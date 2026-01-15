Trực tiếp kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 15/1/2026 - XSTN 15/1

XSTN 15/1. Kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 15/1/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSTN 15/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTN 15/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 15/1/2026 - Xổ số Tây Ninh thứ Năm ngày 15/1/2026

Cơ cấu giải thưởng XSTN

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Tây Ninh bao gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giải thưởng trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, giá trị mỗi giải là 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, giá trị mỗi giải là 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, giá trị mỗi giải là 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé chỉ khác một số ở hàng trăm nghìn so với số trúng giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé trúng số ở hàng trăm nghìn và chỉ khác một số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với số trúng giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: XSMN do 3 đài là Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau sẽ mở thưởng.

- Thứ Ba: XSMN do đài Bạc Liêu, Bến Tre và Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ mở thưởng.

- Thứ Tư: XSMN do đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng mở thưởng.

- Thứ Năm: XSMN do đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận sẽ mở thưởng.

- Thứ Sáu: XSMN do đài Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương sẽ mở thưởng.

- Thứ Bảy: XSMN có đài Bình Phước, Hậu Giang, Long An và TP.HCM mở thưởng.

- Chủ nhật: XSMN do đài Đà Lạt, Tiền Giang, Kiên Giang sẽ mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 15/1/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.