Trực tiếp kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 5/2/2026 - XSTN 5/2

XSTN 5/2. Kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 5/2/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSTN 5/2/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTN 5/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 5/2/2026 - Xổ số Tây Ninh thứ Năm ngày 5/2/2026

Quy định cần biết

- Vé số trúng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không có vết tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé trúng có thời hạn nhận thưởng trong 30 ngày tính từ ngày có kết quả quay số mở thưởng. Quá thời hạn 30 ngày quy định, vé trúng thưởng sẽ không được lĩnh tiền thưởng.

- Vé trúng chỉ có giá trị nhận thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải thưởng trúng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Nếu vé trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh đủ tất cả giá trị các giải trúng.

- Trường hợp người trúng thưởng do nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp nhận thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp để nhận thưởng thay.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai gồm có đài Cà Mau, Đồng Tháp, TP.HCM sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Ba có đài Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Tư có đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng mở thưởng.

- XSMN thứ Năm có đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Sáu có đài Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Bảy có đài Bình Phước, Hậu Giang, Long An và TP.HCM mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật có đài Đà Lạt, Tiền Giang, Kiên Giang sẽ mở thưởng.

