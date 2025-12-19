Cơ hội cuối cùng trong năm sắm hàng ngàn sản phẩm giá 'hời' tại MediaMart

(VTC News) -

Để đáp ứng tối đa nhu cầu của người tiêu dùng, Hệ thống siêu thị điện máy MediaMart khai màn chương trình “Siêu Sale Cuối Năm – Rẻ Vô Địch” kéo dài từ ngày 6/12 đến 27/12/2025.

Đây là một trong những chương trình ưu đãi lớn nhất trong năm của MediaMart, với mức giảm giá lên tới 70%, áp dụng cho hàng ngàn sản phẩm: tivi, tủ lạnh, máy giặt, điều hòa, điện gia dụng, điện thoại, laptop… Ngoài ra, khách hàng còn được hưởng quà tặng và cơ hội trả góp 0% lãi suất.

Tivi giảm giá đến 73% – Săn ngay loạt model cao cấp dịp cuối năm

Nâng tầm trải nghiệm giải trí với các TV được ưa chuộng:

TV LED SMART Nanocell 55" LG 55NANO95TNA có giá niêm yết 40.900.000 VNĐ, giảm sâu 73.1% chỉ còn 10.990.000 VNĐ, TV LED SMART 4K UltraHDR 65" SONY XR-65X95J giảm 64.1% từ 47.100.000 VNĐ còn 16.890.000 VNĐ. Smart TV Khung Tranh 50" Samsung QA50LS03BAKXXV có giá niêm yết 28.900.000 VNĐ, giảm 62.0% chỉ còn 10.990.000 VNĐ.

Ngoài ra khi mua TV trong chương trình, khách hàng còn nhận quà tặng hấp dẫn, miễn phí lắp đặt và hỗ trợ trả góp 0%.

Tủ lạnh, máy giặt giảm giá sâu – Ưu đãi giá hời mùa mua sắm cuối năm

Để chuẩn bị cho việc dọn dẹp và làm mới không gian nhà, các thiết bị điện lạnh cũng được MediaMart áp dụng ưu đãi giá hấp dẫn, tặng quà, miễn phí giao hàng và trả góp 0%.

Máy giặt lồng ngang Samsung Inverter 9.5Kg WW95TA046AX/SV được giảm 42%, từ 13.850.000 VNĐ nay chỉ còn 7.990.000 VNĐ. Máy giặt Panasonic 10Kg NA-F100A9DRV giá niêm yết 9.390.000 VNĐ giảm 31% còn 6.490.000 VNĐ.

Về điều hòa, Dàn lạnh điều hòa LG Inverter AI Air 2 chiều 9.000 BTU (1HP) IDH09M1 giảm 38% còn 10.490.000 VNĐ. Dàn lạnh điều hòa Daikin 2C Inverter 9.200BTU ATHF25XVMV giá niêm yết 15.090.000 VNĐ giảm còn 11.990.000 VNĐ.

Các dòng tủ lạnh cũng có mức giảm tốt: Tủ lạnh LG ngăn đá dưới màu đen 335L LBB33BLM (Giá niêm yết 16.990.000 VNĐ) giảm 41%, chốt deal chỉ 9.990.000 VNĐ. Tủ lạnh Panasonic Inverter 540L 4 cửa NR-YW590YMMV giảm 35% còn 44.990.000 VNĐ và Tủ lạnh Sharp Inverter 362L SJ-FX420V-SL giảm 32% còn 12.490.000 VNĐ.

Gia dụng giảm sâu – Giá chỉ từ 399.000đ

Đại tiệc gia dụng diễn ra trên toàn hệ thống MediaMart, mang đến hàng ngàn deal tiết kiệm, sẵn sàng cho dịp Lễ Tết, với giá chỉ từ 399.000 VNĐ đã có thể mua sắm các thiết bị gia dụng. Ngoài ra còn có vô vàn phần quà hấp dẫn cùng chính sách hỗ trợ trả góp nhằm kích cầu mua sắm.

Các sản phẩm gia dụng giảm giá mạnh: Bình nóng lạnh Ariston 20L Slim3 20 R MT giảm tới 47% chỉ còn 2.990.000 VNĐ tặng CLĐ + dây cấp (900408 + 300259) trị giá 250.000Đ. Máy lọc nước nóng lạnh RO 10 cấp Hòa Phát HPN633 giảm 46%, còn 4.990.000 VNĐ.

Thiết bị bếp cao cấp như Máy rửa bát Bosch SMS4HCI48E-Germany được giảm tới 40%, chỉ còn 16.990.000 VNĐ.

Những thiết bị làm đẹp và chăm sóc sức khỏe cũng không nằm ngoài ưu đãi: Máy sấy tóc 1000W Philips HP8108 giảm 42% còn 249.000 VNĐ và Máy sưởi gốm Rapido RCH-2000SDB giảm 42% còn 890.000 VNĐ.

Điện thoại – Laptop giảm tới 9 triệu đồng

Đây là dịp để sở hữu điện thoại và laptop với mức giá tốt, tặng quà tới 890.000 VNĐ và trả trước 0 đồng:

Dòng Laptop hiện đại có mức giảm ấn tượng: Laptop Asus E1404FA-NK177W /R5-7520U/16GB/512GSSD/14FHD/W11 giảm 28% còn 12.290.000 VNĐ (giá niêm yết 16.990.000 VNĐ). Laptop HP 14-ep0112TU giảm 30% còn 14.990.000 VNĐ (giá niêm yết 21.490.000 VNĐ).

Các dòng máy gaming và làm việc chuyên nghiệp như Laptop Acer Gaming Nitro V 15 giảm 17% còn 16.690.000 VNĐ và Laptop Dell Inspiron 3520 giảm 18% còn 15.490.000 VNĐ cũng là những deal hấp dẫn không thể bỏ qua.

iPhone 17 Pro 256GB giảm 1.500.000 VNĐ, chỉ còn 34.490.000 VNĐ (giá niêm yết 35.990.000 VNĐ), tặng thêm 200k khi mua Airpod 3 Pro và giảm 300k khi mua Apple Watch Series 11/SE 3. Samsung S25 5G (12+256G) giảm tới 5.000.000 VNĐ, chỉ còn 18.990.000 VNĐ (giá niêm yết 23.990.000 VNĐ) tặng kèm củ sạc 25W chính hãng trị giá 590K và nhiều ưu đãi đi kèm khác.

Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là chúng ta sẽ chào đón năm 2026! Đây chính là thời điểm vàng để mua sắm điện máy với mức giá sốc trong chương trình Siêu Sale Cuối Năm – Rẻ Vô Địch tại MediaMart.

MediaMart cam kết mang đến sản phẩm chính hãng, giá ưu đãi cùng các chính sách hấp dẫn: Miễn phí vận chuyển, trả góp 0% lãi suất và chính sách bảo hành 1 đổi 1 lên đến 90 ngày (tùy sản phẩm), khẳng định nỗ lực không ngừng nâng cao trải nghiệm mua sắm của mọi khách hàng.

Đừng bỏ lỡ cơ hội sắm Tết sớm với giá tốt nhất trong năm ! Chương trình diễn ra từ 06/12/2025 đến 27/12/2025. Khách hàng có thể ghé ngay MediaMart gần nhất, liên hệ hotline bán hàng 1900 6788 hoặc truy cập website http://mediamart.vn để săn ngay những deal hời hôm nay.