tại một gia đình nông thôn. Từ ngoài cổng, người đàn ông trẻ mặc trang phục bộ đội hân hoan chạy vào với đôi tay dang rộng chào đón và nụ cười bừng sáng. Cũng vội vã chạy về phía anh là người vợ trẻ tay ẵm đứa con sơ sinh. Người lính, tay vẫn cầm túi quà, ôm gọn vợ con vào lòng như ôm trọn thương yêu và nhớ nhung tích tụ qua những ngày xa cách.

Theo chia sẻ của người vợ - chủ tài khoản đăng tải clip, chồng chị đi nghĩa vụ quân sự 2 năm trước và đây là cảnh anh trở về sau khi xuất ngũ. Đám cưới được tổ chức trong một đợt nghỉ phép. Chị còn cho biết mình rất hạnh phúc được đón chồng trở về khi năm mới cận kể, anh còn mang bằng khen và quà về cho gia đình.

Clip với dùng chú thích "Tới rồi mọi người ơi" thu hút hơn 4 triệu lượt xem, 205 nghìn lượt yêu thích. Khoảnh khắc đoàn tụ của gia đình nhỏ khiến người xem rưng rưng. Sự xúc động thể hiện qua hàng nghìn bình luận: "Đúng là không gì hạnh phúc bằng giây phút đoàn viên sau bao ngày xa cách. Nhìn anh bộ đội vẫn còn nguyên bộ quân phục, tay xách nách mang quà về cho vợ con mà thấy thương quá đỗi"...

"Cảm ơn anh đã cống hiến tuổi trẻ cho Tổ quốc, và cảm ơn chị đã là hậu phương vững chắc để anh yên tâm hoàn thành nhiệm vụ"; "Đứa trẻ có lẽ còn quá nhỏ để hiểu hết sự cống hiến của bố dành cho Tổ quốc. Tuy nhiên, em vẫn cảm nhận được tình cảm gia đình thiêng liêng nhất"; "Chị vợ từng thiệt thòi đủ đường, một mình chăm con, một mình lo toan mọi việc để chồng vững tay súng. Giây phút đoàn viên lại càng thêm giá trị"...

Huyền Chi bình luận: "Có đi xa mới biết trân trọng ngày trở về, có cách biệt mới thấu hiểu giá trị của hai chữ gia đình. Anh đi bảo vệ đất nước, chị vẫn ở nhà tần tảo, sinh nở rồi chăm con, giữ lửa ấm gia đình. Khoảnh khắc này chính là biểu tượng đẹp nhất của tình yêu và trách nhiệm".

Mai Anh chia sẻ: "Nhìn đứa nhỏ còn ẵm ngửa trên tay mẹ mà thấy thương cả hai bố con quá. Chắc hẳn trong thời gian tại ngũ, anh chỉ được ngắm con qua tấm hình hay những cuộc gọi vội vã. Giờ đây được trực tiếp chạm vào, được ôm con bằng xương bằng thịt, chắc chắn anh đang là người hạnh phúc nhất thế gian".

Giây phút đoàn viên ấm áp sau nhiều tháng năm chờ đợi. (Ảnh chụp màn hình)

Nhiều dân mạng đồng cảm với nỗi vất vả nuôi con nhỏ của người vợ. "Chứng kiến khoảnh khắc đoàn viên này, mình mừng cho anh nhưng lại càng thương chị nhiều hơn. Để có được giây phút anh bế con thế này, chị đã phải trải qua biết bao đêm thức trắng chăm bé khoẻ mạnh, xoay xở khi trái gió trở trời", Hồng Quân chia sẻ.

Thanh Phong bình luận: "Giây phút anh trở về không chỉ là niềm vui đoàn tụ, mà còn là lúc đôi vai gầy của chị được san sẻ bớt gánh nặng lo toan. Đằng sau nụ cười của anh ngày ra quân là cả một bầu trời hy sinh lặng lẽ của người vợ ở hậu phương".

Khánh Vũ viết: "Bạn bè đồng trang lứa có chồng bên cạnh sẻ chia, chị lại chọn làm hậu phương vững chắc, âm thầm chịu đựng nỗi cô đơn để anh hoàn thành nghĩa vụ với Tổ quốc. Cái ôm của anh lúc này chính là sự bù đắp lớn lao nhất cho những nhọc nhằn mà chị đã đi qua".

Ngoài ra, dân mạng cũng chia vui với người chồng hoàn thành nghĩa vụ quân sự để về bên vợ. Thái Lộc chia sẻ: "Khoảnh khắc ra quân này chính là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành, từ một thanh niên lên đường vì nghĩa vụ Tổ quốc đến một người cha đầy trách nhiệm. Chúc anh luôn xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ mới trên đường đời".