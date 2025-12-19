BIM Group khởi công 3 dự án gần 10.500 tỷ đồng tại Quảng Ninh

(VTC News) -

Sáng 19/12, Tập đoàn BIM và các công ty thành viên tổ chức Lễ khởi công 3 dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, với tổng mức đầu tư gần 10.500 tỷ đồng.

Lễ khởi công Dự án Khu nhà ở xã hội Đa giác 3 và Dự án Aria Bay Towers tại Bãi Cháy.

Theo đó, 3 dự án khởi công trong dịp này bao gồm: Dự án Khu nhà ở xã hội Đa giác 3, với quy mô hơn 2.500 căn hộ, góp phần đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người lao động, cán bộ và chuyên gia trên địa bàn (phường Bãi Cháy). Dự án Tổ hợp thương mại - dịch vụ - căn hộ lưu trú Aria Bay Towers, góp phần hoàn thiện không gian đô thị, dịch vụ và du lịch chất lượng cao tại khu vực Bãi Cháy.

Dự án Trung tâm ương giống, nuôi trồng thủy sản công nghiệp kết hợp Nhà máy điện mặt trời Đầm Hà, triển khai tại xã Đầm Hà và xã Quảng Tân với công suất 100MW. Nhà máy Điện mặt trời Đầm Hà là dự án điện mặt trời đầu tiên được triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, thể hiện định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với năng lượng tái tạo, phù hợp với chiến lược phát triển xanh và bền vững của tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đánh giá cao việc Tập đoàn BIM triển khai đồng loạt các dự án quy mô lớn, đa lĩnh vực trong khuôn khổ chương trình khởi công - khánh thành chào mừng Đại hội XIV của Đảng, qua đó góp phần thúc đẩy đầu tư, tạo động lực tăng trưởng mới cho địa phương.

Tập đoàn BIM khởi công 3 dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh với tổng mức đầu tư gần 10.500 tỷ đồng. (Từ trái qua: Dự án Aria Bay Towers, Dự án Khu nhà ở xã hội Đa giác 3 và Dự án Trung tâm ương giống, nuôi trồng thủy sản công nghiệp kết hợp Nhà máy điện mặt trời Đầm Hà).

Đại diện Tập đoàn BIM khẳng định, mỗi dự án được triển khai tại Quảng Ninh không chỉ là cơ hội đầu tư mà còn là trách nhiệm của nhà đầu tư lớn đối với địa phương. Tập đoàn cam kết huy động tối đa nguồn lực tài chính, nhân sự và kinh nghiệm triển khai, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương để triển khai các dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, tuân thủ pháp luật, an toàn và minh bạch, đúng với tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Việc khởi công 3 dự án lần này tiếp tục khẳng định định hướng phát triển dài hạn của BIM Group tại Quảng Ninh: Đầu tư có chiều sâu, cân bằng giữa phát triển kinh tế - an sinh xã hội - bảo vệ môi trường, đồng hành cùng tỉnh trong quá trình hiện thực hóa mục tiêu phát triển xanh, bền vững và chất lượng cao trong giai đoạn mới.

Cùng ngày, BIM Land, thành viên Tập đoàn BIM, chính thức khai mạc Triển lãm sắp đặt điêu khắc lấy cảm hứng từ chiến thắng Bạch Đằng tại công viên cảnh quan ven vịnh Hạ Long, thuộc Khu đô thị vịnh biển Halong Marina, Bãi cháy.

Triển lãm gồm 18 tượng binh sĩ bằng kim loại, cao từ 3,3 đến 4,5 m, sắp đặt trên diện tích hơn 2.000 m², hướng trực diện ra vịnh di sản Hạ Long.

Triển lãm gồm 18 tượng binh sĩ bằng kim loại, cao từ 3,3 đến 4,5 m, sắp đặt trên diện tích hơn 2.000 m², hướng trực diện ra vịnh di sản Hạ Long. Với ngôn ngữ tạo hình ước lệ, tối giản nhưng mạnh mẽ, các tác phẩm tái hiện tinh thần những chiến binh Bạch Đằng dưới dạng hình khối biểu tượng, đại diện cho ý chí bất khuất và hào khí trường tồn của dân tộc Việt Nam.

Triển lãm do nghệ sĩ thị giác Lê Hữu Hiếu thực hiện - nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên nhận lời mời chính thức từ Ban tổ chức Venice Biennale 2024, đồng thời được UNESCO Việt Nam - Nhật Bản vinh danh “Nghệ sĩ tiên phong trên hành trình di sản UNESCO” năm 2025.

Việc đưa triển lãm sắp đặt điêu khắc về chiến thắng Bạch Đằng tới Halong Marina là một phần trong chiến lược phát triển điểm đến bền vững của BIM Land, nhằm bổ sung chiều sâu văn hóa cho hệ sinh thái du lịch - giải trí tại Quảng Ninh. Khi được đặt trong không gian đô thị ven biển, tác phẩm trở thành nhịp nối giữa lịch sử - bản sắc - cộng đồng, mang đến trải nghiệm văn hóa mới cho cư dân và du khách.