Tạo sinh kế cho phụ nữ vùng biên giới Tây Ninh

(VTC News) -

Tại các vùng biên giới tỉnh Tây Ninh, tỷ lệ phụ nữ nghèo và cận nghèo vẫn còn chiếm tỷ lệ lớn trong tổng số hộ khó khăn, trong khi cơ hội tiếp cận việc làm hoặc đào tạo nghề còn hạn chế. Đa phần phụ nữ ở đây làm việc trong khu vực phi chính thức như nhổ cỏ, thu hoạch mì, lúa cho các hộ dân lân cận.

Thu nhập bấp bênh, có những hộ thu nhập dưới 2 triệu đồng/tháng, thậm chí có thể sụt giảm xuống 1.500.000 đồng/tháng, hoàn toàn không có bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp. Đây là nhóm phụ nữ dễ bị tổn thương trước biến động kinh tế và thiên tai.

Không chỉ bị giới hạn nặng nề về mặt kinh tế, một số phong tục, tập quán lạc hậu, nhận thức về pháp luật của người dân cũng còn nhiều hạn chế. Phụ nữ bị giới hạn quyền tham gia quyết định lớn trong gia đình và cộng đồng; ít được đầu tư học hành, đào tạo nghề chuyên sâu. Gánh nặng việc nhà buộc phụ nữ phải chọn công việc thời vụ để linh hoạt thời gian, thay vì tham gia đào tạo nghề bài bản.

Thế nhưng, với phẩm cách “Tự tin, Tự trọng, Trung hậu, Đảm đang”, những người phụ nữ vùng biên giới đang nỗ lực không chỉ thay đổi cuộc sống của mình mà còn đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế và xã hội địa phương. Những mô hình sinh kế bền vững, từ việc đào tạo nghề đến các hoạt động hỗ trợ vốn, đang dần giúp nhiều phụ nữ, vượt qua nghèo khó, cải thiện chất lượng sống và ổn định lâu dài.

Chị Lê Thị Kim Thúy (ngụ tại xã Ninh Điền, tỉnh Tây Ninh) bắt đầu khởi nghiệp với nghề đan lát sản phẩm thủ công từ nhựa giả mây, từ đó chị nhân rộng mô hình, hỗ trợ cho hàng trăm phụ nữ ở vùng biên giới Tây Ninh vươn lên thoát nghèo.

Năm 2020, chị được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Thành Long (nay là xã Ninh Điền) tạo điều kiện tham gia lớp học nghề đan lát sản phẩm thủ công từ một công ty đến từ TP.HCM. Nhờ nhanh nhẹn, khéo tay, chỉ sau vài buổi học, chị Thúy đã bắt đầu làm được một số sản phẩm, dần dần nâng cao tay nghề để mỗi sản phẩm đều đạt chất lượng theo đơn đặt hàng.

Thấy công việc có thu nhập ổn định, ban đầu có ba, bốn phụ nữ trong xóm đến học nghề. Sau thời gian học việc khoảng năm đến bảy ngày, những chị em đã thành thạo thì mang nguyên liệu, gồm dây nhựa và khung ghế về nhà làm. Chị em chưa biết làm sẽ ở lại nhà chị thêm vài buổi để nghe hướng dẫn, thực hành.

Chị Thúy chia sẻ, ở vùng biên giới, rất khó để tìm được công việc vừa sức, vừa ổn định vừa tận dụng được thời gian rảnh rỗi. Vậy nên từ khi có được thu nhập ổn định, chị đã mở rộng cơ sở để hỗ trợ nhiều chị em trong vùng. “Tùy thuộc vào tay nghề, trung bình mỗi ngày, mỗi người có thể đạt thu nhập từ 80.000 - 150.000 đồng”, chị Thuý cho biết.

Đặc biệt, mô hình đã giúp các chị em tận dụng tối đa thời gian nhàn rỗi để tăng thu nhập, giảm bớt gánh nặng chi phí cho gia đình.

Trong những năm qua, tỉnh triển khai, duy trì nhiều mô hình giúp nhau giảm nghèo bền vững. Đặc biệt, Hội LHPN các cấp tích cực phối hợp các sở, ngành hỗ trợ người dân tiếp cận vốn vay ưu đãi; người dân ở ấp, khu phố thường xuyên hỗ trợ hộ có hoàn cảnh khó khăn thông qua các quỹ, vốn khởi nghiệp để sản xuất, kinh doanh.

Theo thông tin từ Hội LHPN tỉnh Tây Ninh, từ đầu năm 2025 đến nay, các cấp Hội đã phối hợp tổ chức đào tạo nghề cho

- Hơn 23.700 lao động nữ, với các nghề như pha chế, may mặc, làm tóc.

