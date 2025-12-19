Khánh Hòa khởi công, khánh thành 5 dự án lớn

(VTC News) -

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, sáng 19/12, tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ khởi công, khánh thành và thông xe kỹ thuật 5 dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn.

Bấm nút khởi công Dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh.

Đáng chú ý là Dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh, do liên danh Công ty Cổ phần Vinhomes, Công ty Cổ phần Đầu tư Cam Ranh và Công ty Cổ phần Giải pháp Năng lượng VinES làm chủ đầu tư. Dự án được triển khai tại phường Bắc Cam Ranh, với quy mô sử dụng đất hơn 1.254ha, quy mô dân số dự kiến 230.779 người.

Phối cảnh Khu 1 Dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh.

Toàn dự án có 8.474 căn nhà ở liền kề, 10.732 căn biệt thự và 19.816 căn nhà ở xã hội, được kỳ vọng hình thành một khu đô thị hiện đại, đồng bộ, góp phần thay đổi diện mạo đô thị ven vịnh Cam Ranh và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Máy móc, thiết bị tại Lễ khởi công Khu đô thị ven Vịnh Cam Ranh.

Bên cạnh đó, tỉnh Khánh Hòa cũng tổ chức khởi công Dự án Khu tái định cư Vạn Thắng – giai đoạn 1, do Ban Quản lý Dự án phát triển tỉnh làm chủ đầu tư. Dự án được xây dựng tại hai xã Vạn Thắng và Tu Bông, có tổng mức đầu tư hơn 1.385 tỷ đồng, quy mô khoảng 99,89ha, tập trung đầu tư hạ tầng kỹ thuật, san nền, giao thông và các hạng mục phụ trợ.

Phối cảnh dự án Khu tái định cư Vạn Thắng – giai đoạn 1

Ở lĩnh vực năng lượng, Dự án Nhà máy điện mặt trời Phước Thái 2 do Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư được đăng ký khánh thành, với tổng mức đầu tư 1.495 tỷ đồng, công suất 87MW/100MWp, xây dựng tại xã Phước Hữu.

Đối với hạ tầng giao thông, tỉnh tổ chức thông xe kỹ thuật Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột giai đoạn 1. Dự án có tổng mức đầu tư 5.333 tỷ đồng, chiều dài 32km, đi qua các phường, xã Ninh Hòa, Hòa Trí, Tây Ninh Hòa và Tân Định.

Ngoài ra, Dự án Hồ chứa nước Sông Chò 1 do Ban Quản lý Dự án 7 (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) làm chủ đầu tư cũng được đăng ký khánh thành. Đây là hồ chứa nước lớn nhất tỉnh Khánh Hòa, với sức chứa khoảng 109 triệu m³ nước, cao trình đến 170m. Công trình được đầu tư hai tuyến ống dẫn nước, góp phần cấp nước cho các vùng khô hạn, bổ sung nguồn nước cho nhiều hồ chứa quan trọng và đảm bảo an ninh nguồn nước lâu dài cho địa phương.