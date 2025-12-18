Máy lọc nước Hòa Phát HyperS HPA885: Giải pháp nước uống an toàn, tiện nghi

(VTC News) -

Kiểm chứng hiệu quả của máy lọc nước Hòa Phát HyperS HPA885 qua thử nghiệm thực tế. (Clip: Ngân Hạnh - Nguyễn Trung)

Máy lọc nước Hydrogen ion kiềm RO nóng lạnh Hòa Phát (HyperS HPA885) là dòng sản phẩm máy lọc nước cao cấp nhất của Hòa Phát đến thời điểm hiện tại. Đây cũng là sản phẩm vừa được người tiêu dùng bình chọn trong chương trình Tech Awards 2025 do VnExpress tổ chức, ghi nhận sự quan tâm của thị trường đối với dòng máy lọc nước Hydrogen ion kiềm.

Máy lọc nước HyperS HPA885 kết hợp công nghệ lọc RO đa tầng với bộ điện phân tạo Hydrogen ion kiềm, mang lại nguồn nước uống an toàn trực tiếp cho gia đình. Sản phẩm tích hợp các chế độ nước nóng, lạnh, tinh khiết và hydrogen, đáp ứng linh hoạt nhu cầu sử dụng hằng ngày. Với thiết kế hiện đại, máy dễ dàng bố trí trong nhiều không gian sống.

Máy lọc nước Hydrogen ion kiềm RO nóng lạnh Hòa Phát (HyperS HPA885). (Ảnh: Hòa Phát)

Dòng máy sử dụng hệ lọc 12 lõi với màng RO 75 GPD Dupont Filmtec (Mỹ) có kích thước lỗ 0,0001 micron. Nước đi qua các lõi tiền xử lý loại bỏ cặn bẩn, clo và tạp chất, sau đó qua màng RO để chặn vi khuẩn, virus và kim loại nặng như chì, thủy ngân, asen. Ngoài ra, máy lọc nước cũng được trang bị các lõi chức năng nhằm bổ sung khoáng như canxi, magiê vào nước đã lọc.

Bộ điện phân với điện cực titanium phủ platinum và công nghệ điện phân màng ngăn giúp tạo nguồn nước Hydrogen ion kiềm, đồng thời giữ lại các khoáng chất có lợi theo thiết kế, với độ pH nước đầu ra ổn định trong khoảng 8,0-9,5.

Bảng điều khiển được bố trí thân thiện, tích hợp đầy đủ các chế độ nước, công suất lọc 15 lít/giờ; vỏ thép sơn tĩnh điện kết hợp mặt kính cường lực Matt Surface giúp hạn chế bám bẩn, dễ vệ sinh và phù hợp với nhiều không gian sống hiện nay.

Máy lọc nước Hòa Phát Hydrogen ion kiềm RO nóng lạnh HyperS HPA885 là sản phẩm của Nhà máy Điện máy Gia dụng Hòa Phát, đặt tại khu công nghiệp Hòa Mạc (phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình).

Quy trình sản xuất máy lọc nước được kiểm soát chặt chẽ. (Ảnh: Hòa Phát)

Nhà máy có quy mô khoảng 15 ha, vốn đầu tư 1.000 tỷ đồng với trang bị dây chuyền hiện đại, quy trình kiểm soát chất lượng chặt chẽ và hệ thống phòng lab phục vụ nghiên cứu, đảm nhiệm sản xuất nhiều dòng thiết bị điện máy và gia dụng cho thị trường trong nước và xuất khẩu.

Với sự đầu tư bài bản về hạ tầng và công nghệ, Điện máy Gia dụng Hòa Phát từng bước phát triển thị trường trong nước, gia công và xuất khẩu thị trường quốc tế.

Riêng với máy lọc nước, sản lượng năm 2024 đạt khoảng 80.000 sản phẩm, dự kiến tăng lên 120.000 sản phẩm vào năm 2025. Trong năm nay, nhà máy bổ sung thêm dây chuyền sản xuất lõi chức năng tích hợp với sản lượng 1.000 bộ/ngày để đáp ứng với nhu cầu thực tế.

Theo ông Lê Tuấn Anh – Giám đốc Công ty Điện máy Gia dụng Hòa Phát Hà Nam - dù định vị sản phẩm ở phân khúc trung - cao cấp, mục tiêu xuyên suốt của Hòa Phát là đảm bảo chất lượng nước đạt tiêu chuẩn, độ bền cao và mức giá hợp lý cho người tiêu dùng.

Ông Lê Tuấn Anh - Giám đốc Công ty Điện máy Gia dụng Hòa Phát Hà Nam. (Ảnh: Hòa Phát)

"Lõi RO nhập khẩu từ Mỹ là phần quan trọng nhất của máy lọc nước, phụ trách vai trò như lá phổi của thiết bị. Ngoài ra, bơm Headon nhập khẩu Đài Loan đóng vai trò trái tim của máy, được nhiều nhà sản xuất trong ngành đánh giá cao về chất lượng và hiệu suất", ông Tuấn Anh phân tích.

Đại diện Hòa Phát cũng cho biết, việc lấy sản xuất làm trung tâm giúp doanh nghiệp chủ động kiểm soát chất lượng, đồng thời tối ưu chi phí để gia tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Việc sở hữu Trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) cũng cho phép Hòa Phát nghiên cứu sâu đặc thù nguồn nước tại từng vùng miền, từ khu vực nhiễm phèn đến vùng núi đá vôi, qua đó thiết kế các sản phẩm phù hợp với thị trường Việt Nam.

Định hướng thời gian tới, Điện máy Gia dụng Hòa Phát tiếp tục đầu tư phát triển các sản phẩm máy lọc nước, cây nước nóng lạnh, bếp, thiết bị bếp, máy làm mát không khí. Công ty tập trung nghiên cứu, cải tiến sản phẩm, hướng tới các giải pháp gia dụng tiện nghi, bền bỉ, phù hợp nhu cầu sử dụng trong gia đình và không gian làm việc.

Gian trưng bày các sản phẩm của Công ty Điện máy Gia dụng Hòa Phát. (Ảnh: Hòa Phát)