- Hơn 27.000 người được giới thiệu việc làm tại các xí nghiệp, công ty, cụm công nghiệp trên địa bàn.

Tại Tây Ninh, có 69 hợp tác xã do phụ nữ làm chủ, tạo việc làm cho hơn 750 lao động nữ.

Hiện nay, 100% Hội LHPN xã biên giới duy trì, nâng chất các tổ, nhóm, mô hình sinh kế, tín dụng, tiết kiệm tại địa phương như: Tổ phụ nữ ba trong một; Tổ phụ nữ đan ghế, giỏ nhựa giả mây; Tổ đầu công tạo việc làm cho phụ nữ nông thôn; Tổ phụ nữ chăn nuôi bò sinh sản; Nhóm phụ nữ tín dụng tiết kiệm... với hơn 500 thành viên.

Qua đó, mô hình đã tạo việc làm, tăng thu nhập cho các thành viên, bình quân từ bốn đến bảy triệu đồng/người/tháng; hỗ trợ vốn vay không lãi suất cho trên 400 chị em với số tiền trên 1,5 tỷ đồng để chăn nuôi, buôn bán nhỏ lẻ cải thiện cuộc sống, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho các hộ gia đình.

Theo đánh giá của Hội LHPN tỉnh Tây Ninh, các hợp tác xã nông nghiệp do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành đã có sự chuyển đổi để phù hợp thực tế địa phương. Những mô hình này không chỉ giúp phụ nữ có thêm thu nhập mà còn nâng cao vai trò của họ trong việc xây dựng nền kinh tế gia đình và cộng đồng.

Không chỉ dừng lại ở tạo việc làm, Hội LHPN tỉnh Tây Ninh còn phối hợp với các sở, ngành để thực hiện các chương trình khuyến nông, khuyến ngư, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, đào tạo nghề cho hộ nghèo, cận nghèo, đặc biệt là phụ nữ để tăng gia sản xuất, tăng thu nhập, góp phần ổn định xã hội, tạo sự đoàn kết, giúp đỡ nhau của các hộ dân phấn đấu vượt khó, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Hội phân công rà soát, tìm hiểu từng đối tượng hộ nghèo, cận nghèo để có biện pháp giảm nghèo phù hợp, tránh tình trạng tái nghèo hoặc phát sinh nghèo, với quyết tâm giảm đến đâu chắc đến đó, không để bất cứ người nghèo nào bị bỏ lại phía sau.

Chủ tịch Hội LHPN xã Nhơn Ninh Nguyễn Thị Xuyên cho biết, Hội đang tích cực triển khai các mô hình giảm nghèo.

Phụ nữ còn khả năng lao động sẽ được hỗ trợ vốn, con giống, hoặc giới thiệu việc làm tại các vựa trái cây trong, ngoài xã. Còn đối với phụ nữ neo đơn, mắc bệnh nan y, không còn khả năng lao động, Hội sẽ vận động các nhà hảo tâm đến thăm hỏi, tặng quà, xây nhà tình thương. Riêng đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sẽ nhận đỡ đầu.

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” cũng được tích cực triển khai nhằm hỗ trợ phụ nữ và trẻ em vùng biên vượt qua khó khăn.

Đến nay, chương trình đã vận động hỗ trợ gần 3.500 phần quà, nhu yếu phẩm cho phụ nữ, trẻ em với số tiền gần bốn tỷ đồng; duy trì, nâng chất các tổ, nhóm, mô hình sinh kế, tín dụng, tiết kiệm tại địa phương, tạo điều kiện cho phụ nữ có cơ hội tiếp cận với nguồn vốn để sản xuất và kinh doanh.

Em Nguyễn Thanh Nguyên (ngụ tại xã Nhơn Ninh) nghẹn ngào chia sẻ về những khó khăn chồng chất trong cuộc sống của hai chị em. Mồ côi cha mẹ, nhờ sự cưu mang của Hội LHPN xã, em và chị mình đã được hỗ trợ một triệu đồng mỗi tháng cùng đồ dùng học tập, sữa, quà tặng trong những dịp đặc biệt, giúp các em nhẹ bớt gánh nặng.

Những thay đổi tích cực trên hành trình thoát nghèo bền vững đối với phụ nữ vùng biên đã cho thấy hiệu quả từ sự chung tay của cả hệ thống chính trị. Phụ nữ, nếu được trao cơ hội, hỗ trợ đúng hướng, sẽ không chỉ thoát nghèo mà còn trở thành chủ thể của sự phát triển, góp phần xây dựng cuộc sống mới.