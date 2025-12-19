Chủ tịch Hà Nội: Tái thiết không gian ven sông Hồng, phát triển Thủ đô bền vững và hiện đại

(VTC News) -

Sáng 19/12, phát biểu tại lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết sông Hồng là dòng sông gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của Thăng Long - Hà Nội.

Tuy nhiên, trong một thời gian dài, không gian hai bên bờ sông vẫn chưa được khai thác tương xứng với tiềm năng, còn bị chia cắt bởi hệ thống đê điều, hạ tầng thiếu đồng bộ, chưa tạo được động lực phát triển mới cho đô thị trung tâm.

Ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội phát biểu tại buổi lễ.

"Việc đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng là yêu cầu khách quan, cấp thiết nhằm tái thiết không gian đô thị ven sông, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, mở ra hướng phát triển bền vững và hiện đại hơn", ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, việc triển khai thực hiện dự án nhằm phát triển hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, tạo nên không gian đô thị dọc hai bên bờ sông Hồng, phù hợp với định hướng phát triển bền vững, nâng cao chất lượng đô thị trung tâm Thủ đô.

Việc này cũng phù hợp với ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư tại các buổi làm việc của Bộ Chính trị với Thành ủy Hà Nội, phù hợp với tinh thần các Nghị quyết của Bộ Chính trị: Nghị quyết số 15 về phương hướng phát triển Thủ đô Hà Nội, Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân.

Ông Vũ Đại Thắng cho hay, Quốc hội đã kịp thời ban hành Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù cho các dự án lớn, quan trọng của Thủ đô; Chính phủ, Thủ tướng đã quan tâm, chỉ đạo sát sao, tạo hành lang pháp lý và điều kiện thuận lợi để Thành phố triển khai dự án với tinh thần quyết liệt, khẩn trương, đúng quy định.

"Đây là minh chứng rõ nét cho sự thống nhất cao từ Trung ương đến địa phương trong việc hiện thực hóa các chủ trương lớn bằng những công trình cụ thể, có giá trị lâu dài", Chủ tịch UBND TP Hà Nội nói.

Theo lãnh đạo TP Hà Nội, khi hoàn thành, Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng không chỉ là một công trình giao thông, mà còn hình thành không gian văn hóa, sinh thái, cảnh quan hiện đại; bảo đảm an toàn phòng, chống lũ; góp phần tái thiết đô thị, nâng cao chất lượng sống của Nhân dân, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng 11% giai đoạn 2026-2030.

"Thành phố Hà Nội cam kết sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương và các đơn vị liên quan; bảo đảm triển khai dự án đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả; tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật; đặc biệt coi trọng quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân trong vùng dự án", ông Vũ Đại Thắng phát biểu.

Phối cảnh dự án dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Theo định hướng quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có tổng mức đầu tư khoảng 855.000 tỷ đồng, được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), dự kiến hoàn thành năm 2030.

Quy mô dự án khoảng 11.000 ha, thuộc địa giới hành chính 19 xã, phường kéo dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở. Quy mô đầu tư gồm trục đại lộ giao thông dài khoảng 80km; hệ thống công viên cảnh quan, vui chơi giải trí với diện tích khoảng 3.300 ha; cùng quỹ đất giải phóng mặt bằng khoảng 2.100 ha.

Dự án chia thành 4 dự án thành phần độc lập. Trong đó, Dự án thành phần 1 là Trục đại lộ cảnh quan Tả ngạn sông Hồng được triển khai trên địa bàn 7 xã, phường. Dự án gồm tuyến đại lộ Tả Hồng với quy mô 4-10 làn xe, dài khoảng 35,78km; tuyến đường cảnh quan ven sông dài 29km; hệ thống 4 cụm công viên cảnh quan với tổng diện tích khoảng 2.250 ha cùng hệ thống kè sông phía Tả Hồng dài khoảng 29km.

Dự án thành phần 2 là Trục đại lộ cảnh quan Hữu ngạn sông Hồng, được triển khai dọc theo sông Hồng từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, đi qua địa giới hành chính của 9 xã. Dự án gồm tuyến đại lộ Hữu Hồng với quy mô 8 -10 làn xe, chiều dài khoảng 44,82km; tuyến đường cảnh quan ven sông dài khoảng 19km; hệ thống 4 cụm công viên cảnh quan ven sông với tổng diện tích 1.004ha, cùng hệ thống kè sông phía Hữu Hồng dài khoảng 30km.

Dự án thành phần 3 là Tuyến metro đi ngầm bên Hữu ngạn sông Hồng dài khoảng 42km, đi qua địa bàn 9 xã, phường. Việc thiết lập tuyến metro đi ngầm nhằm mục tiêu kết nối đồng bộ với hệ thống đường sắt đô thị của thành phố, bảo đảm phát triển hạ tầng giao thông hiện đại, lâu dài.

Dự án thành phần 4 là khu đô thị tái định cư được triển khai tại chỗ trong phạm vi dự án dưới hình thức các khu chung cư cao tầng.