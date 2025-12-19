Thủ tướng chia sẻ những điểm nhất trong khởi công, khánh thánh 234 dự án

(VTC News) -

Sáng 19/12, đúng dịp kỷ niệm 79 năm ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2025) và tiến tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, diễn ra lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật đồng loạt 234 công trình hạ tầng tiêu biểu trên cả nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: Đắc Huy)

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, tiếp nối thành công của 2 buổi lễ khởi công, khánh thành đồng loạt các dự án, công trình hạ tầng lớn, trọng điểm vào dịp kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (ngày 19/4 với 80 công trình, dự án) và 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (ngày 19/8 với 250 công trình, dự án), hôm nay, chúng ta tổ chức lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật 234 công trình, dự án trọng điểm.

Trong đó, 86 công trình được khánh thành, thông xe kỹ thuật với tổng mức đầu tư trên 378 nghìn tỷ đồng; 148 công trình được khởi công với tổng vốn đầu tư trên 3 triệu tỷ đồng.

"Đây là những công trình dự án, với quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội với những 'điểm nhất': Có tổng số vốn đầu tư lớn nhất (trên 3,4 triệu tỷ đồng); Nguồn vốn tư nhân tham gia lớn nhất (gần 2,8 triệu tỷ đồng, chiếm trên 82%); Có dự án đầu tư với quy mô đầu tư lớn nhất (Khu đô thị thể thao Olympic với số vốn 925 nghìn tỷ đồng)", Thủ tướng nhấn mạnh.

Như vậy, sau 3 lễ khởi công, khánh thành các công trình, dự án lớn, trọng điểm quốc gia đồng loạt trên cả nước trong năm 2025, chúng ta có 564 công trình, dự án với tổng mức đầu tư trên 5,14 triệu tỷ đồng, trong đó nguồn vốn tư nhân là chủ yếu với trên 3,8 triệu tỷ đồng (74,6%), nguồn vốn Nhà nước là 1,3 triệu tỷ đồng (25,4%); có gần 140 công trình lớn hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng hiệu quả.

"Những công trình, dự án hạ tầng kinh tế - xã hội được khởi công, khánh thành trong thời gian qua và tại buổi lễ hôm nay đã thể hiện tư duy, tầm nhìn và khát vọng 'vươn xa ra biển lớn, tiến sâu vào lòng đất và bay cao lên vũ trụ' của con người và dân tộc Việt Nam", Thủ tướng nói.

Thủ tướng nêu rõ, chúng ta đã khánh thành nhiều công trình quan trọng, chiến lược, những công trình của "ý Đảng, lòng Dân", "không để ai bị bỏ lại phía sau", trong đó có những công trình "lớn chưa từng có", những công trình "lần đầu tiên", những công trình mới có "ý nghĩa lịch sử".

Trong đó, đã khánh thành, thông xe kỹ thuật gần 3.200 km đường bộ cao tốc, gồm cao tốc Bắc - Nam tuyến chính, các tuyến cao tốc Đông - Tây, 325 km nút giao, đường dẫn, hơn 1.700 km đường ven biển; đón chuyến bay đầu tiên tại Sân bay Long Thành; đưa vào sử dụng Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia; các dự án bệnh viện lớn (như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2, Bệnh viện Trung ương Huế...); xóa nhà tạm, nhà dột nát về đích trước hạn 5 năm 4 tháng; hoàn thành mục tiêu trên 102.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2025; khởi công 100 trường phổ thông liên cấp bán trú tại khu vực biên giới...

Chúng ta khởi công, đặt những viên gạch đầu tiên cho những công trình của tương lai, với tầm nhìn "vượt thời đại", như siêu dự án sân bay Gia Bình; các công trình "vươn ra biển lớn" như cảng Hòn Khoai, Khu đô thị Cần Giờ; các dự án đường sắt đô thị, kết nối quốc tế, chuẩn bị xây dựng đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; triển khai các dự án tầm nhìn thế kỷ như Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, Khu đô thị thể thao Olympic - nơi được chọn làm điểm cầu trung tâm hôm nay; nhà máy sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt, các dự án phục vụ APEC năm 2027 tại Phú Quốc…

"Đây chính là những tiền đề, nền tảng quan trọng cho hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới; là những 'mắt xích' quan trọng góp phần kiến tạo Việt Nam hòa bình - ổn định - hội nhập - giàu mạnh - thịnh vượng - văn minh - phồn vinh - hạnh phúc, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội", Thủ tướng khẳng định.

(Ảnh: Đắc Huy)

Theo người đứng đầu Chính phủ, trong năm 2026 và thời gian tới, để thực hiện thành công 2 mục tiêu chiến lược 100 năm, Đảng, Nhà nước ta đã xác định mục tiêu phấn đấu tăng trưởng 2 con số, trong đó phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được xác định rõ là một trong ba đột phá chiến lược.

Chính phủ, Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương, các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục phát huy hơn nữa những thành tựu đạt được, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, với tinh thần "đã cố gắng rồi thì cố gắng hơn nữa; đã đoàn kết rồi thì đoàn kết hơn nữa; đã quyết tâm rồi thì quyết tâm cao hơn nữa; đã hiệu quả rồi thì hiệu quả hơn nữa".

Trong đó, Thủ tướng lưu ý tập trung thực hiện "5 bảo đảm" trong đầu tư, phát triển các công trình, dự án hạ tầng kinh tế - xã hội.

Bao gồm: Bảo đảm thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị thông minh, cách làm thông dụng, hợp tác thông hiểu; Bảo đảm nguồn lực, nguồn cung vật liệu, tiến độ, chất lượng công trình; Bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng, tái định cư, ổn định cuộc sống cho Nhân dân, nơi ở mới tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ; Bảo đảm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, không đội vốn, không tham nhũng, tiêu cực, thất thoát, lãng phí; Bảo đảm đầu tư đến đâu, hiệu quả đến đó, mang lại lợi ích thiết thực Nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

Thủ tướng và các đại biểu bấm nút khởi công, khánh thành các công trình tại điểm cầu Khu đô thị thể thao Olympic Hà Nội. (Ảnh: Đắc Huy)

Đồng thời, Chính phủ, Thủ tướng cam kết sẽ tiếp tục đóng vai trò trung tâm kiến tạo, đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các dự án được triển khai đồng bộ, hiệu quả, nhất là các dự án trọng điểm, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, an toàn, kỹ thuật - mỹ thuật, vệ sinh môi trường theo đúng quy định của pháp luật.

"Chúng ta mong muốn và tin tưởng rằng, các công trình, dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm, quan trọng sẽ 'đi đúng đích, về đúng hạn', bảo đảm chất lượng, đem lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân, góp phần đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội", Thủ tướng phát biểu.

Với tinh thần "Đảng chỉ đạo, Nhà nước kiến tạo, Doanh nghiệp tiên phong, Công tư đồng hành, Đất nước phát triển, Nhân dân hạnh phúc", Thủ tướng tuyên bố khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật 234 công trình, dự án chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI (tổ chức vào ngày 26-27/12).